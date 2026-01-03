Điều bạn không biết khi xoá máy Android

Khi muốn bán hay chuyển nhượng điện thoại Android, người dùng ấn vào nút reset trong cài đặt để khôi phục máy. Tuy nhiên, việc này sẽ không xoá hết dữ liệu hiện có.

Các tài khoản Google sẽ vẫn hiển thị thiết bị cũ khi đã reset. Ảnh: 9to5Google.

Thông thường khi đổi điện thoại Android, người dùng chỉ cần vào phần Cài đặt trong điện thoại cũ, chọn khôi phục cài đặt gốc (factory reset) để trả về mới. Tuy nhiên, theo Android Authority, việc làm này không hoàn toàn xoá dữ liệu trên máy, Google vẫn giữ một số “dấu vết” của thiết bị đó trong tài khoản.

Phóng viên Rita El Khoury đã thực hiện điều này với dòng Pixel 9a và phát hiện các tài khoản Google vẫn còn hiện trong điện thoại dù đã bán, hoặc vứt bỏ. “Ban đầu, tôi nhận ra điều này khi sử dụng Play Store và thấy tên những chiếc điện thoại cũ đã bị xóa dữ liệu trong danh sách các thiết bị có thể cài đặt ứng dụng”, Khoury cho biết.

Cô đã thử xóa những thiết bị đó nhưng không được. Giải pháp duy nhất là vào play.google.com/library/devices và ẩn từng chiếc điện thoại không còn sử dụng nữa. Những chiếc điện thoại cũ này cũng bắt đầu chiếm chỗ trong cả Find Hub trên web lẫn ứng dụng.

Nhiều thiết bị ma tồn tại sau khi ấn reset. Ảnh: Rita Khoury.

Ví dụ, chiếc Pixel 9a vẫn còn nằm trong danh sách, nhưng chỉ hiển thị vị trí được nhìn thấy lần cuối, không bao giờ cập nhật vị trí hiện tại và không thể xóa đi. Dù đã nhiều lần reset, lỗi này vẫn hiển thị như một tính năng vô dụng.

Theo Khoury, những chiếc điện thoại cũ đã bị xóa dữ liệu này chưa từng được hủy ủy quyền (de-authorize) chính thức khỏi mạng. Do đó, chúng xuất hiện dưới dạng thiết bị “không hoạt động” (inactive).

Các thiết bị "ma" này xuất hiện trên trang myaccount.google.com/device-activity, nơi hiển thị thời điểm cuối cùng sử dụng. Tại đây, người dùng có thể chạm vào Sign out (Đăng xuất), để gần như xoá hoàn toàn những bóng ma của các thiết bị cũ khỏi tất cả dịch vụ Google, bao gồm cả Play Store và Find Hub.

Tuy nhiên, tính năng đôi khi sẽ không xuất hiện trong trang Device Activity nếu thiết bị quá cũ. Một giải pháp khác yêu cầu thực hiện trước khi ấn reset máy là xóa tài khoản Google khỏi thiết bị đó.

Để xoá tài khoản khỏi thiết bị, hãy vào mục Quản lý trên Google. Ảnh: Rita Khoury.

Google từng nhắc đến “mẹo” này là trong một trang hỗ trợ của Play Store. Trong đó, người dùng không thể xóa hoàn toàn một thiết bị khỏi lịch sử Google Play, nhưng có thể xóa tài khoản, để lịch sử hoạt động không còn hiển thị trên thiết bị đó.

Việc này cũng có thể thực hiện lại từ xa nếu đã bán nhưng chưa xoá tài khoản. Ngoài ra, người dùng có thể ẩn thiết bị trên Google Play để không còn xuất hiện khi tải nội dung từ nền tảng này.

Để làm việc này, hãy vào Cài đặt, tìm mục Dịch vụ và tùy chọn của Google. Sau đó ấn vào tài khoản Google, chọn Quản lý tài khoản trên thiết bị này (Manage accounts on this device).

Hệ thống hiển thị các tài khoản Google trong máy. Chọn tài khoản muốn xoá, ấn xác nhận, và lặp lại với các tài khoản và thiết bị không sử dụng.