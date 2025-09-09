Cổ phiếu Vingroup tăng mạnh sau tin khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Sau khi công bố khởi kiện 68 tổ chức và cá nhân đưa tin bịa đặt trên mạng, cổ phiếu VIC tăng 3,4% lên 129.200 đồng/cổ phiếu, góp phần kéo VN-Index thoát sắc đỏ.

Cổ phiếu VIC dẫn dắt thị trường phiên hôm nay. Ảnh: VIC

Sau 2 phiên điều chỉnh dữ dội với tổng mức giảm hơn 70 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 9/9 với tâm lý đầy dè dặt. Sự thận trọng thể hiện rõ ngay từ đầu phiên khi dù mở cửa trong sắc xanh, VN-Index không trụ vững được lâu, và nhanh chóng bị dòng tiền phe bán ép xuống dưới tham chiếu, có thời điểm giảm hơn 11 điểm.

Vingroup gánh thị trường đảo chiều

Áp lực bán mạnh lan rộng ở nhiều nhóm ngành, từ ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ cho tới bất động sản, khiến bức tranh chung buổi sáng ngập trong sắc đỏ.

Tuy nhiên, trước giờ nghỉ trưa, dòng tiền phe mua bắt đầu xuất hiện, giúp chỉ số thu hẹp đà giảm và cân bằng quanh tham chiếu. Sang buổi chiều, diễn biến thị trường dần ổn định hơn. Dù tâm lý thận trọng vẫn bao trùm, việc phe bán hạ nhiệt cùng với hoạt động thăm dò giải ngân đã tạo điều kiện để VN-Index bật nhẹ trở lại và chỉ còn rung lắc trong biên độ hẹp.

Điểm nhấn của phiên đến ở những phút cuối cùng, ngay trước phiên ATC. Dòng tiền lớn bất ngờ nhập cuộc, kéo chỉ số tăng vọt hơn 12 điểm.

Nhiều cổ phiếu từng nằm sát giá sàn trong buổi sáng quay đầu ngoạn mục, thậm chí có mã áp sát mức trần. Những nhà đầu tư liều lĩnh giải ngân đúng “điểm rơi” có thể thu về mức lãi 2 con số chỉ trong một ngày, cho thấy sự khốc liệt và tốc độ đảo chiều nhanh chóng của thị trường hiện tại.

Dẫu vậy, tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay chỉ đạt chưa tới 35.000 tỷ đồng , thấp nhất trong vòng 2 tháng. Thanh khoản èo uột cho thấy dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc, phần nào phản ánh tâm lý phòng thủ của giới đầu tư sau "cú sốc" điều chỉnh mạnh mẽ trước đó. Cú bật của VN-Index hôm nay mang nhiều yếu tố kỹ thuật và có sự hỗ trợ nhất thời từ nhóm vốn hóa lớn, thay vì phản ánh niềm tin lan tỏa toàn thị trường.

VN-Index tăng trở lại sau 2 phiên giảm sâu. Ảnh: TradingView.

Kết phiên, VN-Index tăng 12,79 điểm (+0,8%) lên 1.637,32 điểm; HNX-Index tăng 3,25 điểm (+1,2%) lên 274,82 điểm; riêng UPCoM-Index giảm 0,23 điểm (-0,2%) xuống 109,89 điểm.

Bức tranh toàn thị trường cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Toàn sàn ghi nhận 392 mã tăng (gồm 22 mã tăng trần), 876 mã giữ tham chiếu và 335 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ VN30 đại diện cho nhóm “xương sống” đóng góp 15 mã tăng, 4 mã đứng giá và 11 mã giảm. Dù lực tăng không quá áp đảo về số lượng, sức nặng vốn hóa từ các cổ phiếu dẫn dắt vẫn đủ kéo chỉ số VN30 phục hồi gần 18 điểm, chốt tại 1.825 điểm.

Động lực vực dậy VN-Index hôm nay chủ yếu đến từ các bluechip như VIC (+3,4%), VPB (+3,9%), VHM (+1,4%), SSI (+4,5%), TCB (+1,3%), VIX (+6%), MWG (+2,7%), HDB (+2,1%), VJC (+2,2%) và HVN (+2,3%).

Trong đó, cổ phiếu VIC chứng kiến nhịp tăng lớn nhất kể từ cuối tháng 8 đến nay và tiến lên mốc 129.200 đồng/cổ phiếu. Nhịp tăng này cũng đưa vốn hóa của Tập đoàn Vingroup trở lại mốc nửa triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, diễn biến khởi sắc của VIC xuất hiện ngay sau khi tập đoàn thông báo khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên Internet.

