Người Jensen Huang muốn gặp nhất khi đến Hàn Quốc

Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, CEO Nvidia Jensen Huang đặc biệt lên kế hoạch gặp gỡ siêu sao eSports Faker, cùng những cuộc thảo luận thương mại với LG, Naver.

CEO NVIDIA Jensen Huang từng hô vang "Faker, Faker, Faker!" trong buổi lễ kỷ niệm diễn ra tại Hàn Quốc. Ảnh: lol_soo9/X/Tạo bởi AI.

Trong tuần này, Giám đốc Điều hành (CEO) của Nvidia, ông Jensen Huang, có chuyến sang thăm và làm việc tại Seoul, Hàn Quốc. Chuyến đi lần này của người đứng đầu tập đoàn chip hàng đầu thế giới thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ và cộng đồng game thủ.

Không chỉ dừng lại ở các tập đoàn công nghệ, CEO Nvidia còn đang xúc tiến một cuộc gặp gỡ đặc biệt với tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp Faker của đội tuyển T1. Năm ngoái khi đến Hàn Quốc, ông Huang đã bỏ lỡ cơ hội gặp Faker vì tuyển thủ này đang du đấu. Theo nhiều nguồn tin sở tại, phía Nvidia phối hợp với đội game "áo đỏ" để biến sự kiện này trở thành hiện thực.

Trước truyền thông, đại diện phía T1 - đội tuyển chủ quản của Faker, xác nhận cuộc gặp đang được lên lịch trình. “Lịch trình và địa điểm cụ thể hiện vẫn đang được hai bên điều phối”, đại diện T1 cho biết.

Theo nhiều nguồn tin, địa điểm làm việc đầu tiên của ông Jensen Huang khi đặt chân đến Hàn Quốc là thăm T1 Basecamp, mô hình "quán nét" do chính đội tuyển nhiều lần vô địch thế giới vận hành. Tại đây, nhiều khả năng lãnh đạo tập đoàn giá trị nhất thế giới có thể giao lưu với Faker - người chơi hay nhất lịch sử eSports.

Ông Jensen Huang từ lâu đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới văn hóa Internet Cafe (quán net) và nền eSports của Hàn Quốc từ lâu. Tại một sự kiện diễn ra ở Seoul vào năm ngoái, vị tỷ phú này từng gây bão truyền thông khi trực tiếp hô vang tên "Faker" ngay trên sân khấu.

Theo các nguồn tin từ ngành công nghiệp game và IT, ông Jensen Huang sẽ có cuộc hội đàm riêng với các lãnh đạo cấp cao của công ty game Krafton. Thành phần tham dự gồm Chủ tịch Jang Byung-gyu, Giám đốc AI (CAIO) Lee Kang-wook và ông Jang Tae-seok, người phụ trách nhượng quyền thương hiệu PUBG.

Krafton là tập đoàn game hàng đầu Hàn Quốc, nổi tiếng toàn cầu với tư cách là "cha đẻ" của tựa game bắn súng sinh tồn PUBG: Battlegrounds. Không chỉ dừng lại ở mảng sản xuất trò chơi truyền thống, doanh nghiệp này đang mạnh mẽ chuyển mình thành một công ty công nghệ AI tiên phong.

Ông Jang Byung-gyu, nhà sáng lập và Chủ tịch Krafton . Ảnh: Jean Chung/Bloomberg.

Trọng tâm của cuộc gặp sẽ xoay quanh việc hợp tác phát triển robot hình người, bao gồm cả mảng AI vật lý (Physical AI). Đầu năm nay, Krafton đã thành lập một pháp nhân chuyên trách lĩnh vực này mang tên "Ludo Robotics".

Bên cạnh đó, hai bên dự kiến thảo luận về cơ hội hợp tác về ngành game liên quan đến "RTX Spark" - thương hiệu PC AI vừa được Nvidia công bố. Dòng chip tích hợp CPU và GPU N1 X thuộc thương hiệu này có khả năng xử lý AI cục bộ (On-Device AI) rất mạnh mẽ.

Công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp phổ biến các tính năng AI chạy trực tiếp trên thiết bị mà không cần qua đám mây, tương tự như tính năng "PUBG Ally" hay "Smart Joi" trong tựa game inZOI của Krafton. Lịch trình dự kiến của CEO Nvidia còn còn có cuộc gặp với lãnh đạo Naver và LG, những công ty không có mặt trong đợt làm việc vào năm ngoái.