Vingroup lại có kỷ lục mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rung lắc trong phiên 24/10 khi lực bán áp đảo. Trong đó, các cổ phiếu trụ như VIC, FPT và VNM vẫn nỗ lực giữ nhịp.

Cổ phiếu VIC tăng liên tiếp lên mức kỷ lục mới. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại phiên giao dịch cuối tuần 24/10 trong sắc đỏ, phản ánh tâm lý thận trọng và có phần bi quan của giới đầu tư.

Ngay từ những phút đầu mở cửa, áp lực bán đã nhanh chóng lan rộng, đẩy VN-Index rơi mạnh khi phe mua tỏ ra hờ hững và thiếu động lực nhập cuộc. Đà suy yếu của dòng tiền thể hiện rõ qua nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là tài chính - ngân hàng, đầu tư công và xây dựng. Các mã chủ chốt trong những nhóm này đồng loạt mất giá, kéo chỉ số chung có thời điểm lao dốc gần 27 điểm chỉ sau vài chục phút giao dịch.

Tâm lý bi quan bao trùm phần lớn thời gian buổi sáng khiến nhiều nhà đầu tư chọn đứng ngoài quan sát hoặc chốt lời ngắn hạn, làm thị trường thiếu lực đỡ.

Phải đến đầu phiên chiều, dòng tiền bắt đáy mới bắt đầu quay trở lại, nhưng tập trung ở một số ít cổ phiếu bất động sản, công nghệ. Sự xuất hiện của lực cầu này giúp VN-Index thu hẹp phần nào đà giảm và hồi phục nhẹ về cuối phiên.

Tuy nhiên, nỗ lực “kéo xanh” cuối cùng vẫn không thành công, chỉ số sàn HoSE đành khép lại ngày giao dịch trong sắc đỏ.

Thanh khoản trên cả 3 sàn có sự cải thiện nhẹ so với phiên liền trước, tăng hơn 20% lên mức 33.100 tỷ đồng . Dù vậy, con số này vẫn được đánh giá là khiêm tốn so với mặt bằng thanh khoản trung bình giai đoạn cao điểm hồi tháng 8-9, thời điểm thị trường ghi nhận dòng tiền luân chuyển sôi động giữa các nhóm ngành.

Kết phiên, VN-Index giảm 3,88 điểm (-0,2%) xuống còn 1.683,18 điểm. Trái lại, sàn Hà Nội ghi nhận sắc xanh khi HNX-Index tăng 0,5 điểm (+0,2%) lên 267,28 điểm. UPCoM-Index gần như đi ngang, giảm 0,17 điểm (-0,2%) xuống 110,87 điểm.

VN-Index tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp. Ảnh: TradingView.

Bức tranh toàn thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán khi có tới 433 mã giảm giá (trong đó 27 mã giảm sàn), trong khi chỉ có 335 mã tăng (44 mã tăng trần) và 821 mã giữ tham chiếu. Tỷ lệ này phản ánh rõ sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu, với xu hướng “né rủi ro” đang chiếm ưu thế.

Riêng rổ cổ phiếu VN30 - nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có ảnh hưởng mạnh nhất đến thị trường - ghi nhận diễn biến giằng co. Số lượng mã tăng và giảm khá cân bằng, với 12 mã tăng, 15 mã giảm và 3 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index theo đó chỉ lùi nhẹ hơn 1 điểm, xuống mức 1.944 điểm.

Trong bức tranh chung ảm đạm của thị trường, nhóm cổ phiếu dẫn dắt vẫn xuất hiện vài điểm sáng hiếm hoi, đóng vai trò giữ nhịp cho VN-Index.

Động lực chính giúp chỉ số tránh được cú rơi sâu hơn đến từ loạt mã lớn như VIC (+1,9%), FPT (+2,8%), VNM (+2,7%), VPL (+2%), LPB (+1,8%), GVR (+1,7%), MSN (+1,4%), VTP (tăng trần), PNJ (+2,9%) và DXG (+4,2%). Sự phục hồi đồng loạt ở nhóm này cho thấy dòng tiền bắt đáy tuy yếu nhưng vẫn chọn lọc, hướng về những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt hoặc triển vọng tăng trưởng rõ ràng.

Nổi bật nhất vẫn là VIC của Tập đoàn Vingroup, khi cổ phiếu này tiếp tục duy trì “hành trình ngược dòng” ấn tượng, leo lên mốc kỷ lục 219.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất kể từ khi niêm yết. Tính từ đầu năm đến nay, VIC đã tăng tới 447%, trở thành ngôi sao của toàn thị trường.

Với đà tăng phi mã này, vốn hóa của Vingroup đã gần chạm 850.000 tỷ đồng , củng cố vững chắc ngôi vị doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam, đồng thời nới rộng khoảng cách đáng kể so với mã đứng sau là VCB của Vietcombank. Sức bật mạnh của VIC không chỉ tạo hiệu ứng tâm lý tích cực cho nhóm bất động sản mà còn góp phần “níu giữ” VN-Index khỏi một phiên giảm sâu.

Đà tăng của cổ phiếu VIC một lần nữa kéo khối tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, vượt mốc 20 tỷ USD , theo Forbes. Tính đến chiều nay, ông chủ Vingroup sở hữu khối tài sản 20,3 tỷ USD , tăng 1,3 tỷ USD trong 24 giờ qua, đồng thời xếp thứ 118 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới. Hiện người giàu nhất Việt Nam chỉ còn cách tỷ phú trong top 100 người giàu nhất hành tinh chưa đến 3 tỷ USD tài sản.

Trái ngược với đà tăng ấn tượng của cổ phiếu VIC, áp lực bán lại tập trung mạnh ở nhóm ngân hàng và chứng khoán - hai ngành chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất thị trường. Các mã TCB (-3,1%), MBB (-3,2%), VPB (-2,7%), VIX (-6,5%), SSI (-4%), VCB (-0,5%), VJC (-2,2%), TCX (-2%), STB (-2%) và VHM (-0,4%) đồng loạt suy yếu, tạo nên lực cản đáng kể đối với chỉ số chung.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 2.000 tỷ đồng trong phiên hôm nay, càng tạo thêm áp lực cho thị trường. Dòng tiền ngoại rút ròng chủ yếu ở các mã SSI (- 758 tỷ đồng ), MBB (- 345 tỷ đồng ) và VCI (- 199 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, vẫn có những điểm sáng hiếm hoi khi FPT được khối ngoại gom ròng 247 tỷ đồng , MSN (+ 155 tỷ đồng ), ACB (+ 74 tỷ đồng ).