'iPhone 17 Pro Max' phiên bản pin 10.000 mAh của hãng Trung Quốc

HONOR ngày 5/1 đã chính thức ra mắt mẫu điện thoại Power 2 mới tại Trung Quốc. Dù gây ấn tượng với chip Dimensity 8500 Elite mạnh mẽ, màn hình lớn và pin khủng, thiết bị gây tranh cãi với thiết kế gần như y hệt iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Honor.
HONOR Power 2 với phiên bản màu cam mang đến thiết kế không khác iPhone 17 Pro Max, đặc biệt là bố trí camera sau. Máy sở hữu hệ thống camera kép, với cảm biến chính 50 MP trang bị chống rung quang học và camera góc siêu rộng 5 MP. Ảnh: Honor.
Là phiên bản tiền nhiệm của HONOR Power, HONOR Power 2 tiếp tục gây ấn tượng với phần cứng mạnh mẽ. Máy trang bị con chip MediaTek Dimensity 8500 Elite đạt hơn 2,4 triệu điểm trên AnTuTu, RAM LPDDR5X 12 GB cùng bộ nhớ trong UFS 4.1 256 GB hoặc 512 GB. Ảnh: Honor.
Mặc dù vậy, điểm nhấn thực sự của HONOR Power 2 lại nằm ở viên pin "khủng" với dung lượng lên đến 10.080 mAh. Dù pin khủng, máy chỉ nặng 216 g – một con số cực kỳ ấn tượng, ngang ngửa các flagship hàng đầu hiện nay nhưng lại có viên pin gấp đôi.
Ngoài ra, máy còn hỗ trợ sạc nhanh có dây SuperCharge lên đến 80 W có khả năng sạc 46% pin chỉ trong 30 phút, cùng với sạc ngược có dây 27 W cho các thiết bị tương thích. Các tính năng sạc thông minh cũng được tích hợp để tối ưu hóa tuổi thọ và hiệu quả của pin. Tuy nhiên, thiếu sót đáng tiếc trên HONOR Power 2 là chưa hỗ trợ sạc không dây. Ảnh: Honor.
Đặc biệt hơn, HONOR Power 2 chỉ mỏng 7,98 mm, dù nhà sản xuất đã tăng thêm 25% khả năng chống rơi vỡ và chống cong vênh tăng 22%. Máy cũng đạt bộ ba chứng nhận IP68, IP69 và IP69K, giúp người dùng có thể nghe điện thoại dưới mưa bão hay chụp ảnh sát bờ biển. Ảnh: Honor.
Màn hình HONOR Power 2 cũng được nâng cấp lớn với tấm lền OLED LTPS 6,79 inch, hỗ trợ độ phân giải 2.640 x 1.200 pixel và tần số quét 120 Hz. Theo nhà sản xuất, màn hình này có độ sáng HDR tối đa lên đến 8.000 nits, cùng với độ sáng tối đa toàn màn hình là 1.800 nits, mang đến khả năng sử dụng ngoài trời nắng khá tốt. Ảnh: Honor.
