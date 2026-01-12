Khởi động giải thưởng AI lớn nhất Việt Nam

Liên minh AI Âu Lạc công bố giải thưởng một triệu USD, cam kết hỗ trợ toàn diện để startup AI có thể phát triển bền vững.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc chia sẻ về giải thưởng. Ảnh: Minh Khôi.

Liên minh AI Âu Lạc ngày 12/1 công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize trị giá một triệu USD, nhắm tôn vinh sản phẩm AI do người Việt làm chủ. Giải thưởng sẽ trao trong ba năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026. Tập đoàn FPT là đơn vị bảo trợ chính.

Đây là giải thưởng AI có trị giá lớn nhất từ trước tới nay của Việt Nam. Chia sẻ tại sự kiện, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT nhấn mạnh không muốn so sánh với những giải thưởng quốc tế như Nobel, Turing về mặt giá trị giải thưởng. Đại diện của Liên minh AI Âu Lạc cho rằng tạo ra sản phẩm AI do người Việt Nam phát triển, phục vụ cho người Việt Nam mới là mục tiêu của giải thưởng này.

"Nếu hệ sinh thái AI trong nước không được hình thành, thì những bạn trẻ Việt Nam dù có ý tưởng lớn đến đâu cũng sẽ phải dùng công cụ nước ngoài để thực hiện, ý tưởng cũng theo đó ra nước ngoài. Khi đó, chúng ta sẽ đánh mất nguồn lực trí tuệ của chính mình", ông Trương Gia Bình nhận định.

Ngoài số tiền thưởng, người thắng cuộc còn nhận được sự đồng hành chiến lược từ các chuyên gia hàng đầu. Hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, nhà khoa học và quỹ đầu tư sẽ trực tiếp cố vấn cho các đội thi.

"Chúng tôi cam kết, chủ nhân bước ra khỏi giải thưởng này sẽ thấy 'thảm đỏ' trải sẵn phía trước", Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, cho biết. Ông nhấn mạnh Liên minh sở hữu nguồn lực công nghệ lớn và sẵn sàng chia sẻ. Các đội thi được toàn quyền sử dụng tài nguyên chung của Liên minh.

Đại diện đơn vị tổ chức, startup bàn luận về cách hỗ trợ doanh nghiệp AI từ giải thưởng. Ảnh: Vân Anh.

Bà Dương Thị Hồng Nhung, Giám đốc startup N2TP cho biết giải thưởng giúp các đội nghiên cứu có thêm niềm tin tiếp tục con đường khó khăn. "Giải thưởng còn mang ý nghĩa như một cơ chế đánh giá độc lập đối với sản phẩm của chúng tôi, giúp đội ngũ được góp ý, uốn nắn và điều chỉnh để đi đúng hướng hơn", bà Nhung nói.

Hội đồng thẩm định sẽ hỗ trợ startup trên 2 khía cạnh cốt lõi. Thứ nhất là định hướng chiến lược, giúp sản phẩm có lộ trình thương mại hóa rõ ràng. Thứ hai là tư vấn trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Những lời khuyên từ các chuyên gia đầu ngành sẽ giúp startup định hình hướng đi đúng đắn ngay từ đầu, tránh lãng phí nguồn lực.

Ông Trương Gia Bình cho biết Liên minh Âu Lạc hoạt động qua 4 nhóm chuyên trách. Nhóm Dữ liệu xây dựng kho dữ liệu chung cho các thành viên. Nhóm Nghiên cứu Mô hình tổ chức các buổi hội thảo chuyên sâu. Nhóm Chính sách tham vấn xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi. Nhóm Ứng dụng tác động xã hội tập trung giải quyết các bài toán dân sinh.

"Khát vọng lớn nhất của Liên minh Âu Lạc là tự chủ công nghệ. Chúng tôi hướng tới một tương lai nơi người Việt Nam sẽ sử dụng GPT của người Việt, do chính trí tuệ Việt làm chủ và kiến tạo", ông Bình nói.

Ông Lê Hồng Việt, Giám đốc FPT Smart Cloud, cho biết FPT hiện có sẵn các chương trình hỗ trợ chuyên sâu. Các đội thi hoàn toàn có thể tham gia vào hệ sinh thái này, sử dụng hạ tầng, các mô hình AI và kho dữ liệu công khai.

Giải thưởng dự kiến mở cổng đăng ký vào tháng 3, kết thúc nhận hồ sơ tháng 7. Vòng sơ khảo diễn ra tháng 8, chung khảo tháng 10 và trao giải vào tháng 11.