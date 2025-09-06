Sẽ rõ kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng 10

Việt Nam tiếp tục nằm trong Danh sách theo dõi của FTSE Russell với khả năng được nâng hạng từ thị trường Cận biên lên Mới nổi Thứ cấp vào tháng 10 này.

FTSE Russell sẽ thông báo kết quả nâng hạng chứng khoán Việt Nam vào tháng 10. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 5/9, FTSE Russell cho biết Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu tháng 9 sẽ được công bố sau khi thị trường Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 7/10.

Việc phân loại thị trường trong các chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo tính minh bạch. Những thị trường đang trong diện xem xét nâng hạng hoặc hạ hạng gồm Thị trường Phát triển (Developed), Mới nổi Nâng cao (Advanced Emerging), Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging) và Cận biên (Frontier Market) sẽ được đưa vào Danh sách theo dõi (Watch List) của FTSE.

Đáng chú ý, Việt Nam đang nằm trong danh sách theo dõi tính đến tháng 3/2025 và được FTSE đánh giá có khả năng cao được nâng hạng từ thị trường Cận biên lên Mới nổi Thứ cấp.

Theo thông cáo báo chí mới đây, Bộ Tài chính cho biết FTSE Russell ghi nhận nhiều cải cách của Việt Nam, bao gồm việc ban hành Thông tư 68/2024/TT-BTC và Thông tư 18/2025/TT-BTC, trong đó đã gỡ bỏ cơ chế ký quỹ trước, giúp thị trường tiệm cận chuẩn quốc tế.

Việc triển khai hệ thống công nghệ thông tin KRX, ban hành thông tư mới về đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán cùng hành lang pháp lý cho cơ chế giao dịch mới cũng được đánh giá rất tích cực.

Bộ Tài chính hiện đã trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Nội dung đáng chú ý là quy định công ty đại chúng phải hoàn tất thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, nhằm minh bạch thông tin.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng phối hợp với các bộ ngành để sửa đổi Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn, hướng tới nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở những ngành nghề không liên quan đến an ninh, quốc phòng. Từ đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại các công ty đại chúng sẽ được nâng lên.

Bên cạnh đó, Bộ cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc sửa đổi Thông tư 17/2024/TT-NHNN. Thông tư này dự kiến mang lại nhiều thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, như cho phép ủy quyền cho tổ chức tài chính mở, đóng và sử dụng tài khoản thanh toán; không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự đối với hồ sơ mở tài khoản; không yêu cầu sinh trắc học khi mở tài khoản bằng phương thức điện tử và khi rút tiền; cho phép sử dụng hệ thống SWIFT; giảm thiểu các yêu cầu về chứng từ và chữ ký.

Bộ Tài chính nhấn mạnh những cải cách này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường theo tiêu chuẩn quốc tế.