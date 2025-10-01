Chốt ngày diễn ra thương vụ IPO lịch sử ngành chứng khoán

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) sẽ nhận đăng ký mua cổ phiếu IPO từ ngày 10/10 đến 31/10, kết quả phân bổ công bố trong ngày 1-2/11 và hoàn tất thanh toán từ 3-7/11.

VPBankS ấn định thời gian IPO. Ảnh: VPBankS.

Ngày 1/10, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã thông báo chào bán 375 triệu cổ phiếu ra công chúng với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu.

Tổng vốn huy động dự kiến đạt gần 12.713 tỷ đồng , trở thành thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam. Ở mức giá chào bán này, VPBankS được định giá khoảng 63.562 tỷ đồng (hơn 2,4 tỷ USD ) sau IPO.

Về kế hoạch sử dụng vốn, VPBankS dự kiến dùng khoảng 68% vốn thu được (tương đương hơn 8.600 tỷ) dành cho hoạt động cho vay ký quỹ; khoảng 30% (hơn 3.800 tỷ) bổ sung cho mảng đầu tư và tự doanh chứng khoán; còn lại 2% (hơn 254 tỷ) cho ứng trước tiền bán chứng khoán. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2025 đến năm 2026.

Thời gian nhận đăng ký mua là từ 8h ngày 10/10 đến 16h ngày 31/10. Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa không quá 93,75 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ sau phát hành), bước khối lượng là 100 cổ phiếu. Số tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua.

Kết quả đăng ký và phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố ngày 1-2/11, trong khi thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 3-7/11.

Cổ phiếu của VPBankS sẽ được công ty tự phân phối cũng như thông qua 3 đại lý là Chứng khoán Vietcap, Chứng khóa SSI và Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Thông báo hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu sẽ được công bố tại website của cả 4 đơn vị trên.

Tại mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu và kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025, tỷ lệ P/E (giá trên lợi nhuận ròng) của VPBankS ở mức 14,3 lần, trong khi P/B (giá trên giá trị sổ sách) tính đến cuối quý III/2025 ước đạt 2,5 lần, cả hai đều thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường.