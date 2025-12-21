Samsung làm được điều khó tin

Do lượng hàng giới hạn, Galaxy Z TriFold của Samsung đã nhanh chóng cháy hàng sau vài phút mở bán tại Hàn Quốc và Trung Quốc, và được bán lại với giá cao gấp nhiều lần sau đó.

Dòng 3 gập gây chú ý của Samsung. Ảnh: Bloomberg.

Galaxy Z TriFold, chiếc điện thoại gập ba đầu tiên của Samsung, đã chính thức được mở bán tại thị trường Trung Quốc. Giá bán lẻ cho sản phẩm màu Timeless Black, với bản 512 GB là 19.999 NDT (khoảng 2.800 USD ), trong khi bản 1 TB có giá 21.999 NDT (khoảng 3.080 USD ).

Ngay khi lên kệ, sản phẩm đã nhanh chóng cháy hàng. Hiện tại, cửa hàng trực tuyến của Samsung tại Trung Quốc đang áp dụng hình thức mở bán bổ sung với số lượng giới hạn, mỗi ngày bắt đầu từ 10h sáng. Theo ghi nhận của Techweb, nguồn cung tiếp tục trong tình trạng khan hiếm, điều đã rất lâu mới xảy ra với một mẫu điện thoại Samsung tại Trung Quốc.

Trên các nền tảng mua bán đồ cũ, Galaxy Z TriFold đang bị đẩy giá đáng kể. Nhiều đầu cơ rao bán phiên bản 512 GB với mức giá gần bằng bản 1 TB, cao hơn trên 1.000 NDT so với giá niêm yết chính hãng.

Galaxy Z TriFold chính thức được Samsung công bố ngày 1/12 và bắt đầu bán tại Hàn Quốc 11 ngày sau đó với giá khoảng 2.400 USD cho mẫu 512 GB. Do lượng hàng rất giới hạn, máy đã được bán hết trong vài phút sau đó cả online lẫn tại các điểm bán lẻ, theo Sammobile.

Gía bán Galaxy Z Trifold bị đội lên trên các nền tảng bán lẻ. Ảnh: TechWeb.

Đợt mở bán lô hàng thứ hai của Galaxy Z TriFold cũng nhanh chóng cháy hàng chỉ trong 2 phút vào ngày 17/12, nhanh hơn so với 5 phút so với đợt đầu tiên. Theo BusinessKorea, lô hàng này chỉ bao gồm vài trăm máy so với 700 máy của đợt mở trước, được phân bổ trên toàn quốc.

Hàng dài người xếp hàng trước giờ mở cửa. Toàn bộ lượng hàng được bổ sung đã bị bán hết trên website của Samsung và các chuỗi bán lẻ lớn trên toàn quốc trước 10h02 sáng (giờ Hàn Quốc).

Samsung chưa công bố số liệu bán hàng chính thức, song các ước tính trong ngành cho rằng hãng dự kiến mở rộng nguồn cung lên khoảng 2.500-5.000 máy vào đầu năm tới, với mục tiêu dài hạn lên tới 10.000 máy. Để so sánh, hãng đã xuất xưởng khoảng 10 triệu điện thoại gập trên toàn cầu trong năm 2024, cho thấy Galaxy Z TriFold đang được triển khai ở một quy mô hoàn toàn khác.

Tình trạng tăng giá tương tự cũng diễn ra tại các thị trường thứ cấp. Trên các nền tảng mua bán trực tuyến tại Hàn Quốc, Galaxy Z TriFold đang được giao dịch với mức giá từ 4-5,5 triệu won (khoảng 2.700- 3.700 USD ), tương đương cao hơn tới 55% so với giá bán lẻ chính hãng. Thậm chí, một số người bán còn niêm yết thiết bị ở mức 10 triệu won, dù hiện vẫn chưa rõ liệu có người mua thực sự chấp nhận mức giá này không.

Galaxy Z TriFold là điện thoại màn hình gập ba đầu tiên của Samsung. Sản phẩm áp dụng thiết kế gập hình chữ G mang tính đột phá, khác biệt rõ rệt so với cơ chế gập chữ S trên Huawei Mate XTs.

Về cấu hình cốt lõi, máy sở hữu màn hình ngoài 6,5 inch, có thể mở rộng thành màn hình trong 10 inch khi mở hoàn toàn, tương đương một chiếc máy tính bảng di động. Galaxy Z TriFold được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy cùng pin dung lượng 5.600 mAh.

Xét về độ bền, bản lề của Galaxy Z TriFold được làm từ titanium, khung máy sử dụng nhôm gia cường cường độ cao, trong khi mặt lưng được chế tạo từ sợi thủy tinh gốm. Những vật liệu này giúp tăng đáng kể độ cứng cáp của thân máy mà không làm tăng độ dày tổng thể của thiết bị.

Một số thị trường tiếp theo mở bán Galaxy Z TriFold trong tháng 12 bao gồm Singapore, Đài Loan và UAE. Samsung xác nhận sẽ bán mẫu 3 gập ở Mỹ trong Quý I/2026 nhưng chưa có ngày cụ thể.