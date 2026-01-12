Samsung nhăm nhe 'cướp' Apple từ LG

Chuỗi cung ứng camera iPhone đang xuất hiện cái tên mới khi Samsung Electro-Mechanics lần đầu gia nhập cuộc đua, chấm dứt thế độc tôn của LG Innotek.

Samsung có thể cung cấp linh kiện camera cho iPhone trong thời gian tới. Ảnh: Bloomberg.

Cuộc cạnh tranh trong chuỗi cung ứng linh kiện camera cho iPhone đang bước sang giai đoạn mới khi Samsung Electro-Mechanics chính thức gia nhập lĩnh vực vốn do LG Innotek thống lĩnh trong nhiều năm. Động thái này được giới phân tích đánh giá có thể làm thay đổi cục diện cung ứng camera, đồng thời phản ánh chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngày càng rõ nét của Apple.

Theo các nguồn tin công bố ngày 6/1, Samsung Electro-Mechanics dự kiến cung cấp cuộn dây phân bố bước nhỏ (FP coil) cho bộ truyền động camera được sử dụng trên iPhone. Cuộn dây FP là linh kiện quan trọng, đảm nhiệm chức năng điều khiển lấy nét và ổn định hình ảnh trong camera trên smartphone.

Để triển khai kế hoạch này, Samsung Electro-Mechanics đang chuẩn bị hợp tác với Stemco, một liên doanh với tập đoàn Toray Industries của Nhật Bản, nhằm cung ứng cuộn dây FP cho Apple. Đây là thỏa thuận đầu tiên giữa Samsung Electro-Mechanics và Apple trong lĩnh vực linh kiện camera, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của công ty Hàn Quốc trong nỗ lực mở rộng tập khách hàng.

Trước đó, Samsung Electro-Mechanics chủ yếu tập trung cung cấp linh kiện camera cho dòng smartphone Galaxy của Samsung Electronics. Công ty từng nhiều lần tìm cách thâm nhập chuỗi cung ứng camera của Apple nhưng không thành công. Điều này một phần do mối quan hệ cạnh tranh trực tiếp giữa Apple và Samsung trên thị trường smartphone toàn cầu.

Trong khi đó, LG Innotek từ lâu giữ vị trí nhà cung cấp chủ lực cho hệ thống camera trên iPhone. Doanh nghiệp này chiếm hơn 50% tổng sản lượng camera iPhone và phụ thuộc lớn vào Apple. Cụ thể, nhà sản xuất iPhone đóng góp hơn 70% doanh thu hàng năm cho LG Innotek, vượt mốc 20.000 tỷ won ( 13,7 tỷ USD ).

LG vẫn đang giữ thế độc tôn trong việc cung ứng linh kiện camera iPhone. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Samsung Electro-Mechanics đang phát đi tín hiệu về khả năng thay đổi cấu trúc thị trường. Dù hiện tại phạm vi cung ứng mới chỉ giới hạn ở cuộn dây FP, giới quan sát cho rằng đây có thể là bước đệm để công ty mở rộng sang các linh kiện camera khác trong tương lai.

Các chuyên gia nhận định quá trình mở rộng hợp tác sẽ không diễn ra nhanh chóng. Apple nổi tiếng với các yêu cầu nghiêm ngặt, bao gồm quá trình đánh giá hiệu suất kéo dài và việc thiết lập các dây chuyền sản xuất riêng biệt cho từng linh kiện. Do đó, những thỏa thuận mới thường cần từ 1-2 năm để đi vào triển khai thực tế.