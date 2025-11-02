Tất cả thành viên gia đình ông Phạm Nhật Vượng đã lộ diện

Từ xe điện, năng lượng, đường sắt đến điện ảnh và viện dưỡng lão, dấu ấn các thành viên gia đình Chủ tịch Vingroup đang thể hiện rõ rệt trong loạt doanh nghiệp mới thành lập.

Ngoài bất động sản và xe điện, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) còn sở hữu danh mục ngành nghề kinh doanh đa dạng. Đặc biệt, chỉ trong năm 2025, hàng loạt doanh nghiệp mới đã lần lượt ra đời, đánh dấu sự hiện diện của tập đoàn trong những ngành từng được xem là “xa lạ” như luyện kim, năng lượng, hạ tầng, điện ảnh, dưỡng lão, thậm chí cả gọi xe.

Điểm chung giữa các doanh nghiệp mới này không chỉ nằm ở quy mô vốn hàng nghìn tỷ đồng hay tốc độ mở rộng chóng mặt, mà còn ở một chi tiết đáng chú ý: sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng trong vai trò cổ đông, người quản lý hoặc người đại diện pháp luật.

Từ người vợ kín tiếng Phạm Thu Hương cho đến 3 người con Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng, Phạm Nhật Minh Anh, cùng hai con dâu Bùi Lan Anh và Nguyễn Phương Nhi, tất cả đều đã hiện diện ở các công ty mới trong hệ sinh thái Vingroup.

'Những người thừa kế' dần lộ diện

Mới đây, hệ sinh thái Vingroup tiếp tục ghi nhận thêm một mảnh ghép mới mang tên CTCP Vin New Horizon - hoạt động trong lĩnh vực phát triển chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại TP.HCM, được chính thức công bố vào giữa tháng 10.

Theo định hướng được công bố, Vin New Horizon sẽ phát triển mô hình khu đô thị hưu trí cao cấp đầu tiên tại Cần Giờ (TP.HCM), với quy mô 20-50 ha mỗi khu. Dự án hướng đến đối tượng là người cao tuổi có nhu cầu nghỉ dưỡng lâu dài, chăm sóc sức khỏe và duy trì chất lượng sống. Các khu đô thị sẽ tích hợp đầy đủ tiện ích gồm bệnh viện dưỡng lão 5 sao, trung tâm y học chuyên sâu về bệnh lý người cao tuổi, spa, khu làm đẹp, khách sạn an dưỡng và khu biệt thự vườn.

Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng , trong đó Vingroup góp 65% vốn. Đáng chú ý, những cổ đông còn lại của công ty đều là các thành viên trong gia đình Chủ tịch Vingroup, trong đó bà Phạm Thu Hương (vợ) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, góp 32% cổ phần. 3 cổ đông khác của công ty lần lượt là con gái Phạm Nhật Minh Anh cùng con dâu cả Bùi Lan Anh (sinh năm 1995) và dâu thứ Nguyễn Phương Nhi (sinh năm 2002), mỗi người nắm 1% vốn điều lệ.

Hình ảnh hiếm hoi của Á hậu Phương Nhi (trái) và chị dâu Bùi Lan Anh (phải) trước truyền thông. Ảnh: VTV.

Bà Bùi Lan Anh (sinh năm 1995) là vợ của ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Dâu cả nhà ông Vượng xuất thân từ một gia đình trí thức tại Hà Nội và từng là Á khôi 2 của Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Trong khi đó, Nguyễn Phương Nhi là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Đầu năm nay, Phương Nhi làm lễ ăn hỏi với Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ của ông Vượng.

Việc con gái và 2 con dâu cùng góp vốn vào Vin New Horizon đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng đều đã tham gia vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Trước đó, vào cuối tháng 9, Vingroup cùng các thành viên trong gia đình ông Vượng cũng đã góp vốn thành lập CTCP Phát triển điện ảnh V-Film với vốn điều lệ 10 tỷ đồng , trụ sở tại khu đô thị Vinhomes Riverside (Hà Nội).

Cơ cấu cổ đông gồm: Vingroup (10%), ông Phạm Nhật Vượng (45%), bà Phạm Thu Hương (25%), 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng (5%/người), cùng con gái út Phạm Nhật Minh Anh (10%).

Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT của V-Film là ông Đặng Thanh Thủy - Tổng giám đốc Vinpearl kiêm Thành viên HĐQT Vingroup. Doanh nghiệp đăng ký 8 ngành nghề kinh doanh, trong đó nổi bật là sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, hoạt động nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc.

Vai trò của 2 thiếu gia nhà tỷ phú

Trong khi 3 thành viên Phạm Nhật Minh Anh, Bùi Lan Anh, Nguyễn Phương Nhi chỉ mới xuất hiện gần đây, 2 con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã xuất hiện từ lâu tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup. Đáng chú ý, 2 thiếu gia nhà ông Vượng đang tham gia ngày càng sâu vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn, đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong các công ty thành viên.

Trong nhóm doanh nghiệp liên quan đến VinFast, cả ông Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993) và Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000) đều đang giữ vai trò quan trọng. Ông Quân Anh hiện là Phó tổng giám đốc Khối sản xuất tại VinFast. Trong khi đó, em trai Minh Hoàng đảm nhận vị trí Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại và Dịch vụ Green Future - doanh nghiệp phụ trách mảng kinh doanh, phân phối và cho thuê xe điện VinFast.

Bên cạnh vai trò điều hành, Phạm Nhật Minh Hoàng còn là cổ đông lớn của Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures, với tỷ lệ sở hữu 5%. Đây là quỹ đầu tư được tài trợ bởi tỷ phú Vượng và Tập đoàn Vingroup, đang quản lý tổng tài sản 150 triệu USD .

Ba cha con ông Vượng cùng Vingroup còn đứng tên thành lập 2 doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng là CTCP Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Người máy VinRobotics và CTCP Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Người máy Đa năng VinMotion.

Tại VinRobotics, Vingroup nắm 51% vốn, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 39%, còn 2 con trai mỗi người nắm 5% vốn.

Hai doanh nhân F2 nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn của tập đoàn. Ảnh: T.L.

Tháng 3 năm nay, 2 người con trai của ông Vượng đã cùng Vingroup góp vốn thành lập CTCP Năng lượng VinEnergo - đối tác liên danh đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng.

Trong cơ cấu vốn của VinEnergo, ông Quân Anh và Minh Hoàng mỗi người sở hữu 5% cổ phần.

Hai tháng sau, tháng 5/2025, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed ra đời với vốn điều lệ 6.000 tỷ, trong đó ông Quân Anh và Minh Hoàng mỗi người góp 0,5% vốn.

Mới nhất, ngày 10/10, Vingroup tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp luyện kim với việc thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal. Theo thông tin công bố, VinMetal có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng , trong đó Vingroup nắm 98%, ông Quân Anh và Minh Hoàng mỗi người nắm 1%, tương đương 100 tỷ đồng .

Theo công bố của tập đoàn, việc thành lập VinMetal nhằm chủ động nguồn cung vật liệu thép chất lượng cao cho các lĩnh vực trọng điểm như bất động sản (Vinhomes), xe điện (VinFast) và các dự án công nghiệp - hạ tầng lớn đang được nghiên cứu, bao gồm đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Giờ, Hà Nội - Quảng Ninh...