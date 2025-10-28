Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên hơn 28.000 tỷ

  • 2 giờ trước

VinEnergo vừa nâng vốn điều lệ gần gấp 3 lần, lên 28.335 tỷ đồng. Hơn một nửa cơ cấu vốn mới của VinEnergo là “tài sản khác” chưa được thuyết minh chi tiết.

VinEnergo tăng vốn lên hơn 28.000 tỷ đồng. Ảnh: VIC.

CTCP Năng lượng VinEnergo, thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó nâng vốn điều lệ gấp gần 3 lần - từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng.

Theo công bố, bà Nguyễn Thanh Thúy (sinh năm 1974) vẫn là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Trong cơ cấu vốn mới, 12.134 tỷ đồng (tương đương 45%) là tiền mặt bằng Đồng Việt Nam, phần còn lại 15.701 tỷ đồng (chiếm 55%) được ghi nhận là “tài sản khác” và chưa có thuyết minh chi tiết về loại tài sản này.

Động thái thay đổi này diễn ra sau khi VinEnergo đã hoàn tất nhận chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC từ ông Phạm Nhật Vượng. Sau giao dịch, công ty đã nâng tổng số cổ phiếu VIC nắm giữ lên 165,7 triệu cổ phiếu, chiếm 4,27% vốn điều lệ của Vingroup. Theo giá thị trường hiện tại, lượng cổ phiếu VIC có giá trị khoảng 34.000 tỷ đồng.

VinEnergo được thành lập ngày 12/3, đặt trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony (Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Trong đó, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng nắm 71% cổ phần, 2 con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng cũng nắm 5% vốn mỗi người, phần còn lại do Vingroup sở hữu.

Công ty này xuất hiện trong bối cảnh Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tuyên bố tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực phát triển năng lượng.

Dự án đầu tiên của VinEnergo là Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng triển khai bởi liên danh với Vingroup. Dự án có quy mô gần 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng.

Minh Khánh

