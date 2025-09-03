Chứng khoán ra sao sau kỳ nghỉ lễ 2/9?

Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, thị trường chứng khoán có thể trở lại với tâm thế giằng co. VN-Index được dự báo với nhiều kịch bản trái chiều từ các công ty chứng khoán.

Chứng khoán được dự báo giằng co trước mốc 1.700 điểm. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã khép lại tuần giao dịch cuối cùng của tháng 8 trong trạng thái đầy biến động. Ngay đầu tuần, VN-Index liên tiếp trải qua phiên điều chỉnh mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.

Tuy nhiên, chỉ số bất ngờ đảo chiều, bật tăng trở lại với mức hồi phục lên tới 53 điểm, tạo hiệu ứng lan tỏa và củng cố niềm tin về xu hướng đi lên của thị trường. Dù dòng tiền nhập cuộc trong những phiên sau có dấu hiệu hạ nhiệt, sắc xanh vẫn được duy trì đến hết tuần, phản ánh lực cầu nền tảng vẫn đang giữ vai trò nâng đỡ thị trường.

Tính chung cả tháng 8, VN-Index có 4 tuần liên tiếp tăng điểm, bất chấp sự phân hóa rõ rệt ở giai đoạn cuối tháng. Chỉ số dừng ở mức 1.682,2 điểm, tương ứng mức tăng 11,96% so với tháng 7.

VN-Index đứng trước mốc tâm lý 1.700 điểm

Bước sang tuần giao dịch đầu tiên của tháng 9, cũng là phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 2/9, các công ty chứng khoán đưa ra nhiều ý kiến phân tích trái chiều, song tựu trung đều xoay quanh ngưỡng kháng cự tâm lý 1.700 điểm.

Theo Chứng khoán BIDV (BSC), chỉ số VN-Index vẫn đang trong trạng thái giằng co quanh vùng đỉnh cũ và chưa có tín hiệu kết thúc rõ ràng. Diễn biến này có thể còn tiếp diễn trong ngắn hạn trước khi xuất hiện “cây nến chỉ hướng” cùng thanh khoản đủ mạnh để xác lập xu thế.

Nhìn cụ thể hơn, Chứng khoán TPBank (TPS) cho biết VN-Index đã có lúc chạm mốc 1.694 điểm, nhưng áp lực bán ngay sau đó khiến chỉ số phải tạm lùi lại. Dù vậy, việc VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh cho thấy đây là vùng kháng cự tâm lý quan trọng.

TPS cũng cảnh báo rủi ro điều chỉnh ngắn hạn khi hai chỉ báo động lượng RSI và MFI đồng loạt phát tín hiệu phân kỳ âm. Trong trường hợp áp lực bán không quá mạnh, VN-Index có thể duy trì dao động trong vùng 1.600-1.700 điểm để tích lũy thêm động lực cho một nhịp đi lên mới.

VN-Index đang chịu sức ép chốt lời. Ảnh: TradingView.

Quan điểm thận trọng hơn đến từ Chứng khoán Yuanta. Công ty này dự báo thị trường có thể điều chỉnh ngay trong phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ khi lực bán vẫn chiếm ưu thế, thanh khoản chưa vượt mức trung bình 20 phiên.

Dù chỉ báo tâm lý đã trở lại vùng lạc quan, Yuanta cho rằng xu hướng ngắn hạn vẫn ở mức “giảm”, do đó khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp và hạn chế mua mới.

Tuy nhiên, về trung hạn, VN-Index vẫn được đánh giá tích cực khi chỉ số duy trì trên các mốc hỗ trợ quan trọng (MA20, MA50 và MA200), với xu hướng tăng dài hạn được củng cố.

Ở góc nhìn cân bằng hơn, Chứng khoán Vietcap đưa ra 3 kịch bản cho tuần tới. Trong đó, kịch bản trung tính (xác suất 55%) là VN-Index dao động trong biên độ 1.660-1.690 điểm, nhờ sự điều tiết của nhóm ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ.

Kịch bản tích cực (35%) đặt khả năng chỉ số vượt đỉnh 1.695 điểm để hướng tới vùng 1.720 điểm, với sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn. Ngược lại, kịch bản tiêu cực (10%) là VN-Index điều chỉnh giảm mạnh nếu áp lực bán tăng cao, phá vỡ mốc hỗ trợ 1.625 điểm (MA20).

Kỳ vọng vào lực đẩy của Fed

Theo ông Đào Hồng Dương, Giám đốc Phân tích cổ phiếu và ngành tại Chứng khoán VPBank (VPBankS), trong ngắn hạn, thị trường sẽ đón nhận một số thông tin có thể tác động đến tâm lý thị trường.

Thứ nhất là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có hạ lãi suất trong cuộc họp 17/9 sắp tới hay không. Song song đó là diễn biến tỷ giá, đặc biệt sau ngày 25-26/8 khi NHNN công bố bán kỳ hạn 180 ngày có hủy ngang với giá chặn trần 26.550 VND/USD.

Hai yếu tố này sẽ tác động tương đối lên tâm lý thị trường trung và dài hạn. Đồng thời, tác động lên tâm lý thị trường chỉ có thể là tốt hoặc bình thường. Cụ thể, nếu Fed hạ lãi suất, diễn biến thị trường sẽ rất tốt, còn nếu không hạ lãi suất trong tháng 9 thì thị trường cũng sẽ không chịu tác động tiêu cực hơn nữa.

Hơn nữa, cuối tháng 9, đầu tháng 10, FTSE sẽ công bố nâng hạng thị trường Việt Nam.

Thứ tư là biến động về cán cân thương mại và kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8 và 9. Đây là yếu tố tín hiệu cho thấy mức độ ảnh hưởng thực tế của thuế quan.

Ông Dương cho biết trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn rất tốt. Đến trung tuần tháng 8, thặng dư thương mại vẫn đạt trên 10 tỷ USD , nhưng đã có những dấu hiệu chững lại.