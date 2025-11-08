Vì sao các tỷ phú chạy đua lên vũ trụ?

Những người giàu nhất thế giới xem hàng không vũ trụ như một cơ hội thương mại đặc biệt, cũng như mở ra tầm nhìn mới cho tương lai loài người.

Cả Musk và Bezos đều có tầm nhìn dài hạn cho ngành vũ trụ. Ảnh: Business Insider.

Ngày 3/11, Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng vừa lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace và góp 71% vốn vào doanh nghiệp này.

Nhiều tỷ phú trên thế giới cũng xem hàng không vũ trụ như một cơ hội công nghệ, kinh doanh lớn, chứ không chỉ một chuyến du lịch thông thường. Từ thị trường tư nhân có khả năng thương mại gần, những người giàu nhất thế giới còn xem đây như tương lai của loài người.

Tầm nhìn của các tỷ phú

Cả Elon Musk và Jeff Bezos đều cho rằng hàng không là bước tiến lớn trong lịch sử, hướng đến việc sinh sống ngoài Trái Đất. Riêng quan điểm của Musk mang tầm cứu rỗi hơn và thường gây tranh luận trong cộng đồng.

Ông cho rằng loài người cần sống ở nhiều nơi ngoài Trái Đất để tránh nguy cơ bị tuyệt chủng và NASA, chính phủ đang thực hiện điều này quá chậm và tốn kém. Do đó, sau khi bán hai công ty cũ, Musk quyết định thành lập công ty vũ trụ tư nhân SpaceX vào năm 2002, với mục tiêu ban đầu là bay vào vũ trụ thường xuyên hơn.

Công ty từ đó đã phát triển tên lửa tái sử dụng (Falcon 9, Starship), giúp giảm chi phí phóng xuống hàng chục lần so với trước đây. Các chương trình như mạng lưới vệ tinh internet toàn cầu Starlink, và hệ thống tàu Crew Dragon và chuyến bay chở người lên Trạm Vũ trụ đạt được nhiều bước tiến lớn.

Tính đến năm 2025, Starlink đã phủ sóng 70 quốc gia trên thế giới, là nguồn thu chính của công ty và tài trợ cho các dự án khác. Các hợp đồng chở người từ NASA, chính phủ, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng mang đến lợi nhuận đáng kể cho công ty.

Nhiều tỷ phú trên thế giới đã đầu tư vào tàu bay vũ trụ. Ảnh: Brownstone Research.

Cũng quan điểm trên, Jeff Bezos, Chủ tịch tập đoàn Amazon, thành lập công ty vũ trụ Blue Origin vào năm 2000 để đưa hàng triệu người được sống và làm việc trong không gian. Ông tin rằng nhân loại cần đưa công nghiệp nặng, sản xuất năng lượng và khai khoáng lên không gian, giúp Trái Đất trở lại xanh và sạch.

Tuy nhiên khác với Musk, người muốn lên Hỏa tinh thật nhanh chóng, Bezos tin rằng không thể xây dựng nền văn minh không gian bền vững mà thiếu hạ tầng cơ bản. Do đó, công ty của ông cũng tập trung về tên lửa tái sử dụng như New Shepard để đưa người hoặc hàng hóa lên vùng rìa không gian, hay New Glenn hạng nặng, hướng tới quỹ đạo Trái Đất hoặc cao hơn.

Blue Origin còn nhắm tới các dự án như hạ cánh trên Mặt Trăng, khai thác không gian gần, nền tảng “in-space” (trong không gian) và dịch vụ phóng thương mại. Cách tiếp cận này giống như xây dựng hạ tầng không gian trước, để các doanh nghiệp khác có thể phát triển trên đó.

Vũ trụ như một trải nghiệm dịch vụ cao cấp

Khác với cách tiếp cận trên, một số tỷ phú có liên quan đến ngành vũ trụ mong muốn thương mại hóa và khai thác ngay. Trong số đó nổi bật hai dự án đầy tiềm năng Virgin Galactic và Bigelow Aerospace, nhưng chưa gặt hái được kết quả dài hạn.

Doanh nhân người Anh Richard Branson thành lập Virgin Galactic năm 2004. Ông hiện có hơn 40 công ty hoạt động trong các lĩnh vực như âm nhạc, du lịch, viễn thông, và cũng nổi tiếng với tầm nhìn kinh doanh đi đôi với trải nghiệm, từ giải trí tới du lịch vũ trụ.

Mục tiêu của công ty là phát triển dòng phương tiện hàng không vũ trụ cho khách hàng tư nhân và thử nghiệm khoa học, từ đó mở rộng tầm hoạt động của ngành. Virgin Galactic là công ty du lịch vũ trụ đầu tiên được niêm yết cổ phần ra công chúng qua sáp nhập SPAC và giao dịch cổ phiếu.

Richard Branson bay vào vũ trụ trước cả Jeff Bezos. Ảnh: Virgin Galactic.

Tháng 11/2021, Branson đã tham gia chuyến bay VSS Unity, tàu vũ trụ của Virgin Galactic đạt tới độ cao 86 km. Công ty đã từng bán vé trước cho khách hàng với giá 250.000 USD /vé.

Tuy nhiên, Branson đã tuyên bố rằng ông sẽ không đầu tư thêm nguồn vốn lớn nào nữa vì không còn đủ kinh phí như trước Covid-19. Công ty đã thông báo sẽ tạm dừng các chuyến du lịch thương mại khoảng 18 tháng để tập trung phát triển mẫu Delta mới.

Cũng về trải nghiệm vũ trụ, Robert Bigelow, tỷ phú người Mỹ từng sáng lập chuỗi khách sạn Budget Suites of America, đã ôm tham vọng xây khách sạn ngoài không gian đầu tiên. Ông dùng phần lớn tài sản tích lũy từ bất động sản để đầu tư vào nghiên cứu và công nghệ không gian, thành lập Bigelow Aerospace.

Công ty từng công bố kế hoạch xây dựng trạm không gian tư nhân đầu tiên, nơi các nhà du hành, nhà nghiên cứu hoặc khách du lịch có thể ở, làm việc, hoặc nghỉ dưỡng. Kế hoạch này được NASA và các đối tác quốc tế quan tâm, nhưng do chi phí và tiến độ chậm, Bigelow Aerospace tạm ngưng hoạt động vào năm 2020 sau đại dịch Covid-19.