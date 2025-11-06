Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai lập công ty sản xuất tàu vũ trụ

Sau phim ảnh và dịch vụ dưỡng lão, Vingroup và các thành viên trong gia đình Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tiếp tục mở công ty mới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 2 con trai lập công ty Vinspace với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Ảnh: VIC.

CTCP Vinspace vừa được thành lập ngày 3/11 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng . Đây là công ty do Vingroup, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, cùng 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp vốn.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp vốn lớn nhất với 213 tỷ đồng , tương đương 71%; Vingroup góp 57 tỷ đồng , tương đương 19%. Ngoài ra, Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 15 tỷ đồng , tương đương 5%.

Trong thông tin công bố, công ty này đăng ký hoạt động ở 6 ngành nghề, bao gồm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng đăng ký sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan; vận tải hàng hóa hàng không; hoạt động viễn thông vệ tinh; và hoạt động viễn thông khác.

Hiện, bà Nguyễn Mai Hoa giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinspace. Đây là nữ lãnh đạo từng giữ các chức vụ điều hành, đại diện pháp luật cho một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup.

Gần đây, Vingroup liên tục tham gia thành lập các công ty, hoạt động trong các lĩnh vực mới. Gần nhất, vào thời điểm giữa tháng 10, Vin New Horizon được chính thức công bố, với vai trò phát triển chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp.

Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng , trong đó Vingroup góp 65% vốn. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, góp 32% cổ phần. 3 cổ đông khác của công ty lần lượt là con gái ông Vượng - Phạm Nhật Minh Anh, cùng con dâu cả Bùi Lan Anh và dâu thứ Nguyễn Phương Nhi, mỗi người nắm 1% vốn điều lệ.

Trước đó, cuối tháng 9, Vingroup cùng các thành viên trong gia đình ông Vượng cũng đã góp vốn thành lập CTCP Phát triển điện ảnh V-Film với vốn điều lệ 10 tỷ đồng .

Cơ cấu cổ đông gồm: Vingroup (10%), ông Phạm Nhật Vượng (45%), bà Phạm Thu Hương (25%), Phạm Nhật Quân Anh (5%), Phạm Nhật Minh Hoàng (5%), cùng Phạm Nhật Minh Anh (10%).

Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT của V-Film là ông Đặng Thanh Thủy - Tổng giám đốc Vinpearl kiêm Thành viên HĐQT Vingroup. Doanh nghiệp đăng ký 8 ngành nghề kinh doanh, trong đó nổi bật là sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, hoạt động nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc.