Trung Quốc tìm cách điều hướng bão

  • Thứ tư, 4/3/2026 10:33 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Nhóm nhà khoa học Trung Quốc cho rằng trạm điện Mặt Trời ngoài không gian có thể thay đổi cường độ và đường đi của bão, bên cạnh mục tiêu truyền năng lượng về Trái Đất.

Các nhà khoa học Trung Quốc tìm cách khai thác tối đa năng lượng từ Mặt Trời. Ảnh: Space.

Một nhóm nghiên cứu tại Trung Quốc đang xem xét khả năng sử dụng chùm tia vi sóng phát từ trạm điện Mặt Trời ngoài không gian để tác động đến bão. Theo nhà khoa học Duan Baoyan, nếu năng lượng đủ lớn, công nghệ này có thể làm thay đổi hoàn lưu khí quyển, từ đó ảnh hưởng đến cường độ và hướng di chuyển của bão.

Ý tưởng được ông Duan đề cập trong bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo. Ông là Giáo sư kỹ thuật cơ khí tại Đại học Tây An, đồng thời là người đứng sau dự án Truy Nhật. Dự án đặt mục tiêu thực hiện trình diễn công suất mức megawatt trên quỹ đạo Trái Đất vào năm 2030.

“Nếu lượng năng lượng phát ra đủ lớn, nó có thể làm thay đổi sự lưu thông khí quyển trong khu vực và thay đổi cường độ cũng như đường đi của bão”, Duan viết.

Dự án Truy Nhật, nghĩa là “đuổi theo Mặt Trời”, được đề xuất từ năm 2013. Nó hướng đến xây dựng nhà máy điện mặt trời hình tròn trên quỹ đạo địa tĩnh, cách Trái Đất khoảng 36.000 km. Công suất mục tiêu ở mức gigawatt, với điện năng thu được sẽ được chuyển đổi thành sóng vi ba và truyền về mặt đất.

Năm 2022, nhóm của Duan xây dựng một tháp thử nghiệm cao 75 m để mô phỏng toàn bộ quy trình trên mặt đất. Hệ thống bao gồm theo dõi mặt trời, tập trung ánh sáng, chuyển đổi thành điện, biến điện thành sóng vi ba, phát đi xa và chuyển đổi ngược lại thành điện tại ăng-ten thu.

Theo ông Duan, hệ thống đã đạt một số bước tiến kỹ thuật. Trong đó có khả năng “truyền dẫn một-nhiều”, tức một máy phát vi sóng có thể gửi năng lượng đến nhiều máy thu di động cùng lúc. Nhóm cũng cải thiện độ chính xác của chùm tia để giảm tổn thất năng lượng, đồng thời thu nhỏ và tích hợp thiết bị thu phát nhằm chuẩn bị cho việc triển khai ngoài không gian.

Việc sử dụng tia vi sóng có thể giúp điều hướng bão. Ảnh: NASA.

Bên cạnh mục tiêu năng lượng sạch, ông Duan cho rằng trạm điện này có thể đóng vai trò “ngân hàng năng lượng đặt trên không gian”.

“Các mạng Internet không gian trong tương lai hoặc thậm chí các căn cứ trên Mặt Trăng có thể dựa vào công nghệ này”, ông viết.

Khái niệm trạm điện Mặt Trời ngoài không gian được nhà khoa học Peter Glaser đề xuất từ năm 1968. Theo Duan, thu năng lượng trong không gian có thể hiệu quả gấp 10 lần so với trên Trái Đất do không có mây và không bị gián đoạn vào ban đêm.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng đối mặt nhiều thách thức. Một trạm công suất megawatt có thể nặng hơn toàn bộ Trạm Vũ trụ Quốc tế. Quy mô lắp ráp cũng vượt quá mọi cấu trúc từng được xây dựng ngoài không gian.

Các chùm năng lượng hướng xuống Trái Đất cũng đặt ra lo ngại an toàn. Một nghiên cứu gần đây cho thấy nếu chùm tia lệch hướng, chúng có thể làm quá nhiệt tấm pin mặt trời hoặc gây phóng điện trên vệ tinh gần đó. Điều này có thể làm hỏng thiết bị điện tử và buộc phải tắt khẩn cấp trong quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Minh Hoàng

Trung Quốc Jeff Bezos Trung Quốc Vũ trụ Bão Mặt Trời Trái Đất

