Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Internet

Google Maps sắp thay đổi hoàn toàn cách lái xe

  • Thứ bảy, 14/3/2026 18:37 (GMT+7)
Ứng dụng bản đồ của Google sẽ cung cấp thêm chức năng xem 3D cung đường. Maps giờ đây sẽ hiển thị cả vạch kẻ đường, đèn tín hiệu.

Google cho biết họ sắp định hình lại cách người dùng điều hướng và lái xe. Bản cập nhật “lớn nhất thập kỷ” của công ty mở thêm không gian 3D thay vì góc nhìn từ trên xuống như truyền thống. Hãng gọi nó là Điều hướng Nhập vai.

Người dùng Google Maps được hứa hẹn có trải nghiệm tập trung hơn. Bản đồ dưới góc nhìn mới cung cấp thông tin 3D gồm tòa nhà, cầu vượt và địa hình xung quanh. Khi cần thiết, phần mềm làm nổi bật chi tiết trên lộ trình như làn đường, vạch kẻ, đèn giao thông và biển báo. Ngoài dữ liệu thực tế, Maps có được điều này nhờ sự hỗ trợ của AI.

Bản cập nhật không chỉ thay đổi hình ảnh bề mặt. Góc nhìn 3D cho phép lái xe xem trước đoạn đường phức tạp phía trước. Phần mềm tự động làm trong suốt hình ảnh tòa nhà che chắn khúc cua khó. Giọng nói điều hướng cung cấp đầy đủ thông tin và làn rẽ và các lối ra.

Chức năng chỉ đường, chuyển đổi khi kẹt xe của Google Maps mới.

Chức năng thông báo kẹt xe của Google Maps vốn được đánh giá cao tại Việt Nam. Nhiều người dùng sử dụng bản đồ này vì khả năng cập nhật dữ liệu giao thông liên tục. Ở lần nâng cấp tới, mỗi khi lộ trình được điều chỉnh khi kẹt xe, công cụ sẽ thông báo đầy đủ thông tin trên máy. Dữ liệu gồm vấn đề trên quãng chính, lựa chọn thay thế nhằm tiết kiệm thời gian, năng lượng hơn.

Mặt khác, thông tin về điểm đến sẽ được Google Maps cung cấp đầy đủ hơn. Thay vì chỉ một vị trí, ứng dụng hiển thị cả cổng, lối ra hay bãi đỗ xe nhằm hỗ trợ tài xế.

Hiện những cập nhật này vẫn chưa khả dụng. Nhà phát triển không nói rõ khi nào chúng sẽ có mặt trên thiết bị của người dùng. Trong phần mô tả, hãng sử dụng ví dụ ở đường phố Mỹ, trên thiết bị di động và giải pháp Android Auto, không gồm bản xem trên web.

Mặt khác, lượng dữ liệu để Google hiển thị đúng hình ảnh 3D khắp thế giới rất lớn. Thực tế, nền tảng chỉ sở hữu thông tin tòa nhà, đường phố của một số khu vực phương Tây, Nhật Bản, đã khả dụng trên app Google Earth. Đồng thời, họ còn phải làm đầy phần thông tin về làn đường, bãi đỗ tại rất nhiều thành phố.

Những giải pháp này của ông lớn công nghệ không mới. Baidu Maps hay Amap cũng đã cung cấp tính năng như vậy tại Trung Quốc. Phần mềm nội địa của đất nước tỷ dân còn đếm được cả số trên đèn giao thông.

Giải mã bí ẩn Thung lũng Silicon

Cuốn sách giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Thung lũng Silicon qua cái nhìn của người trong cuộc, đồng thời đưa ra những lời khuyên để giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp đi đúng hướng.

Thứ đang được gấp rút đưa khỏi eo biển Hormuz

Saudi Arabia, UAE và Qatar đang chạy đua xây dựng các hành lang dữ liệu trên bộ xuyên qua Iraq và Syria. Mục tiêu nhằm giảm sự phụ thuộc vào cáp quang biển tại Hormuz.

5 giờ trước

Máy tính tăng giá

Tình trạng thiếu chip nhớ trên toàn cầu do sự bùng nổ của AI đang khiến các hãng laptop lớn như Lenovo, Dell, HP, Asus và Acer phải đồng loạt tăng giá sản phẩm.

7 giờ trước

Hà Mi

  • Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

Đọc tiếp

Apple lam dieu chua tung co o Trung Quoc

Apple làm điều chưa từng có ở Trung Quốc

10 giờ trước 09:23 14/3/2026

0

Từ 15/3, Apple sẽ giảm phí hoa hồng App Store tại Trung Quốc, động thái được xem là bước nhượng bộ trước áp lực quản lý và có lợi cho nhà phát triển.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý