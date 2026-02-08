Phi hành gia có thể chụp ảnh vũ trụ bằng iPhone

Các phi hành gia NASA được phép mang iPhone khi thực hiện nhiệm vụ và chụp những bức ảnh không gian bằng thiết bị di động.

Phi hành gia sắp được chụp ảnh selfie bằng iPhone. Ảnh: Digital Trends.

Cuối cùng, NASA cũng thay đổi chính sách lâu đời về những vật dụng được phép mang lên vũ trụ. Giờ đây, các phi hành gia có thể mang theo smartphone trong các nhiệm vụ không gian, mở ra cơ hội chụp ảnh, quay video chân thực hơn, thậm chí cả chụp ảnh tự sướng trong môi trường không trọng lực.

Giám đốc NASA Jared Isaacman xác nhận sự thay đổi này trên mạng xã hội X. Ông cho biết các phi hành gia sẽ sớm được trang bị những smartphone mới nhất "để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt cho gia đình và chia sẻ những hình ảnh truyền cảm hứng với thế giới".

Ông nói thêm rằng NASA thực hiện "một bước đi nhỏ đúng hướng", mạnh dạn thay đổi các quy trình phê duyệt lâu đời để đẩy nhanh quá trình chứng nhận phần cứng hiện đại.

Chính sách mới sẽ có hiệu lực với các sứ mệnh sắp tới, bao gồm Crew-12, sứ mệnh hướng tới Trạm Vũ trụ Quốc tế và Artemis II, sứ mệnh đưa con người bay vòng quanh Mặt Trăng.

Cho đến nay, các phi hành gia vẫn dùng thiết bị máy ảnh được NASA phê duyệt để chụp ảnh, một quy trình thường lạc hậu hơn nhiều so với công nghệ tiêu dùng. Trên thực tế, trước thay đổi này, máy ảnh mới nhất được phép sử dụng trên tàu Artemis II là máy ảnh DSLR Nikon năm 2016, cùng với các máy ảnh GoPro có độ tuổi gần 10 năm.

Với smartphone, các phi hành gia có thể dùng những máy ảnh hiện đại, di động, dễ dàng phù hợp với cuộc sống hàng ngày trên tàu vũ trụ.

Đây không phải là lần đầu tiên điện thoại được đưa lên quỹ đạo. 2 chiếc iPhone 4 đã bay trên một sứ mệnh tàu con thoi vào năm 2011, mặc dù chưa rõ chúng có được sử dụng hay chỉ đơn giản là mang theo.

Thời điểm NASA công bố cho phép dùng smartphone trên vũ trụ trùng khớp với sự chú ý hướng đến sứ mệnh Artemis II, dự kiến đưa 4 phi hành gia thực hiện một vòng bay quanh Mặt Trăng và trở về.

Tuy nhiên, việc phóng Artemis II bị trì hoãn sau sự cố kỹ thuật trong quá trình thử nghiệm, đẩy thời điểm phóng sang tháng 3/2026. Khi chuyến bay được nối lại, hành trình này không chỉ mang tính lịch sử mà còn có thể được ghi lại theo cách cá nhân hơn bất kỳ sứ mệnh lên Mặt Trăng nào trước đây.