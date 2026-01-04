Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Internet

Facebook Thế Anh 28, VTV24, Độ Mixi biến mất

  • Chủ nhật, 4/1/2026 08:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hàng loạt trang Facebook triệu người theo dõi tại Việt Nam đồng loạt biến mất. Vấn đề bị nghi xuất phát từ vấn đề vi phạm bản quyền theo chính sách nền tảng.

Trang Facebook Thế Anh 28, VTV24 đã gỡ ảnh đại diện trước đó, hiện không còn khả dụng.

Rạng sáng ngày 4/1, người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ phát hiện những trang thông tin trên mạng xã hội, nhiều theo dõi như VTV24 hay Thế Anh 28 Entertainment biến mất, không thể tìm thấy trên nền tảng. Trang cá nhân của người nổi tiếng như streamer Độ Mixi, ca sĩ Jack cũng gặp tình trạng tương tự.

Trước đó, việc các fanpage đồng loạt gỡ ảnh đại diện, hình bìa tài khoản gây băn khoăn trong cộng đồng. Nhiều người tự xưng chuyên gia bảo mật mạng xã hội khuyên nên xóa các thông tin này, khi xuất hiện làn sóng tố cáo vi phạm bản quyền, có thể khiến tài khoản bị vô hiệu hóa. Hiện chưa rõ việc các trang lớn biến mất do bị nền tảng xử lý hay chủ động khóa để ngăn chặn rủi ro.

Trong khi đó trên Instagram, ông Phùng Thanh Độ (Độ Mixi) cho biết tài khoản của mình bị Facebook đóng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Mai Thanh Phú, người quản lý hàng trăm trang Facebook lớn, cho biết gần đây xuất hiện một công cụ khai thác lỗ hổng của mạng xã hội lớn nhất hành tinh, tố cáo (report) tự động số lượng lớn bài đăng. Bằng cách này, Meta sẽ liên tục quét và cảnh báo vi phạm. Nếu xác định quá số lượt xâm phạm bản quyền, fanpage hoặc trang cá nhân có thể bị vô hiệu hóa.

“Khi bị ‘đánh’ mỗi ngày có thể nhận 10-20 thư thông báo vi phạm. Phạm vi ảnh hưởng của đợt quét rất lớn, gồm cả tài khoản cá nhân, fanpage, nhóm…”, ông Phú nói thêm.

Tiêu chuẩn vi phạm nằm ờ vấn đề bản quyền. Thủ thuật gỡ ảnh đại diện, hình bìa không giúp giải quyết vấn đề. Việc report vẫn có thể thực hiện trên các bài đăng cũ từ nhiều năm trước. Do vậy để ngăn chặn, người dùng buộc phải khóa trang.

Hồi giữa năm, Facebook cũng khóa đồng loạt nhóm (Group) của người dùng Việt Nam. Vụ việc ảnh hưởng đến những cộng đồng hàng triệu thành viên. Sau đó, Meta xác nhận đây là lỗi, họ sớm sửa và khôi phục lại như trước đó.

Với đợt truy quét bản quyền bài viết gần đây, mạng xã hội chưa có thông báo. Theo ông Phú, Facebook đang siết chặt tiêu chuẩn này. Bài đăng mới luôn được quét trước khi công khai. Nội dung cũ từ nhiều năm trước cũng bị cảnh cáo, gỡ vì vấn đề nói trên.

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kĩ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Hãng máy tính 'lật lọng' với khách hàng vì RAM

Hãng linh kiện máy tính Corsair mới đây bị cáo buộc đơn phương hủy bỏ đơn hàng PC cấu hình cao để niêm yết lại với giá đắt hơn hàng trăm USD, dù trước đó đã chốt với khách.

2 giờ trước

Nhiều trục trặc trong vòng đấu chưa từng có ở Ngoại hạng Anh

Từ 2/1, Ngoại hạng Anh chính thức được chuyển nền tảng phát sóng tại Việt Nam. Vẫn còn nhiều trục trặc kỹ thuật khiến người xem phàn nàn.

17 giờ trước

Pin dự phòng đầu tiên sạc tốt trong băng giá

Pin dự phòng đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ ion natri được đưa vào thử nghiệm thực tế trong ngăn đá, cho thấy khả năng sạc ổn định ở nhiệt độ âm.

20 giờ trước

Hùng Phi

Facebook Facebook Độ Mixi Report Phùng Thanh Độ Mai Thanh Phú Znews

  • Facebook

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý