VPBankS huy động thêm 200 triệu USD vốn ngoại

VPBankS tiếp tục vay hợp vốn quốc tế thành công 200 triệu USD. Năm nay, công ty chứng khoán này dự định huy động 400 triệu USD vốn quốc tế.

Nguồn vốn mới sẽ được VPBankS sử dụng để đẩy mạnh mảng ngân hàng đầu tư và cho vay ký quỹ. Ảnh: VPBankS.

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế quy mô 200 triệu USD do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đứng đầu thu xếp.

Đây là thương vụ huy động vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay của nhà môi giới chứng khoán này, vượt qua khoản vay 125 triệu USD cũng do SMBC thu xếp hồi tháng 5. Tổng cộng, trong năm 2025, công ty dự kiến huy động tổng cộng 400 triệu USD từ các khoản vay song phương và hợp vốn được dẫn dắt bởi SMBC.

Thành công của giao dịch được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác chiến lược lâu dài với các định chế tài chính quốc tế, đặt nền móng cho những thương vụ huy động vốn lớn hơn trong tương lai. Đồng thời, khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của VPBankS trên thị trường tài chính toàn cầu.

Nguồn vốn huy động sẽ giúp VPBankS đẩy mạnh các trụ cột kinh doanh, đặc biệt là mảng ngân hàng đầu tư và cho vay ký quỹ.

Ông Vũ Hữu Điền, Tổng giám đốc VPBankS cho biết dù mới hoạt động 3 năm, VPBankS có thể huy động thành công hơn 400 triệu USD vốn quốc tế trong năm 2025. Điều này phản ánh vị thế đặc biệt của công ty khi nằm trong hệ sinh thái VPBank và SMBC. Ông cho biết nguồn vốn này sẽ góp phần hỗ trợ VPBankS trong việc triển khai các kế hoạch tăng trưởng sắp tới.

Giao dịch huy động 200 triệu USD được công bố vào thời điểm VPBankS thực hiện thương vụ IPO gần 12.713 tỷ đồng , lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế VPBankS lập kỷ lục 3.260 tỷ đồng , gấp 4 lần cùng kỳ.

Đến hết quý III/2025, dư nợ cho vay ký quỹ thiết lập cột mốc mới, đạt gần 27.000 tỷ đồng , đứng top 3. Đồng thời, công ty vẫn còn hạn mức cho vay lên tới hơn 13.500 tỷ đồng vào cuối quý III và có thể mở rộng lên khoảng 40.000 tỷ đồng sau IPO.