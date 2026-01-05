Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Facebook Tuyền Văn Hóa, Beatvn ‘bay màu’

  Thứ hai, 5/1/2026 15:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Làn sóng truy quét vi phạm bản quyền trên Facebook ở Việt Nam chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều trang với lượng người theo dõi lớn biến mất khỏi nền tảng.

Rạng sáng ngày 4/1, người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ phát hiện những trang thông tin trên mạng xã hội, nhiều theo dõi như VTV24, VTV3 hay Thế Anh 28 Entertainment biến mất, không thể tìm thấy trên nền tảng. Trang cá nhân của người nổi tiếng như streamer Độ Mixi, ca sĩ Jack cũng gặp tình trạng tương tự.

Đến sáng 5/1, trang Facebook VTV24, VTV3 đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hàng loạt tài khoản có lượng theo dõi lớn ở Việt Nam lại biến mất. Phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng, đến cả các tài khoản cá nhân và lĩnh vực khác ngoài tin tức, giải trí.

Danh sách fanpage ‘bay màu’ hiện có trang Tuyền Văn Hóa, Beatvn, Top Comment, Thế Giới Showbiz, đều là các tài khoản cập nhật tin tức đa lĩnh vực trên Facebook, có hàng triệu người theo dõi. Những trang dành cho giới trẻ như Diêm Thống Nhất, Lều Báo… cũng không thể truy cập trong ngày 5/1. Ngoài ra, Facebook của đội Saigon Phantoms bộ môn Liên Quân đã biến mất.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Hưng, quản lý hệ thống Thế Anh 28 cho biết một trang của đơn vị này bị tấn công, tố cáo dẫn đến khóa fanpage. Họ đang làm việc với bộ phận hỗ trợ của Meta để tìm cách kháng cáo.

Trong khi đó, quản trị viên nhiều fanpage khác chọn cách khóa trang để tránh đợt truy quét. Trả lời Tri Thức - Znews, ông Mai Thanh Phú, người quản lý hàng trăm trang Facebook lớn, cho biết gần đây xuất hiện một công cụ, thủ thuật sử dụng quy định bản quyền của mạng xã hội lớn nhất hành tinh, tố cáo (report) tự động số lượng lớn bài đăng.

Bằng cách này, Meta sẽ liên tục quét và cảnh báo vi phạm. Nếu xác định quá số lượt xâm phạm, fanpage hoặc trang cá nhân có thể bị vô hiệu hóa.

“Khi bị ‘đánh’ mỗi ngày có thể nhận 10-20 thư thông báo vi phạm. Vùng ảnh hưởng của đợt quét rất lớn, gồm cả tài khoản cá nhân, fanpage, nhóm…”, ông Phú nói thêm.

Tuy nhiên, quy định bản quyền của Facebook tại Việt Nam chưa rõ ràng. Việc chia sẻ hình ảnh, thông tin của các trang mạng xã hội tại Việt Nam được thực hiện tràn lan. Không loại trừ khả năng trong các trang bị khóa từng đăng tải nội dung thuộc sở hữu trí tuệ của đơn vị khác, dẫn đến vi phạm, mất fanpage.

