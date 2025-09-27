Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VPBankS dự thu gần nửa tỷ USD từ thương vụ IPO 'bom tấn'

VPBankS ấn định giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng huy động hơn 12.700 tỷ đồng và nâng định giá doanh nghiệp lên gần 2,4 tỷ USD.

Định giá của VPBankS ở mức 63.600 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD. Ảnh: VPBankS.

HĐQT CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch chào bán lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, giá chào bán chính thức được ấn định ở mức 33.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức tối thiểu 12.130 đồng/cổ phiếu từng công bố. Với 375 triệu cổ phiếu chào bán, công ty dự kiến thu về hơn 12.700 tỷ đồng, qua đó nâng định giá lên khoảng 63.600 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD.

Kế hoạch sử dụng vốn cũng được cơ cấu lại, trong đó khoảng 68% vốn thu được (tương đương hơn 8.600 tỷ) sẽ dành cho hoạt động cho vay ký quỹ; khoảng 30% (hơn 3.800 tỷ) bổ sung cho mảng đầu tư và tự doanh chứng khoán; còn lại 2% (hơn 254 tỷ) cho ứng trước tiền bán chứng khoán. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2025 đến năm 2026.

Về phân phối, ngoài Chứng khoán Vietcap, VPBankS bổ sung thêm Chứng khoán SSI và SHS làm đại lý, đồng thời có phương án xử lý nếu số cổ phiếu chào bán chưa được phân phối hết.

Nếu thương vụ IPO diễn ra thuận lợi, vốn điều lệ của VPBankS sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Số cổ phiếu lưu hành cũng tăng từ 1,5 tỷ lên hơn 1,875 tỷ cổ phiếu.

Đợt chào bán dự kiến triển khai trong giai đoạn quý III/2025 đến II/2026, với thời điểm đặt mua có thể bắt đầu ngay từ tháng 10/2025.

Theo chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2026-2030, VPBankS định hướng xây dựng nền tảng giao dịch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tự động hóa quy trình giao dịch.

Công ty chứng khoán này còn muốn phát triển chuỗi giá trị cho thị trường vốn nợ thông qua ứng dụng công nghệ blockchain, bao quát các giai đoạn từ tư vấn, phát hành đến giao dịch và lưu ký trái phiếu. Mảng vốn chủ sở hữu (ECM) cũng được đẩy mạnh với mục tiêu mở rộng hoạt động nghiên cứu, cung cấp dịch vụ cho khách hàng tổ chức.

Một số trọng tâm khác mà công ty này hướng tới gồm tự động hóa quản trị cho vay ký quỹ với AI, xây dựng nền tảng WealthTech quản lý tài sản toàn diện, đa dạng hóa nguồn thu qua công ty quản lý quỹ, phát triển nền tảng blockchain cho tài sản mã hóa và tăng cường hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ, tài chính trong và ngoài nước.

Sàn giao dịch tài sản mã hóa, sàn giao dịch hàng hóa cũng được công ty định hướng phát triển. VPBankS cho biết đang ở khâu cuối cùng trong việc hoàn thiện thủ tục cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa, ngay sau khi nghị quyết thí điểm về lĩnh vực này được Chính phủ ban hành.

Mới đây, VPBankS đã góp vốn thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX). Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng, đặt trụ sở tại tầng 4, tòa nhà số 5 Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, Hà Nội.

Phó thủ tướng đề nghị sàn tiền số Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

Trong chuyến công tác UAE, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với Bybit và Binance, mở ra triển vọng hợp tác phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam.

11:06 25/9/2025

Thêm 'đại gia' muốn làm sàn tiền số

CTCP Chứng khoán HD lên kế hoạch huy động hơn 7.300 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu, trong đó gần 1.500 tỷ đồng sẽ được góp vốn vào CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

15:11 24/9/2025

Thêm tay chơi mới làm sàn tiền số ở Việt Nam

Công ty Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa được thành lập với vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông có VPBankS góp vốn.

14:10 21/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