Vingroup cho biết các tài khoản liên quan đã có hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín tập đoàn cũng như một số lãnh đạo cấp cao, trong đó có Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng. Những nội dung này được đăng tải trên nhiều nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube.

Các thông tin sai sự thật tập trung vào 4 nhóm, gồm tình hình tài chính, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, vấn đề pháp lý và thông tin cá nhân lãnh đạo.

Ở chiều ngược lại, VCB (-0,6%) dẫn đầu nhóm gây áp lực tiêu cực lên thị trường hôm nay cùng với LPB (-1,7%), GAS (-0,8%), SSB (-1,5%), GVR (-0,7%), GEE (-1,7%), SAB (-1,1%), VNM (-0,5%), KBC (-1,7%) và SJS (-2,4%).

Khối ngoại hôm nay bán cấp tập cổ phiếu HPG hơn 550 tỷ đồng , qua đó nâng giá trị bán ròng cả phiên lên 940 tỷ đồng .

Chiều ngược lại, một phần tiền ngoại đang gom nhẹ VPB (+ 100 tỷ đồng ), FPT (+ 100 tỷ đồng ).

Chứng khoán giảm là bình thường

Đánh giá về diễn biến giao dịch của thị trường gần đây, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường tại Chứng khoán VPBank (VPBankS), cho biết VN-Index đã tăng khoảng 32% so với đầu năm, còn so với đáy thì chỉ số của sàn HoSE đã tăng hơn 50%. Do đó, đến một giai đoạn nhất định, đặc biệt sau giai đoạn tăng mạnh như vậy, VN-Index đã chạm các ngưỡng cản quan trọng. Tuần trước, chỉ số của sàn HoSE đã chạm vùng 1.700 điểm.

Về cơ bản, khi VN-Index chạm những vùng kháng cự cao, đặc biệt những mốc chỉ số mới, đà tăng thường có dấu hiệu chững lại hoặc một vài nhịp chỉnh trước khi bứt phá được mốc cao mới.

Ông Sơn cũng cho rằng ảnh hưởng thứ 2 là hiệu ứng nghỉ lễ. Giai đoạn vừa qua khi thị trường tăng rất mạnh, đi cùng với đó là thanh khoản mạnh mẽ. Tuy nhiên, đến tuần cuối tháng 8 và đầu tháng 9 khi bước giai đoạn nghỉ lễ 2/9 dài, thanh khoản có dấu hiệu chậm lại, giảm rất rõ so với thời điểm đỉnh thanh khoản tuần thứ 3 của tháng 8.

Nhà đầu tư giai đoạn này cần theo dõi kỹ chỉ số và thanh khoản, đặc biệt là các vùng hỗ trợ quan trọng như 1.630 hay 1.600 điểm Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường tại VPBankS

Do đó, đây là tín hiệu cho thấy tại những vùng cao của chỉ số, dòng tiền đã có dấu hiệu chậm lại khi nhà đầu tư có sự thận trọng nhất định, chờ đón hàng loạt thông tin quan trọng trong tháng 9 như Fed hạ lãi suất, nâng hạng hay những chỉ số vĩ mô quan trọng.

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài giai đoạn gần đây cũng bán ròng rất mạnh, riêng tháng 8 là hơn 29.000 tỷ đồng . Còn tính chung từ đầu năm, nhóm này bán ròng hơn 60.000 tỷ đồng .

Kết hợp với tín hiệu khác như tỷ giá, những thông tin này đã tạo ra hiệu ứng tâm lý chững lại và chờ đợi với nhà đầu tư. Áp lực ngắn hạn với xu hướng chốt lời là hiện tượng bình thường.

Trong ngắn hạn, vị chuyên gia cho rằng nhà đầu tư không nên quá lo lắng về tín hiệu điều chỉnh đang diễn ra. Đây có thể là nhịp chỉnh kỹ thuật trong một pha tăng dài hơn của chỉ số.

“Dù vậy, không có nghĩa là chúng ta chủ quan. Nhà đầu tư giai đoạn này cần theo dõi kỹ chỉ số và thanh khoản, đặc biệt là các vùng hỗ trợ quan trọng như 1.630 hay 1.600 điểm. Trong trường hợp VN-Index đóng nến dưới vùng này, nhà đầu tư nên thận trọng chờ đợi giải ngân ở những vùng hỗ trợ thấp hơn”, ông Sơn chia sẻ.