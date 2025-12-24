VPBank lên tiếng về sự kiện T1

Sự kiện trả phí để gặp gỡ game thủ cho thấy mức độ trưởng thành của ngành eSports Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn dấu hỏi lớn về khả năng đáp ứng ở những chương trình tầm cỡ.

Faker tại sự kiện gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Trần Hiền.

Sự kiện Faker cùng T1 gặp gỡ người hâm mộ vào ngày 21/12 là chương trình eSports quy mô nhất từng được tổ chức tại Việt Nam. Fanmeeting diễn ra ở trung tâm sự kiện diện tích hàng đầu Đông Nam Á, lượt khán giả ghé thăm hàng chục nghìn, tương đương bóng đá hay concert âm nhạc.

Theo ghi nhận của Tri thức - Znews, ban tổ chức có thể thu về hàng chục tỷ đồng, chỉ từ tiền vé tại sự kiện. Doanh thu chưa tính đến giá trị hình ảnh, phân phối bản quyền hay chia sẻ không gian trưng bày. Điều này cho thấy mức độ sẵn sàng chi tiêu của khán giả Việt Nam cho loại hình giải trí mới, không chỉ nằm ở số liệu trực tuyến.

Sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như ngân hàng VPBank, vốn nằm ngoài dòng chảy eSports, là cơ hội để mảng này tăng trưởng, mở rộng quy mô. Tuy nhiên sự thiếu kinh nghiệm có thể dẫn đến sai sót trong công tác tổ chức.

Sự kiện quy mô lớn với 20.000 khán giả trong hai ngày. Ảnh: Trần Hiền.

Ngoài một số tranh cãi liên quan đến vận hành, vấn đề khiến người hâm mộ eSports không hài lòng nằm ở việc “văn hóa” quen thuộc của môn thể thao không xuất hiện. Tiêu biểu là việc các tuyển thủ All-star Việt Nam, vốn là người chơi kỳ cựu, không thể cụng tay hay giao lưu với đối thủ, là đội T1, sau khi kết thúc trận đấu. Đây vốn là nghi thức quen thuộc của trò chơi.

Từ đây, nhiều chi tiết từ các tài khoản mạng xã hội ẩn danh được lan truyền, thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ ở nhóm hâm mộ. Ý kiến chính là đơn vị vận hành không tôn trọng văn hóa eSports khi tổ chức sự kiện gặp gỡ cho cộng đồng.

Trước phản hồi trái chiều, đại diện ban tổ chức đã thông tin nhận trách nhiệm về sai sót chuyên môn, thiếu tinh tế trong một số sắp xếp và vận hành một chương trình eSports kéo dài 2 ngày. Đồng thời, đơn vị thừa nhận hạn chế về kinh nghiệm khi lần đầu tổ chức một sự kiện thể thao điện tử quy mô lớn và độ phức tạp cao như lần gặp gỡ T1 vừa qua.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi khai phá lĩnh vực eSports với một ‘đề bài’ rất lớn là đưa đội tuyển huyền thoại nhất thế giới T1 đến Việt Nam trong một sự kiện quy mô gần 20.000 người trong hai ngày. Đặc biệt là ngày 2 với nội dung đội tuyển thi đấu và giao lưu liên tục 7 giờ trên sân khấu, nên đã không tránh khỏi thiếu sót trong khâu tổ chức.

Tranh cãi nảy sinh khi các thành viên All-star Việt Nam bị hạn chế tiếp xúc với T1. Ảnh: Trần Hiền.

Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến các tuyển thủ All-Star Vietnam, đội tuyển Tứ Hùng, các khán giả tham dự với những trải nghiệm không tốt. Ban tổ chức khẳng định tuyệt đối tôn trọng các tuyển thủ và rất trân quý cơ hội được đồng hành cùng tất cả, từ tuyển thủ, bình luận viên, MC và khán giả trong sự kiện này”, phía đại diện VPBank thông tin.

Ban tổ chức cho biết đã lắng nghe và ghi nhận toàn bộ các phản hồi từ cộng đồng, đặc biệt là những ý kiến đóng góp và xây dựng của người hâm mộ T1 ở Việt Nam, đồng thời nhanh chóng khắc phục trong khả năng. “Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn chủ động thay đổi, điều chỉnh trong khả năng có thể để để mang lại những trải nghiệm tốt hơn”, đơn vị này cho biết.

Song song, phía VPBank đính chính nhiều bài đăng lan truyền chưa chính xác. Đơn vị khẳng định tin đồn không trả chi phí cho các tuyển thủ tham gia showmatch là tin sai sự thật. Ban tổ chức cũng đối xử công bằng với các fandom và hoàn toàn không có chủ trương trục lợi từ các vật phẩm liên quan đến sự kiện. Theo đơn vị vận hành, các thông tin này xuất phát từ việc hiểu sai, suy diễn, cắt ghép hoặc truyền đạt ngoài ngữ cảnh.

Trước đó, streamer Thầy giáo Ba, MC Văn Tùng đều khẳng định không có vấn đề với ban tổ chức, dù sự kiện chưa được trọn vẹn khi những người này chưa có nhiều cơ hội giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm với thần tượng Faker. Đồng thời, những người làm việc lâu năm trong ngành mong muốn người hâm mộ không đẩy sự việc đi xa.

Qua fanmeeting T1 vừa qua, có thể thấy eSports vẫn là mảnh đất mới cho các doanh nghiệp liên quan “khai phá” tiềm năng thương mại. Khách hàng ở lĩnh vực này trẻ tuổi, nhưng sẵn sàng chi tiêu cho văn hóa thần tượng kiểu mới. Trước đó, các số liệu online chỉ ra thể thao điện tử, tiêu biểu là Liên Minh Huyền Thoại, chỉ xếp sau bóng đá về mức độ quan tâm tại Việt Nam.

Tuy nhiên, lĩnh vực mới cũng yêu cầu kinh nghiệm và sự thấu hiểu cộng đồng khi tổ chức các sự kiện quy mô, tránh gây ra phản ứng trái chiều từ người tham dự.