Faker nhận vinh dự không tưởng từ tổng thống Hàn Quốc

Faker, huyền thoại sống của Liên Minh Huyền Thoại, một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử thể thao điện tử với huân chương thể thao Thanh Long.

Faker nhận huân chương từ Tổng thống Lee Jae-myung. Ảnh: Yonhap.

Ngày 2/1, tại buổi gặp mặt Chúc mừng Năm mới ở Nhà khách Phủ Tổng thống, Lee Sang-hyeok (Faker) được nhận Huân chương Thể thao hạng Nhất - Huân chương Thanh Long của Hàn Quốc. Sự kiện được chủ trì bởi Tổng thống Lee Jae-myung, đã trao cho 11 đại diện tiêu biểu.

Trước đây, Huân chương Thể thao được trao tặng dựa trên thành tích thi đấu quốc tế. Đối với Huân chương Thanh Long - bậc cao nhất, vận động viên cần đáp ứng các điều kiện khắt khe như nâng cao vị thế quốc gia tại Olympic hay các giải vô địch thế giới, đồng thời đạt tổng điểm tích lũy từ 1.500 điểm trở lên.

Do đó, những người từng nhận giải thưởng này đa phần là các vận động viên đoạt huy chương Olympic như "Nữ hoàng trượt băng nghệ thuật" Kim Yuna hay cung thủ Kim Woo-jin. Ngay cả ngôi sao bóng đá Son Heung-min cũng chỉ được trao tặng khi giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh (EPL) năm 2022. Với tư cách là một vận động viên eSports, Faker là người đầu tiên làm được điều này.

Việc được trao Huân chương Thể thao thay vì Huân chương Văn hóa mang ý nghĩa quan trọng với ngành. Trước đây cờ vây, môn thi đấu cũng thường xuyên gây tranh cãi về việc có phải là thể thao hay không, được xếp vào lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và chỉ được trao Huân chương Văn hóa. Trong khi đó, eSports đã được công nhận là một lĩnh vực thể thao chính thống, bắt đầu từ việc đưa vào thi đấu biểu diễn tại ASIAD 2018 và trở thành môn thi đấu chính thức tại ASIAD 2022 Hàng Châu.

Faker được xem là nhân tố quan trọng giúp nâng tầm vị thế của bộ môn này. Bắt đầu với tấm huy chương Bạc tại Jakarta-Palembang, anh tiếp tục mang về tấm huy chương Vàng lịch sử cho eSports ở Hàng Châu.

Năm ngoái, tại Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại (Worlds) Faker thiết lập nên kỷ lục mới khi thành công dẫn dắt T1 vô địch 3 lần liên tiếp. Như vậy, kể từ khi ra mắt năm 2013, Lee Sang-hyeok đã có tổng cộng 6 chức vô địch thế giới, khắc tên mình một lần nữa vào lịch sử eSports.