Tài khoản Bruno Fernandes 'nổi loạn' sau trận thua của MU

Sau trận thua Brighton 1-2 ở vòng 3 FA Cup trên sân nhà, tài khoản X của Bruno Fernandes với hơn 4,5 triệu người theo dõi đã bị hack và đăng tải nhiều thông điệp kỳ lạ.

Tài khoản X của Bruno Fernandes với hơn 4,5 triệu người theo dõi bị hack vào sáng ngày 12/1. Ảnh: Reuters.

Hành trình chinh phục các giải đấu cúp của MU mùa này đã khép lại ngay trong tuần thứ hai của tháng 1 với trận thua Brighton 1-2 ở vòng 3 FA Cup trên sân nhà.

Những tin nhắn "nổi loạn" sau khi tài khoản Bruno Fernandes bị hack, trong đó có cả tin nhắn đòi đuổi nhà sở hữu INEOS. Ảnh: Nguyễn Lê Tuan Anh.

Đến sáng 12/1, tài khoản X của Bruno Fernandes với hơn 4,5 triệu người theo dõi bất ngờ khiến cộng đồng mạng và người hâm mộ dậy sóng khi đăng tải hình ảnh bảng tỷ số trận thua với tỷ số 0-7 hồi năm 2023. Ngay sau đó, tài khoản này tiếp tục đăng thêm một bài khác với nội dung đòi "đuổi" cả tập đoàn INEOS.

Điều này gây bất ngờ bởi Bruno Fernandes không phải là người dùng mạng xã hội thường xuyên. Bài đăng gần nhất của anh trước khi sự cố xảy ra là từ tận tháng 10, nhằm kỷ niệm cột mốc 300 lần ra sân cho câu lạc bộ.

Tuy nhiên, chỉ trong vài tiếng, tài khoản của tiền vệ người Bồ Đào Nha bất ngờ hoạt động sôi nổi. Bên cạnh những thông điệp gây tranh cãi, một loạt bài đăng lạ xuất hiện liên tục, với những tin nhắn mời gọi đầu tư tiền số.

Ngay khi phát hiện sự việc, phía MU đã phải ra thông báo khẩn cấp. Trên tài khoản X chính thức, CLB xác nhận tài khoản của Bruno Fernandes đã bị hack và cảnh báo người hâm mộ không tương tác với bất kỳ bài đăng nào trên trong thời gian này.

Không chỉ dừng lại ở việc công kích bóng đá, hacker còn biến tài khoản của Bruno thành một "rạp xiếc" khi gắn thẻ lung tung các nhân vật nổi tiếng không liên quan.

Tiêu biểu có thể kể đến ngôi sao phim người lớn Bonnie Blue, tài khoản của Đội tuyển Cricket Anh, nhắn tin cho YouTuber KSI và nhà vô địch phi tiêu thế giới Luke Littler.