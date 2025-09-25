Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Phó thủ tướng đề nghị sàn tiền số Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

  • Thứ năm, 25/9/2025 11:06 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Trong chuyến công tác UAE, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với Bybit và Binance, mở ra triển vọng hợp tác phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chứng kiến lễ ký MOU hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số giữa Binance và UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có các cuộc tiếp và làm việc quan trọng với các sàn giao dịch tiền số hàng đầu thế giới gồm Bybit và Binance.

Trong đó, Bybit là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại UAE, hiện có hơn 2,5 triệu người dùng tại Việt Nam, chiếm khoảng 15% thị trường). Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Bybit cho biết công ty hoan nghênh định hướng của Việt Nam về thí điểm tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Bybit khẳng định sẵn sàng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Phó thủ tướng chúc mừng thành công của Bybit và nhấn mạnh việc phát triển khung pháp lý thí điểm cho tài sản số là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị công ty tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình này.

Còn tại buổi làm việc với Tổng giám đốc Binance - nền tảng giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng đã mời ông Richard Teng, Tổng giám đốc Binance, đồng thời là nguyên Tổng giám đốc Abu Dhabi Global Market, làm cố vấn cấp cao cho quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Về phía Binance, ông Richard Teng nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ để phát triển thị trường tài sản mã hóa và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Phó thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký MOU hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số giữa Binance và UBND TP Đà Nẵng.

Thêm 'đại gia' muốn làm sàn tiền số

CTCP Chứng khoán HD lên kế hoạch huy động hơn 7.300 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu, trong đó gần 1.500 tỷ đồng sẽ được góp vốn vào CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

29:1765 hôm qua

Binance đề xuất miễn thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản số

Đây là ý kiến đóng góp của sàn giao dịch tiền điện tử Binance với Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất của Bộ Tài chính.

16:14 20/9/2025

'Việt Nam đã hoàn thiện 70% khung pháp lý cho trung tâm tài chính'

Theo ông Richard D. Mc Clellan, Việt Nam đã hoàn thiện khoảng 70% khung pháp lý và chính sách nền tảng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng.

17:20 20/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

binance về việt nam lập sàn tiền số Đà Nẵng Tiền mã hóa Chính phủ tiền số tiền mã hóa phó thủ tướng binance bybit

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Đà Nẵng

    Đà Nẵng
    • Diện tích: 1.285km2
    • Dân số: 1,347 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 6 quận, 2 huyện
    • Vùng: Nam Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 236
    • Biển số xe: 43

Đọc tiếp

Chung khoan bien dong nhu 'tau luon' hinh anh

Chứng khoán biến động như 'tàu lượn'

15:55 16/9/2025 15:55 16/9/2025

0

Phiên 16/9 chứng kiến sự biến động như tàu lượn của VN-Index. Chỉ số đột ngột đảo chiều bất chấp dòng tiền trên thị trường vẫn sôi động ở mức cao nhất một tuần.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý