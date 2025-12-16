Máy tính AI nhỏ bằng cục sạc dự phòng

Thiết bị nằm gọn trong lòng bàn tay, có khả năng chạy mô hình 120 tỷ tham số, hứa hẹn đưa các mô hình AI đến gần hơn với người dùng cá nhân.

Sản phẩm sở hữu kích thước khó tin nếu xét tới hiệu năng hứa h ẹn mạnh mẽ. Ảnh: Tiiny AI.

Startup công nghệ Tiiny AI vừa công bố thiết bị được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận là máy tính AI cá nhân nhỏ nhất thế giới.

Sản phẩm có tên Tiiny AI Pocket Lab, có kích thước chỉ tương đương một cục sạc dự phòng nhưng sở hữu khả năng vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) lên đến 120 tỷ tham số mà không cần kết nối Internet hay máy chủ đám mây.

Pocket Lab sở hữu kích thước chỉ 14,2 × 8 × 2,53 cm và trọng lượng vỏn vẹn 300 gram. Theo công bố từ nhà sản xuất, cỗ máy này có khả năng chạy các mô hình ngôn ngữ lớn với quy mô lên tới 120 tỷ tham số. Đây là năng lực xử lý thường chỉ thấy trên các hệ thống máy chủ chuyên dụng hoặc những dàn máy với nhiều GPU đắt tiền.

Tiiny AI định vị sản phẩm này nằm trong “vùng vàng” của AI cá nhân (các mô hình từ 10-100 tỷ tham số), đáp ứng hơn 80% nhu cầu thực tế của người dùng chuyên nghiệp, lập trình viên và nhà nghiên cứu.

Thiết bị có kích thước tương đương một chiếc sạc dự phòng. Ảnh: Tiiny AI.

Pocket Lab được trang bị CPU ARM v9.2 12 nhân, hỗ trợ các mô hình mã nguồn mở như GPT-OSS, Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral và Phi. Linh hồn của thiết bị là một bộ xử lý thần kinh (NPU) rời với hiệu suất 190 TOPS.

Điểm nhấn ở thông số nằm ở dung lượng bộ nhớ RAM lên tới 80 GB chuẩn LPDDR5X kết hợp cùng ổ SSD 1 TB, giúp các mô hình AI lớn vận hành được ngay trên thiết bị.

Thiết bị cho phép người dùng thực hiện các tác vụ phức tạp như suy luận đa bước, phân tích ngữ cảnh sâu, tạo nội dung và xử lý thông tin nhạy cảm hoàn toàn ngoại tuyến (offline). Mọi dữ liệu, sở thích và tài liệu của người dùng được lưu trữ cục bộ, đảm bảo tính riêng tư mà các hệ thống đám mây khó cam kết.

Tiiny AI dự kiến giới thiệu chính thức thiết bị này tại sự kiện CES 2026. Thông tin về giá bán và ngày phát hành vẫn đang được giữ kín.