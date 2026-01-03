Độ Mixi về nhì

Báo cáo từ nền tảng theo dõi cho thấy kênh MixiGaming là streamer có lượng xem trung bình thứ 2 toàn cầu ở YouTube Gaming, chỉ xếp sau IShowSpeed.

Streamer Độ Mixi. Ảnh: MixiGaming.

Streamer IShowSpeed (Darrens Wattkins Jr) là người nổi tiếng nhất trên YouTube Gaming năm 2025. Anh đứng đầu các chỉ số chính, gồm tổng giờ xem và lượng theo dõi trung bình cũng như lượng đồng thời cao nhất. Năm nay, IShowSpeed thu hút 64,1 triệu giờ xem, tăng 30%.

Đứng ở vị trí thứ 2 về số người xem trung bình là MixiGaming, kênh YouTube của nhà sáng tạo người Việt Nam Phùng Thanh Độ (Độ Mixi). Người này thu về khoảng 49.000 lượt xem trung bình trong các phiên phát trực tiếp, xếp sau iShowSpeed với khoảng 52.000.

Streams Charts đánh giá cao Độ Mixi là người dẫn dắt với các trò chơi từ đội ngũ nhỏ (game indie) và hình thức nhập vai trên GTA V. MixiGaming cũng được vinh danh là streamer GTA V nhiều người xem nhất trong năm 2025. Việc lọt vào các bảng xếp hạng toàn cầu cho thấy mức độ ảnh hưởng của YouTuber Việt Nam nói trên.

Danh sách streamer gaming có lượng xem trung bình cao nhất YouTube. Ảnh: Streams Charts.

Anh trở thành nhân vật quen mặt trên các quảng cáo game, đồ uống và chương trình truyền hình. Độ Mixi còn nhận được lời mời hợp tác từ các tên tuổi nổi tiếng như cựu cầu thủ Gerard Piqué.

Tuy nhiên, bê bối sử dụng chất cấm hồi giữa năm của nam streamer ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và danh tiếng. Sau sự việc, Độ Mixi có tần suất phát sóng giảm sút. Theo báo cáo của các nền tảng, lượng xem và đăng ký kênh cũng chậm lại so với trước đó.

Vụ việc ông Phùng Thanh Độ cùng các thành viên Refund Gaming kết thúc hợp đồng, rời khỏi nền tảng Nimo TV cũng gây nhiều tranh cãi.

Trong danh sách streamer game có lượng xem đồng thời cao nhất, BLV Hoàng Luân cũng đạt được vị trí thứ 3. YouTuber này lập kỷ lục với 420.000 khán giả đồng thời ở trận chung kết Chung kết Thế giới 2025 Liên Minh Huyền Thoại. Sự nổi tiếng của tựa game và đội tuyển T1 tạo ra sức bật cho các YouTuber mảng này.

Faker ở sự kiện tại Việt Nam. Ảnh: Trần Hiền.

Việt Nam cũng được đánh giá là một trong những thị trường lớn nhất của bộ môn này. Bất chấp xu hướng giảm sút ở phương Tây, khán giả trong nước vẫn dành sự quan tâm lớn đến các tuyển thủ, đội game nổi bật. Buổi gặp mặt T1 vừa được tổ chức tại Hà Nội cho thấy mức độ cuồng nhiệt và khả năng chi tiêu của người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam.