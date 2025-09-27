VPBankS dự thu gần nửa tỷ USD từ thương vụ IPO 'bom tấn'

VPBankS ấn định giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng huy động hơn 12.700 tỷ đồng và nâng định giá doanh nghiệp lên gần 2,4 tỷ USD.

Định giá của VPBankS ở mức 63.600 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD. Ảnh: VPBankS.

HĐQT CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch chào bán lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, giá chào bán chính thức được ấn định ở mức 33.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức tối thiểu 12.130 đồng/cổ phiếu từng công bố. Với 375 triệu cổ phiếu chào bán, công ty dự kiến thu về hơn 12.700 tỷ đồng , qua đó nâng định giá lên khoảng 63.600 tỷ đồng , tương đương gần 2,4 tỷ USD .

Kế hoạch sử dụng vốn cũng được cơ cấu lại, trong đó khoảng 68% vốn thu được (tương đương hơn 8.600 tỷ) sẽ dành cho hoạt động cho vay ký quỹ; khoảng 30% (hơn 3.800 tỷ) bổ sung cho mảng đầu tư và tự doanh chứng khoán; còn lại 2% (hơn 254 tỷ) cho ứng trước tiền bán chứng khoán. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2025 đến năm 2026.

Về phân phối, ngoài Chứng khoán Vietcap, VPBankS bổ sung thêm Chứng khoán SSI và SHS làm đại lý, đồng thời có phương án xử lý nếu số cổ phiếu chào bán chưa được phân phối hết.

Nếu thương vụ IPO diễn ra thuận lợi, vốn điều lệ của VPBankS sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng . Số cổ phiếu lưu hành cũng tăng từ 1,5 tỷ lên hơn 1,875 tỷ cổ phiếu.

Đợt chào bán dự kiến triển khai trong giai đoạn quý III/2025 đến II/2026, với thời điểm đặt mua có thể bắt đầu ngay từ tháng 10/2025.

Theo chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2026-2030, VPBankS định hướng xây dựng nền tảng giao dịch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tự động hóa quy trình giao dịch.

Công ty chứng khoán này còn muốn phát triển chuỗi giá trị cho thị trường vốn nợ thông qua ứng dụng công nghệ blockchain, bao quát các giai đoạn từ tư vấn, phát hành đến giao dịch và lưu ký trái phiếu. Mảng vốn chủ sở hữu (ECM) cũng được đẩy mạnh với mục tiêu mở rộng hoạt động nghiên cứu, cung cấp dịch vụ cho khách hàng tổ chức.

Một số trọng tâm khác mà công ty này hướng tới gồm tự động hóa quản trị cho vay ký quỹ với AI, xây dựng nền tảng WealthTech quản lý tài sản toàn diện, đa dạng hóa nguồn thu qua công ty quản lý quỹ, phát triển nền tảng blockchain cho tài sản mã hóa và tăng cường hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ, tài chính trong và ngoài nước.

Sàn giao dịch tài sản mã hóa, sàn giao dịch hàng hóa cũng được công ty định hướng phát triển. VPBankS cho biết đang ở khâu cuối cùng trong việc hoàn thiện thủ tục cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa, ngay sau khi nghị quyết thí điểm về lĩnh vực này được Chính phủ ban hành.

Mới đây, VPBankS đã góp vốn thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX). Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng , đặt trụ sở tại tầng 4, tòa nhà số 5 Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, Hà Nội.