Sự thật về bài hát 'sống một kiếp người bình an là được'

Nhiều người nghe bất ngờ khi biết ca khúc lan truyền trên TikTok gần đây là nhạc do AI tạo ra, cho thấy xu hướng chuộng nhạc bắt tai không cần biết nguồn gốc.

Ảnh bìa ca khúc "Được" trên TikTok.

Gần đây, đoạn âm thanh “sống một kiếp người bình an là được, 2 bánh 4 bánh đi được là được…” liên tục được sử dụng trên TikTok. Điều khiến nhiều người bất ngờ là phần nhạc và lời hát của ca khúc trên do AI tạo ra, còn lời bài hát được lấy từ một bài thơ Phật giáo khuyết danh từ nhiều năm nay.

Đoạn âm thanh viral xuất phát từ ca khúc “Được” trên kênh TikTok Ken Quach đã cán mốc 1,3 triệu lượt xem, với gần 282.000 lượt sử dụng. Trong đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang, hoa hậu Khánh Vân, thậm chí nhóm nhạc Tempest (Hàn Quốc) cũng góp mặt vào xu hướng.

Tuy nhiên, đến gần đây nhiều người mới biết tác giả bài hát thực chất là người chuyên làm nhạc bằng AI, cho thấy thị hiếu khán giả đang chuộng nhạc bắt tai, không kể do con người hay công nghệ sáng tác.

Bài hát đăng trên kênh TikTok và YouTube Ken Quach Official chuyên về làm nhạc bằng AI, đã được gán nhãn trí tuệ nhân tạo từ khi ra mắt. Trên TikTok, tài khoản có hơn 60.000 người theo dõi, thậm chí một nhóm chat cá nhân để thông báo thời điểm ra sản phẩm mới.

Ca khúc nhận được tương tác khủng trên nền tảng. Ảnh: TikTok.

Chủ kênh tên thật là Quách Anh Thảo (sinh năm 1978) xuất thân từ công việc marketing, nhưng đam mê và sáng tác âm nhạc bằng AI. Trước đó, kênh cũng từng gây bão với những ca khúc AI như “Say một đời vì em”, “Sám” với hàng triệu lượt xem.

Trên TikTok, tài khoản đã đăng lại một video giải mã bài hát của mình. Ca khúc “Được” thực chất có ca từ được lấy từ bài thơ có tên “Bình an là được”, sau đó được Ken Quach phổ lại thành nhạc. Bài “Sám” cũng được phổ lại từ “Kẻ sám hối” trong Phật giáo.

Trong một bài phỏng vấn vào tháng 9 khi "Say một đời vì em" được quan tâm, anh Thảo cho biết trung bình mỗi ca khúc cần khoảng một tuần để hoàn thành, bắt đầu từ việc dùng câu lệnh để AI viết lời, sau đó chỉnh sửa, phối khí và hoàn thiện bản nhạc. Để sản phẩm đạt chất lượng nghe tương đối mượt, anh phải kết hợp nhiều công cụ AI trả phí, với chi phí duy trì lên tới khoảng 4-5 triệu đồng mỗi tháng.

Phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng về ca khúc. Ảnh: Facebook.

Nhận định về bài hát viral mới do AI làm nhạc, người dùng chia thành hai phe với ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên nói rằng dù là nhạc AI, bài hát vẫn rất bắt tai và hợp với gu của họ. Phía còn lại bộc lộ sự phản đối, tẩy chay, cũng như lo ngại rằng âm nhạc AI đã dần trở nên khó phân biệt hơn trước.

Tại thị trường Việt Nam, vấn đề bản quyền đang trở nên phức tạp hơn với sự xuất hiện ngày càng rõ nét của AI. Âm nhạc do công nghệ tạo ra hiện chưa được bảo hộ một cách rõ ràng theo các quy định pháp luật hiện hành, làm gia tăng nguy cơ đạo nhái và tranh chấp pháp lý. Ken Quach chia sẻ đã cẩn thận đăng ký bản quyền cho hơn 10 ca khúc của mình để đề phòng tranh chấp sau này.