Facebook Thế Anh 28, VTV24, Độ Mixi biến mất

Hàng loạt trang Facebook triệu người theo dõi tại Việt Nam đồng loạt biến mất. Vấn đề bị nghi xuất phát từ vấn đề vi phạm bản quyền theo chính sách nền tảng.

Trang Facebook Thế Anh 28, VTV24 đã gỡ ảnh đại diện trước đó, hiện không còn khả dụng.

Rạng sáng ngày 4/1, người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ phát hiện những trang thông tin trên mạng xã hội, nhiều theo dõi như VTV24 hay Thế Anh 28 Entertainment biến mất, không thể tìm thấy trên nền tảng. Trang cá nhân của người nổi tiếng như streamer Độ Mixi, ca sĩ Jack cũng gặp tình trạng tương tự.

Trước đó, việc các fanpage đồng loạt gỡ ảnh đại diện, hình bìa tài khoản gây băn khoăn trong cộng đồng. Nhiều người tự xưng chuyên gia bảo mật mạng xã hội khuyên nên xóa các thông tin này, khi xuất hiện làn sóng tố cáo vi phạm bản quyền, có thể khiến tài khoản bị vô hiệu hóa. Hiện chưa rõ việc các trang lớn biến mất do bị nền tảng xử lý hay chủ động khóa để ngăn chặn rủi ro.

Trong khi đó trên Instagram, ông Phùng Thanh Độ (Độ Mixi) cho biết tài khoản của mình bị Facebook đóng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Mai Thanh Phú, người quản lý hàng trăm trang Facebook lớn, cho biết gần đây xuất hiện một công cụ khai thác lỗ hổng của mạng xã hội lớn nhất hành tinh, tố cáo (report) tự động số lượng lớn bài đăng. Bằng cách này, Meta sẽ liên tục quét và cảnh báo vi phạm. Nếu xác định quá số lượt xâm phạm bản quyền, fanpage hoặc trang cá nhân có thể bị vô hiệu hóa.

“Khi bị ‘đánh’ mỗi ngày có thể nhận 10-20 thư thông báo vi phạm. Phạm vi ảnh hưởng của đợt quét rất lớn, gồm cả tài khoản cá nhân, fanpage, nhóm…”, ông Phú nói thêm.

Tiêu chuẩn vi phạm nằm ờ vấn đề bản quyền. Thủ thuật gỡ ảnh đại diện, hình bìa không giúp giải quyết vấn đề. Việc report vẫn có thể thực hiện trên các bài đăng cũ từ nhiều năm trước. Do vậy để ngăn chặn, người dùng buộc phải khóa trang.

Hồi giữa năm, Facebook cũng khóa đồng loạt nhóm (Group) của người dùng Việt Nam. Vụ việc ảnh hưởng đến những cộng đồng hàng triệu thành viên. Sau đó, Meta xác nhận đây là lỗi, họ sớm sửa và khôi phục lại như trước đó.

Với đợt truy quét bản quyền bài viết gần đây, mạng xã hội chưa có thông báo. Theo ông Phú, Facebook đang siết chặt tiêu chuẩn này. Bài đăng mới luôn được quét trước khi công khai. Nội dung cũ từ nhiều năm trước cũng bị cảnh cáo, gỡ vì vấn đề nói trên.