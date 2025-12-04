RAM quá đắt, Samsung từ chối bán cho Samsung

Thị trường chip bộ nhớ toàn cầu đang rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa từng có do nhu cầu khổng lồ từ các hãng làm máy chủ AI.

Nhu cầu khổng lồ từ các cơ sở dữ liệu AI đang "nuốt chửng" ngành công nghiệp bộ nhớ. Ảnh: Chris Martin/Foundry.

Mới đây, tập đoàn Samsung rơi vào tình cảnh "trớ trêu" khi đơn vị sản xuất bán dẫn từ chối cung cấp chip DRAM cho chính bộ phận sản xuất điện thoại của mình.

Song song đó, việc Micron thông báo rút lui hoàn toàn khỏi thị trường tiêu dùng để dồn năng lực sản xuất cho phân khúc doanh nghiệp đã chứng minh cho sự bất ổn sâu sắc đang bao trùm chuỗi cung ứng. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy lợi nhuận từ AI đã lấn át mọi ưu tiên khác trong ngành công nghiệp bộ nhớ.

Samsung từ chối bán RAM cho... Samsung

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm do "bong bóng AI", chip RAM đang trở thành mặt hàng có giá trị cao, đẩy giá chip bộ nhớ tăng vọt không kiểm soát. Một trường hợp điển hình cho sự bất ổn của thị trường là việc Samsung từ chối cung cấp bộ nhớ cho chính Samsung.

Cụ thể, theo báo cáo từ SE Daily (được SamMobile trích dẫn), Samsung Semiconductor (bộ phận sản xuất chip của tập đoàn) đã bác bỏ đơn đặt hàng chip DRAM smartphone từ bộ phận di động thuộc Samsung Electronics.

Samsung Electronics đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung chip bộ nhớ cho các mẫu smartphone mới nhất, đặc biệt khi công ty chuẩn bị ra mắt dòng Galaxy S26.

Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh gay gắt từ các trung tâm dữ liệu AI - vốn sẵn sàng chi trả mức giá cao nhất cho RAM, các nhà sản xuất bộ nhớ lớn như Samsung, SK Hynix và Micron đang ưu tiên cung cấp linh kiện cho đối tác trung tâm dữ liệu nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Hai mảng kinh doanh của Samsung đã phải đàm phán lại và chốt mức giá cao hơn cho nguồn cung chip nhớ. Ảnh: Samsung.

Ban đầu, bộ phận sản xuất điện thoại kỳ vọng sẽ chốt được lượng linh kiện RAM với mức giá và nguồn cung ổn định. Tuy nhiên, các nguồn tin cho hay, trước tình trạng "lạm phát chip", bộ phận di động buộc phải đàm phán lại theo từng quý. Thỏa thuận cung cấp dài hạn đã bị bộ phận sản xuất chip nội bộ từ chối, và một hợp đồng ngắn hạn, với mức giá cao hơn, được cho là đã được thống nhất sau đó.

Nếu thông tin này chính xác, giá điện thoại Samsung và các thiết bị di động khác nhiều khả năng sẽ tăng. Xu hướng này đang tác động lên toàn bộ chuỗi cung ứng, buộc các nhà sản xuất phải phòng vệ.

Raspberry Pi, công ty nổi tiếng giữ giá sản phẩm thấp nhất có thể, gần đây cũng phải tăng giá và khẳng định chi phí bộ nhớ là nguyên nhân chính. Lenovo, nhà sản xuất PC hàng đầu thế giới, cũng đang tích cực tích trữ nguồn cung bộ nhớ.

Micron đóng cửa mảng bán lẻ

Trong bối cảnh thị trường đang tái cơ cấu, Micron - một trong 3 nhà sản xuất DRAM lớn nhất thế giới, đã đưa ra một quyết định mang tính chiến lược dứt khoát: Đóng cửa thương hiệu tiêu dùng Crucial vào tháng 2/2026.

Động thái này là sự rút lui hoàn toàn khỏi thị trường bán lẻ bộ nhớ sau 29 năm hoạt động. Micron sẽ tái phân bổ năng lực sản xuất để ưu tiên năng lực sản xuất cho nhu cầu tăng vọt của phân khúc doanh nghiệp, cũng như cơ sở hạ tầng AI.

"Micron đã đưa ra quyết định khó khăn là chấm dứt kinh doanh Crucial để cải thiện nguồn cung và hỗ trợ cho các khách hàng chiến lược trong các phân khúc tăng trưởng nhanh", ông Sumit Sadana, Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Kinh doanh tại Micron Technology, khẳng định.

Cricial đóng cửa sẽ nhường lại thị phần cho Samsung và SK Hynix. Ảnh: Micron.

Sự chuyển hướng của Micron phản ánh thực tế hiện tại của ngành bán dẫn. Micron cho biết nhu cầu bộ nhớ và lưu trữ từ các trung tâm dữ liệu đã tăng đến mức mọi sản phẩm đều phải được ưu tiên cho các khách hàng AI lớn.

Trong khi đó, phân khúc tiêu dùng vốn có biên lợi nhuận thấp, lại bị cạnh tranh khốc liệt bởi những thương hiệu khác. Việc duy trì dòng sản phẩm Crucial trong môi trường giá biến động mạnh khiến Micron khó tối ưu kinh doanh, trong khi mảng doanh nghiệp lại có hợp đồng dài hạn, nhu cầu ổn định và giá bán cao.

Quyết định này gây ảnh hưởng trực tiếp đến các đối tác phân phối. Các nhà sản xuất bộ nhớ như Corsair, G.Skill, Kingston và ADATA, phải cạnh tranh khốc liệt hơn để giành được nguồn cung chip từ Samsung và SK Hynix. Tình hình này có nguy cơ tiếp tục gây bất ổn về giá trong năm 2026.

Giá chip DRAM đã tăng hơn 170% so với cùng kỳ năm trước. Việc Micron chuyển hướng các tấm bán dẫn dành cho sản phẩm tiêu dùng sang các đơn hàng doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì mức giá cao trong nửa đầu năm 2026.