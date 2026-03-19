Apple lại đánh mất nhân sự chủ chốt

Giám đốc mảng thiết bị gia đình của Apple sẽ rời công ty để gia nhập nhà sản xuất nhẫn thông minh Oura.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Brian Lynch, Giám đốc mảng thiết bị gia đình tại Apple, sẽ rời công ty để gia nhập nhà sản xuất nhẫn thông minh Oura Health. Điều này đánh dấu thiệt hại tiếp theo cho bộ phận nhà thông minh tại Apple, vốn đã trì hoãn nhiều sản phẩm khác nhau.

Tom Hale, CEO Oura, cho biết Lynch sẽ tham gia công ty với vị trí phó chủ tịch cấp cao về kỹ thuật phần cứng. Ông có hơn 24 năm làm việc tại Apple từ mảng thiết kế, phát triển iPod cho đến giám đốc thiết bị gia đình, được bổ nhiệm năm 2022.

Trong vòng gọi vốn cuối năm ngoái, Oura được định giá 11 tỷ USD . Công ty đang tích cực tuyển dụng nhân sự từ Apple.

Năm 2025, Oura bổ nhiệm Ricky Bloomfield cho vị trí giám đốc y tế, người từng giữ chức trưởng bộ phận tin học y tế tại Apple. Miklu Silvanto, trưởng bộ phận thiết kế của Oura, cũng từng làm việc trong nhóm thiết kế công nghiệp tại Táo khuyết.

Với Apple, sự ra đi của Lynch khiến bộ phận thiết bị gia đình thêm xáo trộn. Công ty đã tụt hậu trong lĩnh vực nhà thông minh, xếp sau Amazon và Google về phần cứng mới, sự đa dạng tính năng và hỗ trợ từ bên thứ ba.

Apple đã dành nhiều năm cho kế hoạch thâm nhập thị trường nhà thông minh. Tin đồn cho biết hãng dự định ra mắt màn hình thông minh tích hợp AI và nhận diện khuôn mặt. Công ty cũng phát triển cánh tay robot với màn hình 9 inch, bên cạnh cảm biến tự động hóa.

Lynch đóng vai trò giám sát phần cứng các thiết bị mới. Ban đầu, Apple dự định ra mắt màn hình thông minh vào năm ngoái, song phải hoãn nhiều lần do phiên bản mới của Siri chưa hoàn thiện. Việc cập nhật trợ lý giọng nói rất quan trọng để cung cấp dữ liệu cá nhân hóa cho thiết bị.

Hiện tại, màn hình thông minh của Apple dự kiến ra mắt sớm nhất vào tháng 9 năm nay, trong khi robot để bàn và cảm biến được lên kế hoạch cho năm 2027.

Lynch là nhân vật chủ chốt thứ 2 rời bộ phận nhà thông minh của Apple những năm gần đây. Vào 2024, DJ Novotney, Phó chủ tịch quản lý chương trình bộ phận, cũng nghỉ việc.

Theo Bloomberg, Matt Costello đang điều hành mảng phần cứng lớn hơn, đồng thời giám sát bộ phận kỹ thuật âm thanh và thương hiệu Beats. Costello báo cáo công việc cho John Terns, Phó chủ tịch cấp cao Kỹ thuật phần cứng.

Dù không phát triển nhẫn thông minh giống Oura, Apple đang thử nghiệm nhiều thiết bị đeo tích hợp AI. Tin đồn cho biết các sản phẩm gồm kính thông minh, AirPods cao cấp và mặt dây chuyền. Cả 3 thiết bị sẽ tích hợp camera, hỗ trợ thị giác máy tính để cung cấp dữ liệu cho Siri.

Trước khi giám sát mảng phần cứng gia đình, Lynch là quản lý cấp cao dự án xe tự lái tại Apple, cho đến khi bị giải tán vào năm 2024.

Apple cũng mất đi một số giám đốc trong vài tháng qua, gồm Phó chủ tịch Giao diện người dùng Alan Dye, Phó chủ tịch môi trường và quan hệ chính phủ Lisa Jackson. Ngoài ra, Phó chủ tịch máy học và chiến lược AI John Giannandrea, bên cạnh cố vấn pháp lý của Apple sẽ rời đi vào cuối năm nay.