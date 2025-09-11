VN-Index biến động như 'tàu lượn'

Áp lực bán ồ ạt ngay từ ATO khiến VN-Index có lúc giảm gần 40 điểm, sắc đỏ bao trùm các nhóm ngành. Thanh khoản toàn thị trường tăng vọt, chủ yếu đến từ lực bán.

VN-Index bị bán tháo sau 2 phiên hồi phục kỹ thuật. Ảnh: Nam Khánh.

Tính đến 13h30, đà giảm của các chỉ số chính đã được thu hẹp đáng kể. Trong đó, VN-Index dao động quanh vùng 1.635 điểm, tức giảm hơn 7 điểm (-0,5%) so với phiên giao dịch liền trước. Tuy nhiên, so với đáy ghi nhận trong phiên, chỉ số chứng khoán lớn nhất thị trường Việt Nam đã "rút chân" tăng 30 điểm.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đang biến động quanh vùng 271 điểm, giảm 3 điểm (-1,1%) so với phiên liền trước. Tương tự VN-Index, so với vùng giá thấp nhất trong phiên sáng, chỉ số đại diện sàn HNX cũng đã phục hồi hơn 4 điểm. Chỉ số UPCoM-Index hiện ở mức 110 điểm, giảm 0,5%.

Trong phiên giao dịch buổi sáng, bất chấp nhịp đảo chiều tăng hơn 5 điểm trong phiên hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang phiên giao dịch 11/9 trong bầu không khí nặng nề và đầy bi quan. Ngay từ những phút mở cửa, áp lực bán chủ động đã ập xuống toàn bộ bảng điện, kéo VN-Index nhanh chóng rơi xuống dưới tham chiếu.

Diễn biến xấu đi nhanh chóng sau phiên ATO, khi biên độ điều chỉnh bất ngờ được nới rộng. Dưới sức ép thoái lui đồng loạt từ nhà đầu tư trong nước lẫn khối ngoại, VN-Index giảm gần như theo phương thẳng đứng, có thời điểm mất gần 40 điểm so với tham chiếu.

Cường độ bán trải dài trên hầu hết nhóm ngành, từ trụ cột tài chính - ngân hàng, bất động sản cho tới thép, bán lẻ. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn rơi về mức thấp trong nhiều tuần, khiến lực đỡ của thị trường gần như bị “bẻ gãy”.

Tâm lý nhà đầu tư bị bao trùm bởi sự lo ngại về triển vọng ngắn hạn. Các nhịp hồi trong phiên chỉ mang tính kỹ thuật và nhanh chóng bị bẻ gãy bởi lực bán quyết liệt.

Phải tới gần cuối phiên sáng, khi lực bán tạm chững lại và xuất hiện một bộ phận dòng tiền bắt đáy, VN-Index mới thu hẹp bớt phần nào mức thiệt hại. Tuy vậy, thị trường vẫn đóng cửa phiên sáng trong trạng thái tiêu cực, với độ rộng nghiêng hẳn về bên bán.

Tạm kết phiên sáng, VN-Index giảm 13,79 điểm (-0,8%) xuống 1.629,47 điểm; HNX-Index giảm 4,47 điểm (-1,6%) xuống 270,13 điểm; UPCoM-Index giảm 0,29 điểm (-0,3%) xuống 110,08 điểm.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản tăng mạnh so với các phiên trước, với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn xấp xỉ 22.000 tỷ đồng . Con số này phản ánh áp lực thoát hàng đang ở mức rất cao, cho thấy sự thận trọng và dè dặt vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối trong quyết định của nhà đầu tư.

Bảng điện tử chứng kiến sự chênh lệch rõ rệt giữa số lượng mã tăng giảm. Toàn thị trường ghi nhận 173 mã tăng (gồm 21 mã tăng trần), 903 mã giữ tham chiếu và 527 mã giảm (gồm 7 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 22 mã điều chỉnh và 8 mã tăng. Chỉ số đại diện rổ vì thế lùi bước hơn 10 điểm xuống 1.818 điểm.

VN-Index thu hẹp biên độ điều chỉnh. Ảnh: TradingView.

Nhóm kéo VN-Index đi xuống sáng nay chủ yếu là những cái tên lớn trong ngành tài chính như VPB (-3,5%), VCB (-1,2%), CTG (-2%), TCB (-1,4%), BID (-1,4%), MBB (-1,7%), SSI (-3,9%), ACB (-2,1%), VIX (-5,3%) và HDB (-2,5%).

Ngược lại, VIC (+1,5%), VHM (+1%), LPB (+1,8%), VNM (+0,8%), VRE (+1,1%), MWG (+0,7%), FPT (+0,4%), HVN (+0,9%), HDG (+3,7%) và GVR (+0,4%) cố gắng bảo vệ và đóng vai trò trụ đỡ cho chỉ số.

Khối ngoại đẩy ròng ra thị trường hơn 1.300 tỷ đồng giá trị chứng khoán, tập trung tại nhóm tài chính gồm SSI (- 397 tỷ đồng ), MSB (- 178 tỷ đồng ), SHB (- 107 tỷ đồng ).

Trong khi đó, chỉ một lượng tiền nhỏ được phân bổ vào các mã như VHM (+ 63 tỷ đồng ), VPB (+ 49 tỷ đồng ) và VNM (+ 47 tỷ đồng ).