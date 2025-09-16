Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chứng khoán biến động như 'tàu lượn'

  • Thứ ba, 16/9/2025 15:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phiên 16/9 chứng kiến sự biến động như tàu lượn của VN-Index. Chỉ số đột ngột đảo chiều bất chấp dòng tiền trên thị trường vẫn sôi động ở mức cao nhất một tuần.

Chứng khoán mất chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Ảnh: Phương Lâm.

Sau chuỗi 5 phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch 16/9 với tâm lý khá hứng khởi. Ngay từ khi mở cửa, lực cầu chủ động nhập cuộc sớm, giúp VN-Index bứt phá hơn 10 điểm so với tham chiếu, tạo đà tâm lý tích cực cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, hành trình đi lên của chỉ số không hề suôn sẻ. Khi VN-Index tiệm cận ngưỡng 1.695 điểm, áp lực chốt lời nhanh chóng gia tăng khiến biên độ tăng thu hẹp gần như hoàn toàn trong phiên sáng.

Sang phiên chiều, chỉ số tiếp tục nỗ lực lấy lại đà tăng, thậm chí có lúc áp sát vùng đỉnh thiết lập trước đó. Dù vậy, dòng tiền mua vào tỏ ra thận trọng hơn, trong khi áp lực bán gia tăng khiến VN-Index bất ngờ đảo chiều, rơi xuống dưới tham chiếu. Đà hồi phục cuối phiên cũng không đủ mạnh, có thời điểm chỉ số lùi hơn 6 điểm, để lại nhiều tiếc nuối cho bên nắm giữ cổ phiếu.

Dù diễn biến khá giằng co, thanh khoản toàn thị trường vẫn bùng nổ, đạt hơn 44.400 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng một tuần, cho thấy sự sôi động của dòng tiền.

Kết phiên, VN-Index giảm 4 điểm (-0,2%) xuống 1.680,9 điểm; HNX-Index giảm 1,71 điểm (-0,6%) xuống 278,98 điểm; UPCoM-Index ngược chiều tăng 0,86 điểm (+0,8%) lên 111,32 điểm.

Dẫu vậy, trên bảng điện tử, sắc đỏ không chiếm ưu thế tuyệt đối. Thị trường phân hóa với 331 mã tăng giá (gồm 25 mã kịch trần), 855 mã đứng tham chiếu và 416 mã giảm (gồm 7 mã giảm sàn).

Nhóm VN30 tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi có tới 16 mã giữ được sắc xanh, 13 mã điều chỉnh giảm và chỉ duy nhất ACB dừng ở mức tham chiếu, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số đại diện rổ vì thế giảm nhẹ hơn 1 điểm và lùi bước về mốc 1.875 điểm.

chung khoan giam diem anh 1

VN-Index bị phe bán nắm quyền kiểm soát. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index đi xuống hôm nay chủ yếu do nhóm cổ phiếu "họ Vin" gồm VIC (-2%) và VHM (-1,7%) dẫn đầu. Ngoài ra, còn có sự tham gia của HPG (-1,3%), MSN (-1,9%), VJC (-2,5%), BSR (-2,3%), VCB (-0,3%), GVR (-1,3%), VIB (-1,9%) và GEX (-2,5%).

Chiều ngược lại, MBB (+2,4%), CTG (+1,7%), HVN (+5,4%), VNM (+2,5%), FPT (+1,6%), TCB (+0,9%), SHB (+2,3%), SAB (+2,4%), VPB (+0,5%) và MWG (+1%) cố gắng giữ thăng bằng và tránh khiến chỉ số giảm sâu.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp quy mô bán ròng xuống còn 140 tỷ đồng, tập trung tại các mã VPB (-274 tỷ đồng), SSI (-195 tỷ đồng), VND (-191 tỷ đồng), VIC (-113 tỷ đồng), VCB (-110 tỷ đồng).

Trong khi đó, VIX được giải ngân mạnh và mua ròng hơn 412 tỷ đồng, HVN (+191 tỷ đồng), VNM (+173 tỷ đồng), MSB (+148 tỷ đồng), MBB (+146 tỷ đồng).

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

chứng khoán giảm điểm Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn chứng khoán cổ phiếu

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

Đọc tiếp

