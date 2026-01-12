Saigon Phantom lên tiếng

Sau bài đăng từ cựu HLV Titan, SGP mất nửa ngày để đưa ra thông báo chính thức, bác bỏ các tin đồn liên quan và bảo vệ tuyển thủ thuộc biên chế đội.

Titan thời còn khoác áo SGP. Ảnh: SGP.

Đêm 11/1, tài khoản các nhân của Huỳnh Trung Hiếu (Titan), cựu HLV đội Liên Quân Mobile Saigon Phantom, bất ngờ chia sẻ thông tin về xu hướng tính dục của bản thân. Tuy nhiên, người này còn đề cập đến Tấn Khoa, một tuyển thủ thuộc biên chế câu lạc bộ mà vị HLV này từng dẫn dắt. Bài đăng nhanh chóng lan truyền, nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Sáng 12/1, SGP chính thức lên tiếng về vụ việc. Đội ghi nhận hành động từ phía Titan, phản bác tin đồn không liên quan, ảnh hưởng tiêu cực đến tuyển thủ.

"Saigon Phantom đã nhận được thông tin về vụ việc cựu huấn luyện viên của đội đã đăng tải bài viết công khai, trong đó nội dung có gây ảnh hưởng trực tiếp đến đội và các tuyển thủ trực thuộc. Đối với nội dung đang được chia sẻ, đây là một bài viết mang tính suy diễn cá nhân, cảm tính.

Những nội dung được chia sẻ không có cơ sở xác thực, dẫn dắt dư luận theo hướng sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, người hâm mộ. Đồng thời nó xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, quyền riêng tư và tinh thần của tuyển thủ", phía đội tuyển eSports trả lời Tri thức - Znews.

SGP cũng phản bác thông tin tuyển thủ đáp lại tình cảm của vị cựu HLV. Đồng thời, câu lạc bộ eSports khẳng định không phát sinh hành động xâm hại đến Tấn Khoa suốt thời gian Titan còn tại vị.

Đội cho biết tuyển thủ Hỗ trợ của đội đã nhiều lần bị làm phiền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ban quản lý Saigon Phantom đã xác minh, đánh giá và có biện pháp xử lý. Đây cũng là lý do khiến Titan rời SGP từ tháng 9/2025.

"Về phía ban quản lý đang liên lạc với cựu HLV trên để gỡ bỏ toàn bộ các bài viết, nội dung, phát ngôn đã đăng tải có liên quan đến đội tuyển Saigon Phantom và các tuyển thủ trực thuộc.

Mọi hành vi không hợp tác hoặc tiếp tục vi phạm sẽ được lập vi bằng, thu thập chứng cứ và xử lý bằng các biện pháp pháp lý theo quy định pháp luật Việt Nam nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi, hình ảnh và tinh thần của các tuyển thủ trực thuộc", phía đội tuyển eSports thông báo.

Trong khi đó về phía HLV Titan, sau bài đăng tối 11/1, người này chưa có có phản hồi nào thêm.

