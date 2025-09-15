Chứng khoán có thể trở lại mốc kỷ lục 1.700 điểm?

Tuần vừa qua, chỉ số hồi phục sau nhịp giảm mạnh, lấy lại phần lớn điểm số đã mất, nhưng thanh khoản thấp và khối ngoại bán ròng cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm.

Thị trường được dự báo tiếp tục tích lũy. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần 8-12/9, VN-Index giảm mạnh hơn 40 điểm ngay phiên đầu tuần nhưng nhanh chóng hồi phục trong những phiên kế tiếp, lấy lại phần lớn điểm số đã mất và kết tuần ở vùng 1.670 điểm. Nhóm vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, trong khi sắc xanh dần lan tỏa sang nhóm midcap và penny.

Dù vậy, thanh khoản toàn thị trường vẫn là điểm trừ khi thể hiện sự phân hóa rõ rệt và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Khối ngoại tiếp tục bán ròng xuyên suốt tuần, tập trung xả mạnh các mã HPG, MWG và MBB.

VN-Index tích lũy, tiến sát mốc 1.670 điểm

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết tuần với cây nến xanh và vượt mốc 1.660 điểm, cho thấy động lực tăng đang được củng cố. Các chỉ báo tiếp tục hướng lên, trong khi dòng tiền mua chủ động (CMF) giữ trên mốc 0 phản ánh lực cầu cải thiện.

Chứng khoán hồi phục 4 phiên liên tiếp sau khi giảm mạnh vào đầu tuần. Ảnh: TradingView.

Dù vậy, trạng thái giằng co vẫn có thể xuất hiện trong quá trình chinh phục lại các vùng điểm cao hơn. Trên khung giờ, chỉ báo cho thấy xung lực tăng điểm được củng cố nhưng cũng hàm chứa khả năng rung lắc trong ngắn hạn.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc các cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ cứng, đang giao dịch ở mức giá chiết khấu hấp dẫn và thu hút dòng tiền đáng kể để giải ngân trong tuần tới. Các nhóm đáng chú ý gồm bán lẻ, thép, ngân hàng và chứng khoán.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta dự báo VN-Index có thể dao động quanh đường trung bình 20 phiên (khoảng 1.660 điểm) trong những phiên đầu tuần tới, với thanh khoản thấp do trùng thời điểm cơ cấu danh mục của 2 quỹ ETF.

Tâm lý ngắn hạn đã chuyển sang vùng lạc quan, cho thấy triển vọng thị trường tích cực hơn. Dù vậy, Yuanta vẫn duy trì đánh giá xu hướng ngắn hạn ở mức giảm, khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp và chỉ giải ngân thăm dò.

Ở khung trung hạn, xu hướng tăng vẫn được duy trì, nhưng thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy nên nhà đầu tư nên nắm giữ tỷ trọng cao, hạn chế gia tăng vị thế mua mới.

Áp lực chốt lời dần lộ diện

Theo Công ty Chứng khoán SSI, sau nhịp biến động mạnh đầu tuần vừa qua, VN-Index tiếp tục giữ vững ngưỡng MA20 quanh 1.657-1.658 điểm, cho thấy quá trình kiểm định diễn ra lành mạnh với độ lan tỏa tích cực dù thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt. Diễn biến cân bằng trong ngắn hạn đang ủng hộ cho kịch bản chỉ số tiếp tục tích lũy trong vùng 1.650-1.710 điểm.

Chứng khoán BSC cho rằng xu hướng giằng co vẫn chưa chấm dứt và thị trường cần thêm một cây nến xác nhận cùng thanh khoản hỗ trợ để hình thành xu hướng tăng mới.

Trong khi đó, Chứng khoán TPBank (TPS) đánh giá VN-Index duy trì đà phục hồi so với phiên trước và có thể tiếp tục nhích lên với mục tiêu 1.680-1.700 điểm. Dù vậy, thanh khoản toàn thị trường vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên, phản ánh tâm lý thận trọng đang chi phối.

Các chỉ báo cũng chỉ ra rằng dù nhịp hồi phục có thể kéo dài trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng danh mục ở mức ổn định và hạn chế sử dụng đòn bẩy quá mức.

Còn theo Chứng khoán ACB (ACBS), chỉ số VN-Index đã đảo chiều hồi phục khá tích cực từ vùng hỗ trợ 1.600 điểm sau phiên giảm sâu đầu tuần, nhưng thanh khoản thấp cho thấy thị trường chưa hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn điều chỉnh. Bộ đôi cổ phiếu VIC và VHM thu hút dòng tiền mạnh, đóng vai trò dẫn dắt đà hồi phục. Tuy nhiên, áp lực bán ròng quyết liệt từ khối ngoại vẫn là yếu tố cần theo dõi sát sao.

Trong ngắn hạn, VN-Index có khả năng hướng đến vùng kháng cự quanh 1.700 điểm, nhưng khi tiến gần mốc này, áp lực chốt lời có thể gia tăng và khiến nhịp hồi phục gặp thử thách lớn hơn.

Vừa qua, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu tổng quát của đề án là góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển thị trường chứng khoán thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế; đồng thời hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Trong ngắn hạn, mục tiêu đặt ra là đáp ứng đầy đủ tiêu chí để nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong năm 2025, duy trì xếp hạng này trong thời gian tới. Về dài hạn, Đề án hướng đến việc đáp ứng các tiêu chí để thị trường chứng khoán Việt được nâng lên nhóm thị trường mới nổi của MSCI và thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell từ nay đến năm 2030.