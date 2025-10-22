Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

VPBankS huy động thêm 200 triệu USD vốn ngoại

  • Thứ tư, 22/10/2025 10:22 (GMT+7)
  • 10:22 22/10/2025

VPBankS tiếp tục vay hợp vốn quốc tế thành công 200 triệu USD. Năm nay, công ty chứng khoán này dự định huy động 400 triệu USD vốn quốc tế.

Nguồn vốn mới sẽ được VPBankS sử dụng để đẩy mạnh mảng ngân hàng đầu tư và cho vay ký quỹ. Ảnh: VPBankS.

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế quy mô 200 triệu USD do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đứng đầu thu xếp.

Đây là thương vụ huy động vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay của nhà môi giới chứng khoán này, vượt qua khoản vay 125 triệu USD cũng do SMBC thu xếp hồi tháng 5. Tổng cộng, trong năm 2025, công ty dự kiến huy động tổng cộng 400 triệu USD từ các khoản vay song phương và hợp vốn được dẫn dắt bởi SMBC.

Thành công của giao dịch được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác chiến lược lâu dài với các định chế tài chính quốc tế, đặt nền móng cho những thương vụ huy động vốn lớn hơn trong tương lai. Đồng thời, khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của VPBankS trên thị trường tài chính toàn cầu.

Nguồn vốn huy động sẽ giúp VPBankS đẩy mạnh các trụ cột kinh doanh, đặc biệt là mảng ngân hàng đầu tư và cho vay ký quỹ.

Ông Vũ Hữu Điền, Tổng giám đốc VPBankS cho biết dù mới hoạt động 3 năm, VPBankS có thể huy động thành công hơn 400 triệu USD vốn quốc tế trong năm 2025. Điều này phản ánh vị thế đặc biệt của công ty khi nằm trong hệ sinh thái VPBank và SMBC. Ông cho biết nguồn vốn này sẽ góp phần hỗ trợ VPBankS trong việc triển khai các kế hoạch tăng trưởng sắp tới.

Giao dịch huy động 200 triệu USD được công bố vào thời điểm VPBankS thực hiện thương vụ IPO gần 12.713 tỷ đồng, lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế VPBankS lập kỷ lục 3.260 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Đến hết quý III/2025, dư nợ cho vay ký quỹ thiết lập cột mốc mới, đạt gần 27.000 tỷ đồng, đứng top 3. Đồng thời, công ty vẫn còn hạn mức cho vay lên tới hơn 13.500 tỷ đồng vào cuối quý III và có thể mở rộng lên khoảng 40.000 tỷ đồng sau IPO.

Cổ phiếu FPT tăng trần, kéo chứng khoán tăng vọt sau phiên giảm sốc

Cổ phiếu FPT tăng kịch trần trong phiên 21/10 sau khi công bố kết quả kinh doanh 9 tháng tích cực, trở thành đầu tàu dẫn dắt VN-Index hồi phục mạnh.

15:51 21/10/2025

Chốt ngày diễn ra thương vụ IPO lịch sử ngành chứng khoán

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) sẽ nhận đăng ký mua cổ phiếu IPO từ ngày 10/10 đến 31/10, kết quả phân bổ công bố trong ngày 1-2/11 và hoàn tất thanh toán từ 3-7/11.

10:06 1/10/2025

VPBankS dự thu gần nửa tỷ USD từ thương vụ IPO 'bom tấn'

VPBankS ấn định giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng huy động hơn 12.700 tỷ đồng và nâng định giá doanh nghiệp lên gần 2,4 tỷ USD.

20:58 27/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vpbanks vay 200 triệu usd Tiền mã hóa chứng khoán cổ phiếu vpbanks

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Vingroup lai co ky luc moi hinh anh

Vingroup lại có kỷ lục mới

2 giờ trước 16:44 24/10/2025

0

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rung lắc trong phiên 24/10 khi lực bán áp đảo. Trong đó, các cổ phiếu trụ như VIC, FPT và VNM vẫn nỗ lực giữ nhịp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý