'iPhone 17 Pro Max' phiên bản pin 10.000 mAh của hãng Trung Quốc

Ngoài ra, máy còn hỗ trợ sạc nhanh có dây SuperCharge lên đến 80 W có khả năng sạc 46% pin chỉ trong 30 phút, cùng với sạc ngược có dây 27 W cho các thiết bị tương thích. Các tính năng sạc thông minh cũng được tích hợp để tối ưu hóa tuổi thọ và hiệu quả của pin. Tuy nhiên, thiếu sót đáng tiếc trên HONOR Power 2 là chưa hỗ trợ sạc không dây. Ảnh: Honor.