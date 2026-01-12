Tình trạng Tấn Khoa sau bài đăng của HLV Titan

Quản lý đội Saigon Phantom khẳng định đã có chuẩn bị cho tình huống hiện tại. Toàn đội vẫn luyện tập và giữ tâm lý ổn định.

Tấn Khoa trong màu áo SGP. Ảnh: AOV.

Đêm 11/1, tài khoản cá nhân của Huỳnh Trung Hiếu (Titan), cựu HLV tuyển Liên Quân Mobile Saigon Phantom, bất ngờ chia sẻ thông tin về xu hướng tính dục của bản thân. Anh công khai mình là người song tính, phát sinh tình cảm với game thủ cùng đội, trong lúc đã có gia đình. Phần chia sẻ nhanh chóng gây chú ý khi nó nhắc đến Tấn Khoa, thành viên vẫn đang thi đấu tại SGP.

Người hâm mộ bày tỏ sự phẫn nộ khi vị HLV mang thông tin riêng tư, có thể ảnh hưởng đến người khác lên mạng xã hội công khai.

Trả lời Tri Thức - Znews, quản lý của Saigon Phantom cho biết tình trạng của Tấn Khoa và toàn đội ổn định, bất chấp nhiều thông tin nhiễu loạn trên Internet. Các tuyển thủ vẫn tập trung chuẩn bị cho mùa giải sắp khởi tranh.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ tuyển thủ”, quản lý Saigon Phantom cho biết.

Ngoài ra theo đại diện đội eSports, tổ chức đã phần nào có chuẩn bị trước cho tình huống hiện tại. Tuy nhiên, toàn đội vẫn thất vọng với các ứng xử của cựu HLV Titan và đang tìm cách liên lạc để gỡ các thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, hiện chưa nhận được phản hồi từ phía người đăng bài.

Trong thông báo chính thức, tổ chức eSports giàu thành tích ở bộ môn Liên Quân Mobile không loại trừ việc sẽ dùng đến công cụ pháp lý.

Đội cho biết tuyển thủ Hỗ trợ của đội đã nhiều lần bị làm phiền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ban quản lý Saigon Phantom đã xác minh, đánh giá và có biện pháp xử lý. Đây cũng là lý do khiến Titan rời SGP từ tháng 9/2025.

"Về phía ban quản lý đang liên lạc với cựu HLV trên để gỡ bỏ toàn bộ các bài viết, nội dung, phát ngôn đã đăng tải có liên quan đến đội tuyển Saigon Phantom và các tuyển thủ trực thuộc.

Mọi hành vi không hợp tác hoặc tiếp tục vi phạm sẽ được lập vi bằng, thu thập chứng cứ và xử lý bằng các biện pháp pháp lý theo quy định pháp luật Việt Nam nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi, hình ảnh và tinh thần của các tuyển thủ trực thuộc", phía đội tuyển eSports thông báo.

Trong khi đó về phía HLV Titan, sau bài đăng tối 11/1, người này chưa có có phản hồi nào thêm.