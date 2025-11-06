Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai lập công ty sản xuất tàu vũ trụ

  • Thứ năm, 6/11/2025 15:36 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Sau phim ảnh và dịch vụ dưỡng lão, Vingroup và các thành viên trong gia đình Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tiếp tục mở công ty mới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 2 con trai lập công ty Vinspace với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Ảnh: VIC.

CTCP Vinspace vừa được thành lập ngày 3/11 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Đây là công ty do Vingroup, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, cùng 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp vốn.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp vốn lớn nhất với 213 tỷ đồng, tương đương 71%; Vingroup góp 57 tỷ đồng, tương đương 19%. Ngoài ra, Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 15 tỷ đồng, tương đương 5%.

Trong thông tin công bố, công ty này đăng ký hoạt động ở 6 ngành nghề, bao gồm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng đăng ký sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan; vận tải hàng hóa hàng không; hoạt động viễn thông vệ tinh; và hoạt động viễn thông khác.

Hiện, bà Nguyễn Mai Hoa giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinspace. Đây là nữ lãnh đạo từng giữ các chức vụ điều hành, đại diện pháp luật cho một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup.

Gần đây, Vingroup liên tục tham gia thành lập các công ty, hoạt động trong các lĩnh vực mới. Gần nhất, vào thời điểm giữa tháng 10, Vin New Horizon được chính thức công bố, với vai trò phát triển chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp.

Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup góp 65% vốn. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, góp 32% cổ phần. 3 cổ đông khác của công ty lần lượt là con gái ông Vượng - Phạm Nhật Minh Anh, cùng con dâu cả Bùi Lan Anh và dâu thứ Nguyễn Phương Nhi, mỗi người nắm 1% vốn điều lệ.

Trước đó, cuối tháng 9, Vingroup cùng các thành viên trong gia đình ông Vượng cũng đã góp vốn thành lập CTCP Phát triển điện ảnh V-Film với vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông gồm: Vingroup (10%), ông Phạm Nhật Vượng (45%), bà Phạm Thu Hương (25%), Phạm Nhật Quân Anh (5%), Phạm Nhật Minh Hoàng (5%), cùng Phạm Nhật Minh Anh (10%).

Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT của V-Film là ông Đặng Thanh Thủy - Tổng giám đốc Vinpearl kiêm Thành viên HĐQT Vingroup. Doanh nghiệp đăng ký 8 ngành nghề kinh doanh, trong đó nổi bật là sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, hoạt động nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc.

Anh Nguyễn

thành lập Vinspace tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng ngành hàng không Phạm Nhật Vượng Vingroup hàng không vũ trụ Vinspace Vingroup

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

