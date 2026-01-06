Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

'iPhone 17 Pro Max' phiên bản pin 10.000 mAh của hãng Trung Quốc

  • Thứ ba, 6/1/2026 08:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HONOR Power 2 có thiết kế lấy cảm hứng từ iPhone 17 Pro Max, với điểm nhấn là viên pin có dung lượng lên tới 10080 mAh nhưng chỉ nặng 216 g, con số ngang ngửa các flagship hiện nay.

iPhone 17 Pro Max anh 1

HONOR ngày 5/1 đã chính thức ra mắt mẫu điện thoại Power 2 mới tại Trung Quốc. Dù gây ấn tượng với chip Dimensity 8500 Elite mạnh mẽ, màn hình lớn và pin khủng, thiết bị gây tranh cãi với thiết kế gần như y hệt iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Honor.
iPhone 17 Pro Max anh 2

HONOR Power 2 với phiên bản màu cam mang đến thiết kế không khác iPhone 17 Pro Max, đặc biệt là bố trí camera sau. Máy sở hữu hệ thống camera kép, với cảm biến chính 50 MP trang bị chống rung quang học và camera góc siêu rộng 5 MP. Ảnh: Honor.
iPhone 17 Pro Max anh 3

Là phiên bản tiền nhiệm của HONOR Power, HONOR Power 2 tiếp tục gây ấn tượng với phần cứng mạnh mẽ. Máy trang bị con chip MediaTek Dimensity 8500 Elite đạt hơn 2,4 triệu điểm trên AnTuTu, RAM LPDDR5X 12 GB cùng bộ nhớ trong UFS 4.1 256 GB hoặc 512 GB. Ảnh: Honor.
iPhone 17 Pro Max anh 4

Mặc dù vậy, điểm nhấn thực sự của HONOR Power 2 lại nằm ở viên pin "khủng" với dung lượng lên đến 10.080 mAh. Dù pin khủng, máy chỉ nặng 216 g – một con số cực kỳ ấn tượng, ngang ngửa các flagship hàng đầu hiện nay nhưng lại có viên pin gấp đôi.
iPhone 17 Pro Max anh 5

Ngoài ra, máy còn hỗ trợ sạc nhanh có dây SuperCharge lên đến 80 W có khả năng sạc 46% pin chỉ trong 30 phút, cùng với sạc ngược có dây 27 W cho các thiết bị tương thích. Các tính năng sạc thông minh cũng được tích hợp để tối ưu hóa tuổi thọ và hiệu quả của pin. Tuy nhiên, thiếu sót đáng tiếc trên HONOR Power 2 là chưa hỗ trợ sạc không dây. Ảnh: Honor.
iPhone 17 Pro Max anh 6

Đặc biệt hơn, HONOR Power 2 chỉ mỏng 7,98 mm, dù nhà sản xuất đã tăng thêm 25% khả năng chống rơi vỡ và chống cong vênh tăng 22%. Máy cũng đạt bộ ba chứng nhận IP68, IP69 và IP69K, giúp người dùng có thể nghe điện thoại dưới mưa bão hay chụp ảnh sát bờ biển. Ảnh: Honor.
iPhone 17 Pro Max anh 7

Màn hình HONOR Power 2 cũng được nâng cấp lớn với tấm lền OLED LTPS 6,79 inch, hỗ trợ độ phân giải 2.640 x 1.200 pixel và tần số quét 120 Hz. Theo nhà sản xuất, màn hình này có độ sáng HDR tối đa lên đến 8.000 nits, cùng với độ sáng tối đa toàn màn hình là 1.800 nits, mang đến khả năng sử dụng ngoài trời nắng khá tốt. Ảnh: Honor.

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kĩ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Robot 'đi lạc' mang đến kết quả bất ngờ

Một robot mất tích 9 tháng bất ngờ nổi lên, mang theo nhiều dữ liệu quý báu về vùng băng phía Đông Nam Cực, làm tiền đề cho các nghiên cứu biến đổi khí hậu mới.

3 giờ trước

Anh Tuấn

iPhone 17 Pro Max Apple iPhone iPhone 17 Pro Max HONOR Power 2 iPhone 17

    Đọc tiếp

    Thong ke tham hoa cua Amorim tai MU hinh anh

    Thống kê thảm họa của Amorim tại MU

    16 giờ trước 18:00 5/1/2026

    0

    Trong 14 tháng dẫn dắt MU, HLV trưởng Ruben Amorim chỉ thắng 15 trận tại NHA, đạt tỷ lệ 31%. Đây cũng là thành tích tệ nhất trong số những HLV "Quỷ đỏ" thời hậu Sir Alex Ferguson.

    Facebook Tuyen Van Hoa, Beatvn ‘bay mau’ hinh anh

    Facebook Tuyền Văn Hóa, Beatvn ‘bay màu’

    18 giờ trước 15:18 5/1/2026

    0

    Làn sóng truy quét vi phạm bản quyền trên Facebook ở Việt Nam chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều trang với lượng người theo dõi lớn biến mất khỏi nền tảng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý