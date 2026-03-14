Google Maps sắp thay đổi hoàn toàn cách lái xe

Ứng dụng bản đồ của Google sẽ cung cấp thêm chức năng xem 3D cung đường. Maps giờ đây sẽ hiển thị cả vạch kẻ đường, đèn tín hiệu.

Google Maps với chế độ xem 3D.

Google cho biết họ sắp định hình lại cách người dùng điều hướng và lái xe. Bản cập nhật “lớn nhất thập kỷ” của công ty mở thêm không gian 3D thay vì góc nhìn từ trên xuống như truyền thống. Hãng gọi nó là Điều hướng Nhập vai.

Người dùng Google Maps được hứa hẹn có trải nghiệm tập trung hơn. Bản đồ dưới góc nhìn mới cung cấp thông tin 3D gồm tòa nhà, cầu vượt và địa hình xung quanh. Khi cần thiết, phần mềm làm nổi bật chi tiết trên lộ trình như làn đường, vạch kẻ, đèn giao thông và biển báo. Ngoài dữ liệu thực tế, Maps có được điều này nhờ sự hỗ trợ của AI.

Bản cập nhật không chỉ thay đổi hình ảnh bề mặt. Góc nhìn 3D cho phép lái xe xem trước đoạn đường phức tạp phía trước. Phần mềm tự động làm trong suốt hình ảnh tòa nhà che chắn khúc cua khó. Giọng nói điều hướng cung cấp đầy đủ thông tin và làn rẽ và các lối ra.

Chức năng chỉ đường, chuyển đổi khi kẹt xe của Google Maps mới.

Chức năng thông báo kẹt xe của Google Maps vốn được đánh giá cao tại Việt Nam. Nhiều người dùng sử dụng bản đồ này vì khả năng cập nhật dữ liệu giao thông liên tục. Ở lần nâng cấp tới, mỗi khi lộ trình được điều chỉnh khi kẹt xe, công cụ sẽ thông báo đầy đủ thông tin trên máy. Dữ liệu gồm vấn đề trên quãng chính, lựa chọn thay thế nhằm tiết kiệm thời gian, năng lượng hơn.

Mặt khác, thông tin về điểm đến sẽ được Google Maps cung cấp đầy đủ hơn. Thay vì chỉ một vị trí, ứng dụng hiển thị cả cổng, lối ra hay bãi đỗ xe nhằm hỗ trợ tài xế.

Hiện những cập nhật này vẫn chưa khả dụng. Nhà phát triển không nói rõ khi nào chúng sẽ có mặt trên thiết bị của người dùng. Trong phần mô tả, hãng sử dụng ví dụ ở đường phố Mỹ, trên thiết bị di động và giải pháp Android Auto, không gồm bản xem trên web.

Mặt khác, lượng dữ liệu để Google hiển thị đúng hình ảnh 3D khắp thế giới rất lớn. Thực tế, nền tảng chỉ sở hữu thông tin tòa nhà, đường phố của một số khu vực phương Tây, Nhật Bản, đã khả dụng trên app Google Earth. Đồng thời, họ còn phải làm đầy phần thông tin về làn đường, bãi đỗ tại rất nhiều thành phố.

Những giải pháp này của ông lớn công nghệ không mới. Baidu Maps hay Amap cũng đã cung cấp tính năng như vậy tại Trung Quốc. Phần mềm nội địa của đất nước tỷ dân còn đếm được cả số trên đèn giao thông.