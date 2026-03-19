Tim Cook sang Trung Quốc giữa tin đồn nghỉ hưu

Tim Cook bất ngờ xuất hiện tại Thành Đô để dự lễ kỷ niệm 50 năm của Apple, bác bỏ tin đồn nghỉ hưu và gửi thông điệp rõ ràng về cam kết với thị trường Trung Quốc.

Ngày 18/3, Tim Cook xuất hiện tại cửa hàng Apple ở Thành Đô (Trung Quốc) để tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty. Đây là điểm dừng thứ 2 trong chuỗi sự kiện toàn cầu, ngay sau buổi hòa nhạc tại ga Grand Central ở New York và điểm đầu tiên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tại một cuộc gặp nhỏ bên lề sự kiện, CEO Apple cho biết Thành Đô là một trong những nơi năng động nhất thế giới, tràn đầy sự đổi mới, tinh thần khởi nghiệp và bầu không khí thoải mái. Ông cũng bác bỏ tin đồn nghỉ hưu trong thời gian tới.

Lý do Apple chọn Thành Đô

Ngay trước khi Tim Cook đến Trung Quốc, COO Sabih Khan đã hoàn thành chuyến kiểm tra chuỗi cung ứng tại Thâm Quyến, bao gồm phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng Apple, nhà cung cấp pin Sunwoda và dây chuyền sản xuất tự động của Foxconn.

"Sự hợp tác giữa 2 công ty sẽ tạo ra giá trị lớn hơn so với hoạt động độc lập. Chúng tôi có mối quan hệ cộng sinh", ông Khan nói trong chuyến thăm.

2 nhà lãnh đạo cấp cao xuất hiện đồng thời tại Trung Quốc không phải điều ngẫu nhiên. Các chuyên gia trong ngành nhận định đây là phản hồi có chủ đích trước làn sóng đồn đoán về việc Apple đang "phi Trung Quốc hóa" chuỗi cung ứng. Trong đó, Ấn Độ, Việt Nam và Mỹ đều được cân nhắc vị trí để đặt nhà máy lắp ráp mới.

"Điều này như một phản hồi công khai đối với những đồn đoán về việc di rời nhà máy khỏi Trung Quốc", một nhà quan sát trong ngành cho biết.

Việc chọn Thành Đô thay vì Thượng Hải hay Bắc Kinh cũng mang nhiều ý nghĩa. Apple khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Trung Quốc đại lục ở Thành Đô năm 2012, sau đó mở thêm tại Taikoo Li năm 2015. Sau 10 năm, Taikoo Li đã trở thành chuẩn mực thương mại toàn cầu với gần 2.000 thương hiệu quốc tế và hơn 600 cửa hàng lần đầu khai trương, dẫn đầu Trung Quốc về mật độ sự kiện ra mắt sản phẩm.

Một chuyên gia truyền thông nhận xét Apple thường tự mô tả mình đứng ở "ngã ba đường" giữa nhân văn và công nghệ, trong đó bầu không khí nhân văn cùng đặc điểm công nghệ của Thành Đô hoàn toàn phù hợp với định vị đó.

Nước cờ dài hạn

Năm ngoái, Huawei cũng chọn Thành Đô để ra mắt dòng Nova 14 và hệ điều hành HarmonyOS, khẳng định vai trò của thành phố này như trung tâm ra mắt sản phẩm công nghệ hàng đầu.

Nhưng đằng sau không khí lễ hội, các câu hỏi thực chất hơn vẫn được đặt ra. Nhiều blogger công nghệ tham dự liên tục đặt câu hỏi về chiến lược AI của Apple và khi nào công ty sẽ triển khai các tính năng đó tại thị trường Trung Quốc. Trong quý đầu năm tài chính 2026, doanh thu Apple tại Trung Quốc đạt kỷ lục 25,53 tỷ USD , tăng 38% so với cùng kỳ.

IDC xếp Apple đứng thứ 2 thị trường smartphone Trung Quốc năm 2025 với doanh số 46,2 triệu máy, sát nút Huawei với 46,7 triệu máy.

Để duy trì đà tăng trưởng, Táo khuyết đang điều chỉnh chiến lược rõ rệt. iPhone 17e và MacBook Neo đều có giá dưới 4.000 nhân dân tệ ( 580 USD ) sau ưu đãi từ chính phủ, nhắm vào nhóm khách hàng rộng hơn.

Tuy nhiên áp lực cạnh tranh giữa các ông lớn smartphone ngày càng khốc liệt. HarmonyOS của Huawei liên tục cải thiện, trong khi Xiaomi và OPPO đang tấn công mạnh phân khúc tầm trung đến cao cấp.

"Apple đang phải đối mặt với những thách thức cạnh tranh gay gắt hơn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, họ sẽ không rời bỏ thị trường tỉ dân. Ngược lại, công ty sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ với chuỗi cung ứng trong nước để thích nghi", chuyên gia viễn thông Ma Jihua nói.