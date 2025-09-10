Giải mã 'khoản nợ 800.000 tỷ' của Vingroup

"Khoản nợ 800.000 tỷ" của Vingroup bao gồm toàn bộ chỉ tiêu nợ phải trả trên BCTC, trong khi thực tế số nợ vay tài chính của tập đoàn này mới vào khoảng 283.000 tỷ đồng.

Theo BCTC kiểm toán bán niên 2025, nợ vay (vay và nợ thuê tài chính) của Vingroup tại ngày 30/6 vào khoảng 283.000 tỷ đồng. Ảnh: Bloomberg.

Tập đoàn Vingroup mới đây cho biết đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn. Những nội dung này được đăng tải trên nhiều nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube.

Các thông tin sai sự thật tập trung vào 4 nhóm, gồm tình hình tài chính, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, vấn đề pháp lý và thông tin cá nhân lãnh đạo. Đáng chú ý, với nhóm thông tin tài chính, nhiều tài khoản đăng tải việc Vingroup đang đối diện nguy cơ phá sản do "gánh nợ" lên tới 800.000 tỷ đồng.

Thực hư "khoản nợ 800.000 tỷ"

Theo báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2025 của Vingroup, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, tập đoàn này ghi nhận tổng tài sản cân đối với nguồn vốn đạt hơn 958.000 tỷ đồng , tăng gần 15% so với cuối năm 2024. Trong đó, nợ phải trả vào khoảng 799.500 tỷ và vốn chủ sở hữu là 158.700 tỷ đồng .

Khoản nợ phải trả gần 800.000 tỷ đồng kể trên thực chất bao gồm cả các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến đối tác, người mua hàng... phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong khi số nợ vay tài chính, trái phiếu (có phát sinh lãi suất) là khoảng 283.000 tỷ đồng , tương ứng 35% tổng nợ phải trả.

Với khoản nợ vay kể trên, Vingroup cho biết hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn hiện ở mức 1,8 lần, một tỷ lệ được đánh giá là an toàn theo cả chuẩn mực quốc tế lẫn trong nước.

Chi tiết trong số nợ vay tài chính 283.000 tỷ đồng của Vingroup hiện bao gồm hơn 122.600 tỷ đồng vay ngắn hạn, trong đó có nhiều chủ nợ ngân hàng lớn như VPBank ( 19.896 tỷ đồng ), Techcombank ( 16.085 tỷ đồng ), BIDV ( 7.257 tỷ đồng ), HDBank ( 7.035 tỷ đồng ), Vietcombank ( 6.486 tỷ đồng ) và SHB ( 3.687 tỷ đồng ).

Về số nợ vay tài chính dài hạn, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện vay hơn 156.300 tỷ đồng , gồm gần 4.850 tỷ tại BIDV, hơn 4.806 tỷ tại Vietcombank, 4.635 tỷ tại VietinBank cùng hàng chục nghìn tỷ đồng từ một số đối tác doanh nghiệp khác.

CƠ CẤU NỢ PHẢI TRẢ CỦA VINGROUP Nguồn: BCTC DN. Nhãn Nợ vay tài chính Người mua trả tiền trước Tiền nhận đặt cọc, góp vốn đầu tư Nghĩa vụ khác Chỉ tiêu tài chính tỷ đồng 283000 110000 243000 164000

Bên cạnh phần nợ vay tài chính, trái phiếu có phát sinh lãi suất, tổng chỉ tiêu nợ phải trả của Vingroup còn bao gồm nhiều khoản mục mang bản chất khác, như khoản người mua trả tiền trước gần 110.000 tỷ đồng - vốn là khoản tiền đặt cọc mua trước của khách hàng và sẽ được chuyển thành doanh thu khi hàng hóa được bàn giao. Tương tự, tập đoàn có khoảng 243.400 tỷ đồng tiền cọc từ các đối tác trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh để cùng phát triển dự án...

Ngoài ra, các nghĩa vụ tài chính khác được hạch toán vào chỉ tiêu nợ phải trả của doanh nghiệp còn có chi phí phải trả ( 66.293 tỷ đồng ), phải trả người bán ngắn hạn ( 46.254 tỷ đồng ), doanh thu chưa thực hiện ( 10.477 tỷ đồng ), cùng khoản thuế và phí phải nộp Nhà nước 17.677 tỷ đồng .

Những khoản mục này đều tồn tại song song với tài sản phải thu ngắn hạn lên tới 254.000 tỷ đồng , cho thấy bức tranh tài chính của Vingroup không hề u ám như những tin đồn thất thiệt.

Vingroup có đủ sức trả nợ?

Một báo cáo phân tích mới đây của Vietcap đã đi sâu vào cơ cấu nợ của Vingroup, cho thấy phần lớn khoản nợ của tập đoàn sẽ đến hạn trong vòng 3 năm tới. Đơn vị phân tích này đánh giá ngoại trừ VinFast, hầu hết công ty thành viên của Vingroup đều có khả năng tự cân đối dòng tiền để đáp ứng nghĩa vụ nợ và duy trì hoạt động.

Cụ thể, Vinhomes hiện nắm trong tay dòng tiền tương lai đáng kể nhờ giá trị hợp đồng bán hàng chưa ghi nhận trị giá 138.000 tỷ đồng (tính đến cuối quý II/2025). Ngoài ra, doanh số từ các dự án mới được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt 131.000 tỷ trong năm 2025, 145.000 tỷ năm 2026 và 156.000 tỷ đồng vào năm 2027.

Đối với Vinpearl, Vinmec và Vinschool, hoạt động kinh doanh dự kiến cải thiện nhờ hưởng lợi từ đà mở rộng tầng lớp trung lưu và biên lợi nhuận gia tăng. Vietcap cũng lưu ý việc niêm yết Vinpearl trên sàn HoSE có thể mở ra thêm kênh huy động vốn quan trọng.

Riêng VinFast được đánh giá sẽ tiếp tục thua lỗ trong trung hạn, song vẫn có chỗ dựa vững chắc từ Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Sau thông báo hồi tháng 11/2024 về gói hỗ trợ vốn mới với tổng giá trị lên tới 50.000 tỷ đồng đến năm 2026, tính tới cuối quý II/2025, ông Vượng đã giải ngân 28.000 tỷ đồng . Ngoài ra, tỷ phú giàu nhất Việt Nam còn lên kế hoạch hỗ trợ thêm 39.800 tỷ đồng thông qua thương vụ mua lại cổ phần Novatech vốn được chia tách ra từ VinFast.

Trong khi đó, 2 công ty mới thành lập là VinEnergo và VinSpeed chưa có đánh giá cụ thể do đang trong giai đoạn đầu hoạt động.

Bên cạnh năng lực tài chính nội tại của các công ty thành viên, Vietcap ghi nhận Vingroup luôn chủ động với các kế hoạch huy động vốn, cả trong và ngoài nước. Chẳng hạn, trong quý II/2025, VinFast và Vingroup đã huy động thành công 510 triệu USD dưới hình thức các khoản vay kỳ hạn 3 năm, phục vụ nhu cầu tái cấp vốn và đầu tư.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo một số rủi ro vĩ mô có thể tác động đến chi phí vốn của tập đoàn. Đáng chú ý nhất là kịch bản tỷ giá tăng mạnh cùng áp lực lạm phát tại Mỹ khiến lãi suất duy trì ở mức cao, từ đó làm gia tăng chi phí tài chính của Vingroup trong các kỳ tới.