Samsung lãi đậm

Samsung dự báo lợi nhuận quý IV/2025 lập kỷ lục, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của tập đoàn Hàn Quốc khi làn sóng AI toàn cầu đẩy nhu cầu giá chip nhớ tăng vọt.

Samsung Electronics vừa đưa ra dự báo lợi nhuận quý IV vượt kỳ vọng thị trường, đánh dấu bước phục hồi mạnh mẽ của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc trong bối cảnh nhu cầu chip AI tăng cao. Triển vọng tích cực này cho thấy Samsung đang tận dụng hiệu quả tình trạng khan hiếm nguồn cung chip trên toàn cầu, đặc biệt ở phân khúc bộ nhớ phục vụ các trung tâm dữ liệu AI.

Cụ thể, hãng sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới ước tính lợi nhuận hoạt động quý IV/2025 tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 20.000 tỷ won (tương đương 13,8 tỷ USD ). Con số này vượt đáng kể dự báo 17.000 tỷ won ( 11,7 tỷ USD ) của giới phân tích. Doanh thu trong quý được kỳ vọng tăng 23%, lên mức 93.000 tỷ won ( 64 tỷ USD ).

Theo các chuyên gia, kết quả này phản ánh sự bùng nổ bền vững của ngành AI, khi các công ty công nghệ toàn cầu đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng tính toán. Trong bối cảnh đó, Samsung là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất nhờ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip, đặc biệt là các dòng chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ phần cứng AI.

Đà tăng trưởng của gã khổng lồ Hàn Quốc cũng được phản ánh rõ nét trên thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu của tập đoàn đã tăng 125% trong năm 2025, lên mức 119.900 won ( 82,5 USD ). Đây là mức tăng theo năm mạnh nhất trong vòng 26 năm qua.

Ông Daniel Kim, Giám đốc bộ phận nghiên cứu Hàn Quốc tại quỹ Macquarie Capital, nhận định ngành bán dẫn đang bước vào “chu kỳ siêu tăng trưởng chưa từng có”. Theo ông, tình trạng thiếu hụt DRAM khiến hiệu năng HBM không còn là yếu tố quyết định duy nhất, đồng thời giúp các dòng chip bộ nhớ truyền thống trở nên sinh lời hơn. Vị chuyên gia này cho rằng tình trạng khan hiếm DRAM khó có thể được giải quyết trước năm 2027.

Samsung tiếp tục đẩy mạnh vào phát triển chip AI. Ảnh: Bloomberg.

Gần đây, Chủ tịch Lee Jae-yong liên tục có các cuộc gặp cấp cao nhằm củng cố vị thế của Samsung trong hệ sinh thái AI toàn cầu, trong đó có các cuộc gặp với CEO Nvidia Jensen Huang và tỷ phú Mukesh Ambani.

Các nhà phân tích cho rằng Samsung đang tiến gần hơn đến vai trò nhà cung cấp chủ chốt cho Nvidia, khi chip HBM4 thế hệ mới của hãng nhiều khả năng sẽ được sử dụng trong nền tảng Vera Rubin. CEO Nvidia cũng xác nhận thế hệ chip tiếp theo của công ty Mỹ đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo giá chip tăng cao đang gây áp lực lên các mảng kinh doanh khác của Samsung như điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng. Công ty dự kiến công bố báo cáo tài chính chi tiết theo từng bộ phận vào cuối tháng 1, qua đó làm rõ hơn tác động của chu kỳ tăng trưởng chip đối với toàn bộ tập đoàn.