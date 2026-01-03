Nhiều trục trặc trong vòng đấu chưa từng có ở Ngoại hạng Anh

Từ 2/1, Ngoại hạng Anh chính thức được chuyển nền tảng phát sóng tại Việt Nam. Vẫn còn nhiều trục trặc kỹ thuật khiến người xem phàn nàn.

Trận Liverpool - Leeds United gặp nhiều sự cố kỹ thuật trên FPT Play. Ảnh: N.C.

4 trận đấu trễ của vòng 19 Ngoại hạng Anh là những nội dung đầu tiên của Ngoại hạng Anh được chiếu trên nhà đài mới, sau 16 năm K+ độc quyền ở Việt Nam. Truyền hình FPT nhận áp lực lớn khi phải xử lý lượng người dùng tăng mạnh, chuyển đổi từ đơn vị cũ. Ngoài ra, còn có lượng khán giả mới từ người dùng Internet của nhà mạng và tiếp cận nhờ gói dịch vụ giá rẻ hơn trước.

Hệ thống của nhà đài xuất hiện vấn đề ngay ở cặp đấu đầu tiên tiếp sóng. Trận Liverpool - Leeds United được quảng cáo có độ phân giải tối đa đến 4K. Tuy nhiên, nhiều khán giả phản hồi gặp tình trạng giật hình, tải chậm trong 10 phút đầu tiên. Sau đó, nhà đài phải điều chỉnh về mức Full HD tối đa để giảm tải. Một số người dùng bị giới hạn độ phân giải ở 480p (SD) khi xem trên trình duyệt, dẫn đến trải nghiệm không tốt.

FPT Play ghi nhận sự cố trong trận Ngoại hạng Anh đầu tiên nắm bản quyền. Ảnh: FPT.

Ngoài ra, màu sắc của hình ảnh trong trận cũng gặp vấn đề. Nguồn phát chuẩn HDR được chuyển về SDR ở những thiết bị không được hỗ trợ, dẫn đến giảm độ sáng tối đa. Ngoài ra tương phản cũng không chuẩn và sai màu.

“FPT Play chân thành gửi lời xin lỗi tới quý khán giả vì một vài trải nghiệm chưa được trọn vẹn trong trận đấu giữa Liverpool và Leeds United. Việc lượng khán giả truy cập và đăng ký đồng thời tăng cao đột ngột trong hiệp 1 đã khiến hệ thống phát sinh vài sự cố ngoài mong muốn. Toàn bộ đội ngũ FPT Play cam kết nỗ lực khắc phục và hoàn thiện chất lượng phát sóng, để mỗi trận cầu đều xứng đáng với sự ủng hộ và tin tưởng mà khán giả”, phía nhà đài xin lỗi trên trang Facebook chính thức.

Ngoài một số vấn đề kỹ thuật, có thể sớm khắc phục trong thời gian tới, chất lượng nội dung phân tích trước trận và bình luận của FPT Play vẫn được đánh giá cao. Nhà đài sớm có chuẩn bị với đội ngũ gồm nhiều nhân sự cũ từ K+ và tuyển chọn mới để đảm bảo trải nghiệm xem cho khán giả.

So với việc xem trên app K+, FPT Play nhiều tính năng hơn. Người dùng được cung cấp 2 tùy chọn luồng xem với phong cách bình luận trung tính hoặc cảm xúc. Nền tảng cũng cung cấp dữ liệu trận đấu theo thời gian thực, ô bình luận để khán giả bày tỏ cảm xúc trực tiếp.

Sau vòng 19, khán giả cùng đề nghị FPT Play cung cấp thêm luồng bình luận tiếng Anh. Theo thông báo trên fanpage, các trận ở vòng 20 Ngoại hạng Anh sẽ được cấp thêm tùy chọn này.

Vòng 19 vừa kết thúc là vòng đấu đặc biệt của Ngoại hạng Anh tại Việt Nam. FPT Telecom nắm bản quyền giải đấu từ ngày 1/1, trong khi vòng đấu được sắp xếp vào hai nửa của ngày đầu năm. Do vậy 6 trận đấu thuộc về năm 2025 được chiếu trên hệ thống kênh K+, trong khi 4 trận đấu còn lại được chiếu trên nền tảng FPT Play.

Giá gói xem Ngoại hạng Anh của FPT Play hiện rẻ hơn K+ trước khi rời đi. Người dùng cần trả khoảng 120.000 đồng mỗi tháng nếu chỉ xem 1-2 thiết bị. Gia đình có sẵn box TV FPT Play hoặc mạng FPT Telecom có thể mua thêm với giá ưu đãi, rẻ nhất 60.000 đồng/tháng.