Bảo tàng Vũ trụ đón 10.000 khách tham quan

Công nghệ trình chiếu hiện đại góp phần quan trọng trong việc biểu diễn trực quan khoa học vũ trụ, giúp Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam hút khách trong 2 tháng thử nghiệm.

Mô hình Trái Đất và các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời, được trưng bày tại Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam . Ảnh: Chí Hiếu.

Con số này vượt xa dự kiến ban đầu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

"Đó là sự động viên rất lớn", ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC), cho biết. Đại diện trung tâm cũng cho biết dù bảo tàng đang tạm dừng để hoàn thiện thủ tục, vẫn có nhiều người liên hệ trong thời gian qua.

Với mục tiêu đưa khoa học vũ trụ đến gần hơn với công chúng, việc biểu diễn hình ảnh trực quan được xác định là yếu tố then chốt tạo nên sức hút của bảo tàng. Khác với các bảo tàng truyền thống chỉ dựa vào mô hình tĩnh và bảng thông tin, Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ cao. Hệ thống mái vòm, mô phỏng dữ liệu thời gian thực và các thiết bị tương tác giúp biến những khái niệm phức tạp như quỹ đạo, vệ tinh hay vụ nổ Big Bang thành trải nghiệm trực quan.

Nhà chiếu mái vòm là trung tâm của toàn bộ trải nghiệm. Năm máy chiếu laser với bộ xử lý hình ảnh mạnh mẽ phủ trọn bề mặt trần cong. Người xem có cảm giác như đang dịch chuyển giữa các tinh vân khi ánh sáng quét qua mặt vòm. Hầu các suất chiếu trong thời gian thử nghiệm đều kín khách.

"Vòm chiếu bảo tàng không giống ở các khu giải trí. Nó phải có chiều sâu, giúp truyền đi nhịp điệu đủ để kể câu chuyện về khởi nguyên vũ trụ", ông Lê Huy Thanh Hoàng, Trưởng đại diện giải pháp hiển thị hình ảnh chuyên dụng của Panasonic Việt Nam, chia sẻ.

Nhà chiếu mái vòm trung tâm ấn tượng bên trong bảo tàng. Ảnh: Tuấn Anh.

Bề mặt vòm được thi công bằng nhôm với độ chính xác cao. Điều này đảm bảo độ tán âm và hình ảnh sắc nét trên toàn bộ không gian. Hệ thống cho phép ghép hình chính xác trên bề mặt cong, tạo hiệu ứng liền mạch.

Ngoài nhà chiếu mái vòm, bảo tàng còn triển khai các công nghệ trình chiếu khác cho từng khu trưng bày. Một số mô hình sử dụng dữ liệu trực tiếp từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA). Quả cầu Trái Đất treo giữa bảo tàng là ví dụ điển hình.

Thách thức lớn nhất là việc mô phỏng quả cầu Trái Đất đường kính 3 mét. Hệ thống gốc của NOAA chỉ hỗ trợ trình chiếu từ bên trong trên quả cầu 1,8 mét. Đội ngũ triển khai mất gần nửa năm thử nghiệm và thiết kế giải pháp mới. Kết quả là du khách có thể xem các cơn bão và dòng chảy đại dương ngay trên quả cầu mô phỏng.

Ông Lê Xuân Huy cho biết công nghệ trình chiếu giúp bảo tàng vượt qua hạn chế của không gian truyền thống. Hình ảnh động, âm thanh và dữ liệu thời gian thực kết hợp tạo trải nghiệm đa lớp. "Công nghệ cho phép chúng tôi kể câu chuyện khoa học theo cách dễ hiểu hơn, sinh động hơn", ông nói.

Đại diện VNSC cũng chia sẻ về những thách thức liên quan đến không gian trình chiếu và thiết kế phù hợp với môi trường nóng, ẩm, nhiều bụi. Chất lượng trình chiếu cần ổn định trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. Việc cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và tính khoa học trong các mô hình trưng bày cũng đòi hỏi nhiều công sức.

Công nghệ của Panasonic đã giải quyết những vấn đề này. Các máy chiếu sử dụng nguồn sáng laser tiên tiến với thiết kế chống bụi chuẩn IP5X. Hệ thống làm mát bằng chất lỏng và cơ chế không màng lọc cho phép vận hành liên tục tới 20.000 giờ mà không cần bảo trì.

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam được xây dựng tại Hòa Lạc, Hà Nội, thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Công trình rộng hơn 3.000 m2 khởi công tháng 10/2022 và khai trương ngày 21/8 vừa qua. Không gian bao gồm khu vực ngoài trời và hai tầng trưng bày trong nhà.

Bảo tàng chia thành 5 khu vực chính, trưng bày mô hình vệ tinh, hành tinh, tên lửa cùng nhiều khu tương tác. Thiết kế lấy cảm hứng từ sự bao la vô tận của vũ trụ, mang phong cách hiện đại.

Theo Phó Tổng Giám đốc VNSC, bảo tàng có thể mở cửa trở lại vào tháng 1/2026. Mỗi ngày dự kiến chỉ đón khoảng 400-500 lượt khách, người có nhu cầu tham quan cần đặt vé trước.

VNSC bắt đầu tính đến giai đoạn tiếp theo. Trung tâm ấp ủ xây dựng bảo tàng vũ trụ thứ hai tại TP.HCM. Rút kinh nghiệm từ Hòa Lạc, bảo tàng mới sẽ có không gian lớn hơn để khách được trải nghiệm nhiều hơn. Dự án hiện ở bước nghiên cứu tiền khả thi.

Công nghệ trình chiếu không phải lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Trước đó, các giải pháp tương tự được triển khai tại Cung Quy hoạch Kiến trúc Quảng Ninh, Nhà trưng bày Di sản văn hóa thời Đinh-tiền Lê ở Hoa Lư, Vườn ánh sáng Đà Lạt và triển lãm "Bùi Xuân Phái với Hà Nội". Việc ứng dụng công nghệ trong không gian văn hóa mở ra cách thể hiện mới, tạo trải nghiệm thị giác thu hút.

Mong muốn lớn nhất khi xây dựng bảo tàng là đưa khoa học vũ trụ đến gần công chúng. "Chúng tôi muốn thế hệ trẻ có thể chạm tay vào khoa học, thay vì chỉ nhìn qua mô hình tĩnh", ông Lê Xuân Huy nói.