Chứng khoán rớt thảm, Vingroup, Hòa Phát tạo khác biệt

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần mới trong sắc đỏ khi VN-Index thủng mốc hỗ trợ quan trọng, mất gần 28 điểm. Cổ phiếu HPG, VIC trở thành điểm sáng khi ngược dòng tăng giá.

Bảng điện tử ngập trong sắc đỏ sáng 8/9. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau phiên giảm mạnh gần 30 điểm vào cuối tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch đầu tuần trong trạng thái u ám. Áp lực bán duy trì liên tục ngay từ những phút đầu khiến VN-Index dần trượt sâu, càng tiến về giờ nghỉ trưa, đà giảm càng mở rộng.

Có thời điểm, chỉ số mất hơn 33 điểm, đánh dấu lần thứ 3 tiếp cận đường trung bình động 20 ngày (MA20) trong vòng chưa đầy một tháng. Khác với những lần trước, lần này VN-Index không còn giữ được mốc hỗ trợ quan trọng mà đã xuyên thủng, làm gia tăng tâm lý lo ngại trong giới đầu tư.

Dù dòng tiền bắt đáy xuất hiện sớm, nỗ lực cân đối chỉ số, nhưng sức mạnh từ phe bán tỏ ra lấn át. Lực cầu yếu dần bị đẩy lùi, để lại sắc đỏ lan tỏa khắp bảng điện tử. Trong bức tranh chung ảm đạm đó, chỉ số ít nhóm ngành có câu chuyện riêng, điển hình là nhóm thép, còn giữ được sắc xanh le lói.

Hoạt động giao dịch vẫn diễn ra với cường độ cao. Sự đối nghịch giữa phe bán và phe mua tạo nên những nhịp giằng co quyết liệt, kéo giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn vượt 31.000 tỷ đồng chỉ tính riêng buổi sáng. Con số này phản ánh rõ độ “nóng” của thị trường dù trong xu hướng giảm.

Kết phiên sáng, VN-Index giảm 27,85 điểm (-1,7%) xuống 1.639,12 điểm; HNX-Index giảm 6,12 điểm (-2,2%) xuống 274,46 điểm; UPCoM-Index giảm 1,74 điểm (-1,6%) xuống 110,08 điểm.

Tính đến giữa phiên, bảng điện tử ghi nhận 603 mã giảm (6 mã giảm sàn), 849 mã đứng giá và chỉ còn 151 mã giữ được sắc xanh (13 mã tăng trần). Chênh lệch lớn giữa bên giảm và bên tăng cho thấy tâm lý thận trọng và sức ép bán ra vẫn đang chiếm ưu thế.

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 23 mã giảm, 6 mã tăng và duy nhất VHM đứng giá. Chỉ số đại diện rổ vì thế “bốc hơi” hơn 20 điểm và lùi về mốc 1.825 điểm.

VN-Index thủng đường MA20 trong lần thứ 3 tiệm cận khu vực này. Ảnh: TradingView.

Lực kéo VN-Index đi xuống sáng nay chủ yếu đến từ các cổ phiếu trụ thuộc nhóm ngân hàng như VPB (-5,5%), VCB (-2,5%), TCB (-2,3%), BID (-1,9%), HDB (-4,5%), CTG (-1,7%), VIB (-4,3%), EIB (-6,3%) và MBB (-1,8%). BSR (-4%) là cổ phiếu phi tài chính duy nhất góp mặt trong nhóm này.

Chiều ngược lại, đà tăng của những tên tuổi VIC (+1,5%), HPG (+0,7%), MWG (+0,5%), SSI (+0,5%), NKG (+3,1%), VRE (+0,3%), VNM (+0,2%), BMP (+1,5%), GMD (+0,6%) và SVC (tăng trần) không đủ để vực dậy thị trường.

Với HPG, đà tăng trong phiên hôm nay tiếp tục khẳng định sức bật và khả năng “ngược dòng” của cổ phiếu được mệnh danh là “quốc dân”. Thị giá HPG hiện xoay quanh mốc 29.000 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong vòng 4 năm.

Đáng chú ý, dòng vốn ngoại bất ngờ đảo chiều mạnh mẽ khi HPG được khối ngoại mua ròng tới 260 tỷ đồng trong buổi sáng, dẫn đầu toàn bộ danh mục. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước, khi cổ phiếu liên tục chịu áp lực xả hàng từ nhà đầu tư quốc tế. Riêng trong tháng 8, HPG đã bị bán ròng hơn 4.800 tỷ đồng , chỉ đứng sau FPT về quy mô thoái vốn của khối ngoại.

Động lực tăng giá của HPG không chỉ đến từ dòng tiền mà còn gắn liền với những tín hiệu tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Hòa Phát. Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt cho CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Song song với đó, Hòa Phát công bố lò cao số 2 thuộc dự án Dung Quất 2 đã chính thức cho ra mẻ gang đầu tiên, đánh dấu việc hoàn tất phân kỳ 2 của dự án. Tính đến hiện tại, toàn bộ Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đang vận hành 6 lò cao, với tổng công suất lên tới 12 triệu tấn thép/năm, trong đó 9 triệu tấn là thép cuộn cán nóng (HRC) và thép chất lượng cao.