Chứng khoán biến động như 'tàu lượn'

Phiên 16/9 chứng kiến sự biến động như tàu lượn của VN-Index. Chỉ số đột ngột đảo chiều bất chấp dòng tiền trên thị trường vẫn sôi động ở mức cao nhất một tuần.

Chứng khoán mất chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Ảnh: Phương Lâm.

Sau chuỗi 5 phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch 16/9 với tâm lý khá hứng khởi. Ngay từ khi mở cửa, lực cầu chủ động nhập cuộc sớm, giúp VN-Index bứt phá hơn 10 điểm so với tham chiếu, tạo đà tâm lý tích cực cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, hành trình đi lên của chỉ số không hề suôn sẻ. Khi VN-Index tiệm cận ngưỡng 1.695 điểm, áp lực chốt lời nhanh chóng gia tăng khiến biên độ tăng thu hẹp gần như hoàn toàn trong phiên sáng.

Sang phiên chiều, chỉ số tiếp tục nỗ lực lấy lại đà tăng, thậm chí có lúc áp sát vùng đỉnh thiết lập trước đó. Dù vậy, dòng tiền mua vào tỏ ra thận trọng hơn, trong khi áp lực bán gia tăng khiến VN-Index bất ngờ đảo chiều, rơi xuống dưới tham chiếu. Đà hồi phục cuối phiên cũng không đủ mạnh, có thời điểm chỉ số lùi hơn 6 điểm, để lại nhiều tiếc nuối cho bên nắm giữ cổ phiếu.

Dù diễn biến khá giằng co, thanh khoản toàn thị trường vẫn bùng nổ, đạt hơn 44.400 tỷ đồng , mức cao nhất trong vòng một tuần, cho thấy sự sôi động của dòng tiền.

Kết phiên, VN-Index giảm 4 điểm (-0,2%) xuống 1.680,9 điểm; HNX-Index giảm 1,71 điểm (-0,6%) xuống 278,98 điểm; UPCoM-Index ngược chiều tăng 0,86 điểm (+0,8%) lên 111,32 điểm.

Dẫu vậy, trên bảng điện tử, sắc đỏ không chiếm ưu thế tuyệt đối. Thị trường phân hóa với 331 mã tăng giá (gồm 25 mã kịch trần), 855 mã đứng tham chiếu và 416 mã giảm (gồm 7 mã giảm sàn).

Nhóm VN30 tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi có tới 16 mã giữ được sắc xanh, 13 mã điều chỉnh giảm và chỉ duy nhất ACB dừng ở mức tham chiếu, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số đại diện rổ vì thế giảm nhẹ hơn 1 điểm và lùi bước về mốc 1.875 điểm.

VN-Index bị phe bán nắm quyền kiểm soát. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index đi xuống hôm nay chủ yếu do nhóm cổ phiếu "họ Vin" gồm VIC (-2%) và VHM (-1,7%) dẫn đầu. Ngoài ra, còn có sự tham gia của HPG (-1,3%), MSN (-1,9%), VJC (-2,5%), BSR (-2,3%), VCB (-0,3%), GVR (-1,3%), VIB (-1,9%) và GEX (-2,5%).

Chiều ngược lại, MBB (+2,4%), CTG (+1,7%), HVN (+5,4%), VNM (+2,5%), FPT (+1,6%), TCB (+0,9%), SHB (+2,3%), SAB (+2,4%), VPB (+0,5%) và MWG (+1%) cố gắng giữ thăng bằng và tránh khiến chỉ số giảm sâu.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp quy mô bán ròng xuống còn 140 tỷ đồng , tập trung tại các mã VPB (- 274 tỷ đồng ), SSI (- 195 tỷ đồng ), VND (- 191 tỷ đồng ), VIC (- 113 tỷ đồng ), VCB (- 110 tỷ đồng ).

Trong khi đó, VIX được giải ngân mạnh và mua ròng hơn 412 tỷ đồng, HVN (+ 191 tỷ đồng ), VNM (+ 173 tỷ đồng ), MSB (+ 148 tỷ đồng ), MBB (+ 146 tỷ đồng ).