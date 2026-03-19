Phi cơ 'xấu nhất thế giới' của Nhật Bản lần đầu cất cánh

Máy bay Kawasaki EC-2 vừa hoàn thành chuyến bay đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược kiểm soát phổ điện từ của Nhật Bản trước các mối đe dọa bên ngoài.

EC-2 có ngoại hình kỳ lạ với thiết kế mũi phình to. Ảnh: JASDF.

Ngày 17/3, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) công bố Kawasaki EC-2 đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên tại căn cứ không quân Gifu. Đây là máy bay tác chiến điện tử mới nhất của quốc gia Đông Á và ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Trong đó, ngoại hình bất thường của nó bị nhiều người gọi là "xấu nhất thế giới".

EC-2 được cải biến từ máy bay vận tải C-2 của Kawasaki. Nó có phần mũi phình to dị thường, 2 cụm giáp lớn nằm song song trên lưng thân, đi kèm thêm 2 cụm khác gắn bên đuôi. Tổng thể phương tiện vận tải này trông như một "chú thú mỏ vịt khổng lồ" đang bay. Trước khi cất cánh, EC-2 đã thu hút đông đảo người quan tâm đến chụp ảnh trong các buổi thử nghiệm chạy đà tại căn cứ Gifu.

Tuy nhiên, ngoại hình kỳ lạ lại ẩn chứa kỹ thuật rõ ràng. EC-2 là máy bay tác chiến điện tử tầm xa, có nhiệm vụ gây nhiễu hệ thống radar, phòng không và liên lạc của đối phương từ khoảng cách an toàn và bên ngoài vùng nguy hiểm. Đại diện Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần Quốc phòng Nhật Bản từng giải thích C-2 được chọn làm nền tảng "vì khả năng mang tải lớn và hiệu suất bay phù hợp để thực hiện các chiến dịch gây nhiễu".

EC-2 kế thừa vai trò từ EC-1, phiên bản cải biến dựa trên máy bay vận tải C-1 cũ đã nghỉ hưu tháng 3/2025. So với thế hệ cũ, EC-2 có sức chứa thiết bị lớn hơn nhiều nhờ khung thân C-2 rộng rãi hơn đáng kể. Nhiều hệ thống từ EC-1 như bộ đối kháng điện tử J/ALQ-5 dự kiến sẽ được chuyển sang EC-2. Máy bay còn được trang bị cảm biến cảnh báo tên lửa tiếp cận xung quanh thân để tự bảo vệ.

Chuyến bay đầu tiên được thực hiện cùng máy bay hộ tống Mitsubishi F-2B. EC-2 sẽ tiếp tục quá trình thử nghiệm tại Nhóm Phát triển và Thử nghiệm Hàng không của JASDF tại Gifu trước khi được phê duyệt đưa vào sử dụng.

EC-2 có vai trò gây nhiễu hệ thống radar của đối phương. Ảnh: Airliners.

Tổng chi phí phát triển EC-2 vào khoảng 260 triệu USD , nằm một phần trong gói ngân sách 3,2 tỷ USD của Nhật Bản nhằm nâng cao năng lực thu thập và phân tích thông tin tình báo điện từ. Nhật Bản dự kiến mua 4 chiếc EC-2, tăng gấp 4 lần so với chỉ một chiếc EC-1 trước đây.

Sự tăng cường đầu tư này phản ánh môi trường an ninh ngày càng phức tạp xung quanh Nhật Bản. Trung Quốc liên tục có hoạt động không quân và hải quân ở Biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương. Trong khi đó, Triều Tiên và Nga cũng thường xuyên có các hoạt động quân sự trong khu vực lân cận.

EC-2 sẽ hoạt động phối hợp với RC-2, máy bay tình báo tín hiệu được cải biến từ C-2 và đã phục vụ từ năm 2020. RC-2 thu thập dữ liệu về các nguồn phát tín hiệu điện từ của đối phương, tạo cơ sở để EC-2 có thể nhắm mục tiêu chính xác vào các hệ thống cụ thể khi cần thiết.

Dù có ngoại hình kỳ lạ, EC-2 đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm kiểm soát phổ điện từ, lĩnh vực ngày càng thiết yếu trong chiến lược quân sự hiện đại.