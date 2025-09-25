Phó thủ tướng đề nghị sàn tiền số Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

Trong chuyến công tác UAE, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với Bybit và Binance, mở ra triển vọng hợp tác phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chứng kiến lễ ký MOU hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số giữa Binance và UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có các cuộc tiếp và làm việc quan trọng với các sàn giao dịch tiền số hàng đầu thế giới gồm Bybit và Binance.

Trong đó, Bybit là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại UAE, hiện có hơn 2,5 triệu người dùng tại Việt Nam, chiếm khoảng 15% thị trường). Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Bybit cho biết công ty hoan nghênh định hướng của Việt Nam về thí điểm tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Bybit khẳng định sẵn sàng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Phó thủ tướng chúc mừng thành công của Bybit và nhấn mạnh việc phát triển khung pháp lý thí điểm cho tài sản số là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị công ty tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình này.

Còn tại buổi làm việc với Tổng giám đốc Binance - nền tảng giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng đã mời ông Richard Teng, Tổng giám đốc Binance, đồng thời là nguyên Tổng giám đốc Abu Dhabi Global Market, làm cố vấn cấp cao cho quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Về phía Binance, ông Richard Teng nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ để phát triển thị trường tài sản mã hóa và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Phó thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký MOU hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số giữa Binance và UBND TP Đà Nẵng.