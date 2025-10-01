Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chốt ngày diễn ra thương vụ IPO lịch sử ngành chứng khoán

  • Thứ tư, 1/10/2025 10:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) sẽ nhận đăng ký mua cổ phiếu IPO từ ngày 10/10 đến 31/10, kết quả phân bổ công bố trong ngày 1-2/11 và hoàn tất thanh toán từ 3-7/11.

VPBankS ấn định thời gian IPO. Ảnh: VPBankS.

Ngày 1/10, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã thông báo chào bán 375 triệu cổ phiếu ra công chúng với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu.

Tổng vốn huy động dự kiến đạt gần 12.713 tỷ đồng, trở thành thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam. Ở mức giá chào bán này, VPBankS được định giá khoảng 63.562 tỷ đồng (hơn 2,4 tỷ USD) sau IPO.

Về kế hoạch sử dụng vốn, VPBankS dự kiến dùng khoảng 68% vốn thu được (tương đương hơn 8.600 tỷ) dành cho hoạt động cho vay ký quỹ; khoảng 30% (hơn 3.800 tỷ) bổ sung cho mảng đầu tư và tự doanh chứng khoán; còn lại 2% (hơn 254 tỷ) cho ứng trước tiền bán chứng khoán. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2025 đến năm 2026.

Thời gian nhận đăng ký mua là từ 8h ngày 10/10 đến 16h ngày 31/10. Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa không quá 93,75 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ sau phát hành), bước khối lượng là 100 cổ phiếu. Số tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua.

Kết quả đăng ký và phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố ngày 1-2/11, trong khi thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 3-7/11.

Cổ phiếu của VPBankS sẽ được công ty tự phân phối cũng như thông qua 3 đại lý là Chứng khoán Vietcap, Chứng khóa SSI và Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Thông báo hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu sẽ được công bố tại website của cả 4 đơn vị trên.

Tại mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu và kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025, tỷ lệ P/E (giá trên lợi nhuận ròng) của VPBankS ở mức 14,3 lần, trong khi P/B (giá trên giá trị sổ sách) tính đến cuối quý III/2025 ước đạt 2,5 lần, cả hai đều thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường.

VPBankS dự thu gần nửa tỷ USD từ thương vụ IPO 'bom tấn'

VPBankS ấn định giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng huy động hơn 12.700 tỷ đồng và nâng định giá doanh nghiệp lên gần 2,4 tỷ USD.

20:58 27/9/2025

Thêm tay chơi mới làm sàn tiền số ở Việt Nam

Công ty Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa được thành lập với vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông có VPBankS góp vốn.

14:10 21/9/2025

Rõ kế hoạch IPO 'bom tấn' tỷ USD mới của VPBank

VPBankS lên kế hoạch IPO tối đa 375 triệu cổ phiếu, dự kiến nâng vốn điều lệ lên 18.750 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 gấp 4 lần 2024.

10:26 4/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vpbanks ipo cổ phiếu Tiền mã hóa VPBank Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn vpbanks ipo cổ phiếu

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

    Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
    • Thành lập: 1993
    • Cổ đông lớn: Ngô Chí Dũng
    • Chủ tịch: Ngô Chí Dũng
    • Mã cổ phiếu: VPB

    Website

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

Đọc tiếp

Livestream het thoi beo bo? hinh anh

Livestream hết thời béo bở?

1 giờ trước 10:29 1/10/2025

0

Thị trường livestream Việt Nam đang bước vào giai đoạn thanh lọc - nơi chỉ còn cơ hội cho những người chuyên nghiệp, sẵn sàng tuân thủ luật chơi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý