Xu hướng AI năm 2026 của ngành sáng tạo nội dung

Với lượng người dùng tăng nhanh chóng, việc sử dụng AI không còn như một công cụ, mà đang chuyển dịch theo hướng hình thành cộng đồng bền vững.

AI đang đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh hiệu suất của các nhà sáng tạo nội dung. Ảnh: CCVN.

Tại Việt Nam, sáng tạo nội dung đã chuyển dịch rõ rệt từ hoạt động mang tính cá nhân, giải trí sang một lĩnh vực bán chuyên và chuyên nghiệp. Theo chia sẻ của đại diện TikTok tại Hội nghị Apps Summit Đông Nam Á 2025, có 70 triệu người dùng Việt Nam sử dụng mạng xã hội này.

Sự bùng nổ của TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels đã khiến video ngắn trở thành định dạng chủ đạo, kéo theo nhu cầu sản xuất nội dung với tần suất cao, tốc độ nhanh và chi phí thấp. Theo đó, cạnh tranh giữa những nhà sáng xuất nội dung với nhau cũng tăng cao để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, thuật toán thay đổi nhanh của nền tảng.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng khi các công cụ hỗ trợ bởi AI trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn với đông đảo người dùng. Từ những nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp đến những “tân binh” vừa gia nhập sân chơi sáng tạo đều có thể ứng dụng và đơn giản quá quy trình tạo video.

Một ví dụ điển hình là Capcut, ứng dụng chỉnh sửa video với hơn 500 triệu lượt tải, nằm trong Top 10 được tải về nhiều nhất trên toàn cầu. Tại Việt Nam, nhiều bạn trẻ ngoài dùng Capcut để tạo video, còn kiếm tiền từ việc tạo các mẫu video template, hình thành nên một cộng đồng đông đảo các nhà sáng tạo nội dung.

Những ứng dụng trên đã giới thiệu các giải pháp giúp tiết kiệm thời gian và tập trung nhiều hơn vào ý tưởng nội dung. Thay vì mất nhiều thời gian vào các kỹ thuật thủ công, người dùng có thể sử dụng các tính năng AI giúp tự động hóa việc xử lý hình ảnh/video.

Tuy nhiên, việc chọn đúng nguồn để học và áp dụng thành thạo để nâng cao hiệu suất làm việc đang là vấn đề của người dùng AI nói chung. Theo một khảo sát của LinkedIn, có đến 41% người dùng nền tảng cho rằng tốc độ ứng dụng AI đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của họ, Ngoài ra, số bài đăng cho thấy sự choáng ngợp với lượng thông tin AI tăng 82%.

Khảo sát này cũng cho thấy niềm tin là nhân tố quan trọng để tiếp thu kiến thức trong thời đại mới. 40% hỏi tư vấn từ những mối quan hệ xung quanh trước khi dùng đến AI, và gần phân nửa sẽ hỏi lại người quen sau khi nhận được lời khuyên từ chatbot.

Anh Thái Anh Toàn, một nhà tạo template AI có ảnh hưởng, chia sẻ tại sự kiện Capcut AI Creator Lab.

Việt Nam tiếp tục được xác định là thị trường trọng điểm khi sở hữu cộng đồng người dùng năng động bậc nhất khu vực. Tại sự kiện CapCut AI Creator Lab, đội ngũ Capcut đã chia sẻ về chiến lược "Phát triển Cộng đồng AI" (AI Community Growth) dựa trên 3 trụ cột chính.

Thay vì chỉ cung cấp công cụ, CapCut sẽ tiếp tục đầu tư phát triển cộng đồng chuyên gia am hiểu sâu sắc về công cụ AI, xây dựng hệ sinh thái bền vững cho các nhà sáng tạo nội dung. Ngoài ra, những buổi tập huấn, workshop chuyên sâu sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, với quy mô mở rộng để phổ cập bộ công cụ AI đến đông đảo người dùng.

Anh Nguyễn Thái Toàn, tác giả của mẫu AI "người bay" (fly filter) với 1,6 triệu lượt sử dụng, đã chia sẻ về hành trình tạo ra các sản phẩm thành công đến từ việc hiểu rõ công cụ và thị hiếu người dùng. "Hành trình của tôi bắt đầu từ việc tò mò thử nghiệm các tính năng mới. Qua thời gian, việc ứng dụng AI vào quy trình làm mẫu đã giúp tôi cải thiện đáng kể hiệu suất và chất lượng sản phẩm”, anh Toàn cho biết.

Theo bà Mai Đặng, Giám đốc Vận hành CapCut Việt Nam, các mẫu AI do người Việt tạo ra đã đạt được hàng triệu lượt sử dụng, đạt độ lan toả cao trên toàn cầu cho mỗi mẫu. Thông qua AI, các nhà tạo mẫu có thể thiết lập sẵn các câu lệnh, ánh sáng và hiệu ứng để người dùng bình thường chỉ cần thêm nội dung cá nhân hoá phù hợp với kênh của họ.