T1 có chữ ký của người đi rừng hay nhất lịch sử

  • Thứ tư, 24/12/2025 11:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

T1 và Oner chính thức việc tái ký đến năm 2027. Như vậy, tuyển thủ này sẽ có 8 năm thi đấu cùng Faker.

Oner khi gặp gỡ người hâm mộ tại Việt Nam. Ảnh: Trần Hiền.

Rạng sáng ngày 24/12 (giờ Seoul), nhà vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại chính thức công bố việc có được sự phục vụ của người đi rừng Oner đến mùa giải 2028. Theo tuyển thủ, việc thương thảo bắt đầu trước cả thời điểm đội đến Trung Quốc thi đấu giải quan trọng nhất năm. Điều này cho thấy sự tin tưởng của T1 với người đi rừng gắn bó với họ từ 2020.

Thông qua livestream, Oner xác nhận đôi bên đã ký kết từ tháng 11, khi kỳ chuyển nhượng vừa bắt đầu. Tuy nhiên, anh dành bí mật này để công bố vào ngày sinh nhật, như một món quà cho người hâm mộ. Trước đó, hợp đồng của game thủ với đội chủ quản sẽ hết hạn khi hết mùa giải 2026. Theo điều khoản mới, hai bên sẽ hợp tác đến hết 2028.

Như vậy, T1 giữ chân được bộ khung đi rừng, đường giữa và xạ thủ thêm ít nhất 3 năm nữa. Đội sở hữu các tuyển thủ cân bằng cả sức trẻ cùng kỹ năng cho tương lai xa. Trong khi đó, hợp đồng với Dora và Keria sẽ hết hạn vào cuối năm sau.

Ngoài có được sự phục vụ của tuyển thủ tài năng, phù hợp với lối chơi của đội, T1 duy trì được thành viên "hút fan". Việc để mất Zeus cùng Gumayusi vào tay HLE trong hai mùa giải gần nhất khiến khung đội hình ZOFGK huyền thoại bị phá vỡ. Bên cạnh thành tích, giá trị thương mại dựa trên hình ảnh tuyển thủ cũng là một phần quan trọng với tổ chức eSports như T1.

Với những thành tích đã đạt được Oner xứng đáng với danh hiệu người đi rừng hay nhất lịch sử. Anh có 3 chức vô địch thế giới, bằng Bengi. Tuy nhiên, tuyển thủ trẻ đạt được nó ở 3 năm liên tục, không ngắt quãng. Anh còn có một danh hiệu Á quân vào 2022.

Người hâm mộ Việt Nam cũng vừa có cơ hội gặp mặt T1 và Oner tại TP Hà Nội vào ngày 21/12. Các tuyển thủ tham gia showmatch với đội huyền thoại Việt Nam cùng các hoạt động tương tác với người hâm mộ.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, có khoảng 10.000 khán giả tham dự buổi gặp mặt T1 tại Việt Nam.

Hà Mi

