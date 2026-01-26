Samsung sắp hiện thực hóa màn hình không nếp gấp

Samsung được cho là đã thử nghiệm thành công tấm nền OLED mới để gần như xóa bỏ phần nếp gấp trên Galaxy Z Fold.

Samsung được cho là đang sử dụng thiết kế tấm nền đục lỗ đặt dưới lớp hiển thị OLED, giúp xóa bỏ phần nếp gấp. Ảnh: 9to5Google.

Kể từ khi chiếc điện thoại gập đầu tiên ra đời, nếp gấp ở giữa màn hình luôn là điểm khiến nhiều người dùng e ngại.

Dù các hãng lớn như Samsung, Huawei hay Google đã nỗ lực cải thiện, nhưng sau nhiều đời smartphone gập, vết hằn này vẫn xuất hiện rõ rệt, không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm vuốt chạm và độ bền của tấm nền.

Tuy nhiên, tại triển lãm CES 2026, gian hàng của Samsung đã gây bất ngờ cho khách tham quan với bản thử nghiệm của một thiết bị gập có màn hình phẳng hoàn toàn và không xuất hiện phần nếp gấp lộ rõ mà vẫn thường thấy trên các đời Galaxy Z Fold.

Theo thông tin từ leaker nổi tiếng IceUniverse trên mạng xã hội X, bí mật nằm sâu bên dưới lớp kính dẻo của màn hình. Cụ thể, Samsung được cho là đang sử dụng thiết kế tấm nền đục lỗ đặt dưới lớp hiển thị OLED.

Lý thuyết đằng sau thiết kế này dựa trên cơ chế chịu lực. Tấm nền hỗ trợ bên dưới quá cứng và liền mạch. Khi gập lại, áp lực bị dồn nén quá nhiều vào phần bản lề.

Do lớp kính không thể uốn vào trong hay thoát lực đi đâu khác, áp lực này ép chặt xuống khu vực ít được hỗ trợ nhất để tránh làm vỡ màn hình. Hậu quả là lớp kính dẻo bị biến dạng vĩnh viễn, tạo thành nếp gấp khó chịu.

Trong khi đó, với thiết kế đục lỗ, tấm nền mới sẽ có các lỗ nhỏ, giúp phân tán lực căng ra toàn bộ màn hình thay vì tập trung tại một điểm. Về mặt kỹ thuật, các lỗ hổng trên tấm nền hỗ trợ đóng vai trò như những "lối thoát" cho vật liệu.

Khi gập máy, thay vì bị chèn ép, vật liệu màn hình có thể đẩy nhẹ vào các lỗ hổng này và đi sâu hơn vào khung máy. Điều này giúp giảm tải áp lực trực tiếp lên khu vực chính giữa màn hình - nơi đặt bản lề.

Nói cách khác, thay vì cố gắng chống lại lực uốn bằng sự cứng nhắc, Samsung đang chọn cách khác bằng cách nương theo lực đó bằng một cấu trúc linh hoạt hơn, cho phép vật liệu có không gian để di chuyển và đàn hồi.