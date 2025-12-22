T1 rời Việt Nam

Khoảng 19h ngày 22/12, các thành viên T1 đến sân bay Nội Bài và làm thủ tục xuất cảnh, kết thúc 3 ngày hòa nhịp với người hâm mộ Việt Nam.

Faker rời Việt Nam. Ảnh: X.K.

Theo nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews, Faker và đồng đội đã kết thúc 3 ngày với nhiều hoạt động tại Việt Nam. Đội cùng thành viên hỗ trợ của T1 sẽ về nước trong đêm 22/12. Nhà vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại gặp gỡ người hâm mộ, ra mắt thẻ thanh toán với ngân hàng Việt Nam và có nhiều trải nghiệm ngoài lề.

Ở sân bay, các thành viên T1 thể hiện trạng thái tốt, tương tác với người hâm mộ tại chỗ.

5 tuyển thủ T1 cùng thành viên đội hỗ trợ, 5 chiếc cúp vô địch, sẽ được đưa về Hàn Quốc bằng máy bay thuê riêng. Sau fan meeting ở Việt Nam, Faker và đồng đội vẫn còn lịch trình dày đặc với các hoạt động thương mại, quảng bá trước thời điểm khởi tranh LCK 2026. So với các đội tuyển đối thủ, nhà vô địch thế giới phải đối mặt với việc sắp xếp thời gian khó khăn hơn.

Trả lời phỏng vấn gần đây, Faker cho biết những hoạt động quảng bá ngoài lề là phần công việc bắt buộc của tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại. Do đó, nó không thể trở thành lý do để biện minh cho thất bại hay phong độ kém.

Chương trình gặp gỡ của T1 với người hâm mộ Việt Nam diễn ra trong chiều ngày 21/12. Chương trình thu hút khoảng 10.000 tham dự và trình chiếu trực tuyến trên FPT Play. Khán giả trong nước bày tỏ sự hào hứng với sự thân thiện, nhiệt tình của các thành viên đội Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc. Faker cũng hứa sẽ quay trở lại Việt Nam.

Tại sự kiện, đại diện VP Bank, đơn vị tổ chức chương trình, cho biết họ sẽ cung cấp các dịch vụ dành riêng cho người hâm mộ eSports Việt Nam trong thời gian tới. Những chương trình gặp gỡ như fan meeting T1 là một ví dụ.