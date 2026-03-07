Sony huỷ bỏ kế hoạch lớn

Sony đang rút lại kế hoạch đưa nhiều game PlayStation lên PC sau kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng và nhận về phản hồi không tích cực từ người chơi.

Sony dừng phát hành một số game lên PC để tập trung vào console. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, Sony đang thay đổi chiến lược phát hành khi cân nhắc dừng đưa các game PlayStation lớn lên PC. Động thái này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý sau nhiều năm ông lớn công nghệ Nhật Bản mở rộng phát hành game sang nền tảng máy tính cá nhân.

Theo các nguồn tin thân cận với kế hoạch của Sony, nhiều tựa game PlayStation 5 trong tương lai có thể chỉ phát hành độc quyền trên console. Đây là nỗ lực nhằm củng cố hệ sinh thái PlayStation và thúc đẩy doanh số phần cứng.

Trong vài năm qua, Sony từng tích cực đưa các game nổi tiếng như God of War, Horizon Zero Dawn hay The Last of Us lên PC. Chiến lược này giúp công ty mở rộng lượng người chơi và tạo thêm nguồn doanh thu mới. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh trên PC không phải lúc nào cũng đạt kỳ vọng.

Một số kế hoạch phát hành PC đã bị hủy bỏ. Điển hình như phiên bản PC của tựa game Ghost of Yotei đã dừng phát triển. Tựa game hành động Saros sắp ra mắt cũng chỉ phát hành trên PS5.

Theo Bloomberg, Sony có thể tiếp tục đưa một số game dịch vụ trực tuyến lên PC. Tuy nhiên, các game chơi đơn quy mô lớn có thể trở lại mô hình độc quyền trên console. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh thị trường game đang có nhiều biến động.

Trong đó, Microsoft đã đẩy mạnh chiến lược phát hành game Xbox trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm PC và cả console đối thủ. Ngược lại, Sony dường như muốn giữ bản sắc riêng cho hệ sinh thái PlayStation.

Một số nguồn tin cho rằng việc phát hành game trên PC có thể làm giảm sức hút của console. Khi game độc quyền xuất hiện trên nhiều nền tảng, người chơi có ít động lực hơn để mua máy PlayStation.

Ngoài ra, doanh số của một số bản game trên PC đang thấp hơn kỳ vọng. Điều này khiến Sony phải cân nhắc lại hiệu quả của chiến lược đa nền tảng. Dù vậy, kế hoạch của gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản vẫn có thể thay đổi trong tương lai. Ngành công nghiệp game thường điều chỉnh chiến lược theo xu hướng thị trường và phản hồi của người chơi.

Nếu chiến lược mới được triển khai, Sony có thể quay lại mô hình từng giúp PlayStation thành công trong nhiều năm. Trong đó, họ tập trung vào các game độc quyền để thu hút người dùng mua console.