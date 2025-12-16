Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Máy tính AI nhỏ bằng cục sạc dự phòng

  • Thứ ba, 16/12/2025 10:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thiết bị nằm gọn trong lòng bàn tay, có khả năng chạy mô hình 120 tỷ tham số, hứa hẹn đưa các mô hình AI đến gần hơn với người dùng cá nhân.

Sản phẩm sở hữu kích thước khó tin nếu xét tới hiệu năng hứa h ẹn mạnh mẽ. Ảnh: Tiiny AI.

Startup công nghệ Tiiny AI vừa công bố thiết bị được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận là máy tính AI cá nhân nhỏ nhất thế giới.

Sản phẩm có tên Tiiny AI Pocket Lab, có kích thước chỉ tương đương một cục sạc dự phòng nhưng sở hữu khả năng vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) lên đến 120 tỷ tham số mà không cần kết nối Internet hay máy chủ đám mây.

Pocket Lab sở hữu kích thước chỉ 14,2 × 8 × 2,53 cm và trọng lượng vỏn vẹn 300 gram. Theo công bố từ nhà sản xuất, cỗ máy này có khả năng chạy các mô hình ngôn ngữ lớn với quy mô lên tới 120 tỷ tham số. Đây là năng lực xử lý thường chỉ thấy trên các hệ thống máy chủ chuyên dụng hoặc những dàn máy với nhiều GPU đắt tiền.

Tiiny AI định vị sản phẩm này nằm trong “vùng vàng” của AI cá nhân (các mô hình từ 10-100 tỷ tham số), đáp ứng hơn 80% nhu cầu thực tế của người dùng chuyên nghiệp, lập trình viên và nhà nghiên cứu.

Sieu may tinh anh 1Sieu may tinh anh 2Sieu may tinh anh 3Sieu may tinh anh 4

Thiết bị có kích thước tương đương một chiếc sạc dự phòng. Ảnh: Tiiny AI.

Pocket Lab được trang bị CPU ARM v9.2 12 nhân, hỗ trợ các mô hình mã nguồn mở như GPT-OSS, Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral và Phi. Linh hồn của thiết bị là một bộ xử lý thần kinh (NPU) rời với hiệu suất 190 TOPS.

Điểm nhấn ở thông số nằm ở dung lượng bộ nhớ RAM lên tới 80 GB chuẩn LPDDR5X kết hợp cùng ổ SSD 1 TB, giúp các mô hình AI lớn vận hành được ngay trên thiết bị.

Thiết bị cho phép người dùng thực hiện các tác vụ phức tạp như suy luận đa bước, phân tích ngữ cảnh sâu, tạo nội dung và xử lý thông tin nhạy cảm hoàn toàn ngoại tuyến (offline). Mọi dữ liệu, sở thích và tài liệu của người dùng được lưu trữ cục bộ, đảm bảo tính riêng tư mà các hệ thống đám mây khó cam kết.

Tiiny AI dự kiến giới thiệu chính thức thiết bị này tại sự kiện CES 2026. Thông tin về giá bán và ngày phát hành vẫn đang được giữ kín.

Những câu hỏi chúng ta phải đối mặt trong thế giới AI

Chúng ta có rất nhiều câu hỏi về thế giới AI, mà đó đều là những nghi hoặc không dễ có ngay đáp án.

Cuốn sách Thời đại AI - Và tương lai loài người chúng ta trình bày cách AI làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta với tri thức, chính trị và xã hội. Mục tiêu tối thượng của cuốn sách này là giải thích về AI và cung cấp cho độc giả những câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong những năm tới lẫn bộ công cụ để bắt đầu trả lời chúng.

Bi kịch vì ChatGPT

Gia đình nạn nhân đã khởi kiện OpenAI, tố cáo chatbot AI đã đẩy người thân vào ảo tưởng dẫn đến thảm kịch giết người và tự sát.

11:06 13/12/2025

Bill Gates cảnh báo về AI

Nhà sáng lập Microsoft tin rằng một số công ty AI đang được định giá quá cao có thể không trụ vững trong cuộc đua khốc liệt sắp tới.

09:56 11/12/2025

Thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo: Khung pháp lý đầu tiên cho phát triển AI

Lần đầu tiên, Việt Nam ban hành quy định mang tính nền tảng về AI, bao gồm các nguyên tắc trong phát triển và ứng dụng, đặt con người ở vị trí trung tâm, yêu cầu AI phải phục vụ con người.

19:20 10/12/2025

Việt Anh

Siêu máy tính Siêu máy tính Tiiny AI Pocket Lab ChatGPT CES 2026 Trí tuệ nhân tạo

Đọc tiếp

Ao nguc cua Le Van Thuan gia bao nhieu? hinh anh

Áo ngực của Lê Văn Thuận giá bao nhiêu?

6 giờ trước 06:23 16/12/2025

0

Sản phẩm theo dõi luyện tập tuyển Việt Nam sử dụng ít bán lẻ, là giải pháp trọn gói từ công ty Tây Ban Nha với chi phí thanh toán theo năm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý