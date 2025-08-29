Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lời trấn an của CEO VNDirect 'ứng nghiệm'

  • Thứ sáu, 29/8/2025 16:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giữa phiên giao dịch giằng co dữ dội ngày 29/8, cổ phiếu VND của VNDirect trở thành tâm điểm khi tăng trần, đưa thị giá lên cao gấp đôi so với đầu năm và đạt đỉnh 3 năm.

Cổ phiếu VNDirect tăng kịch biên độ với dư mua giá trần hơn 6,5 triệu đơn vị. Ảnh: VND.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 29/8 trải qua một ngày giao dịch đầy kịch tính với những biến động mạnh liên tục xuất hiện ngay từ những phút mở cửa. Sau khi khởi động trong sắc xanh hứng khởi, chỉ số VN-Index bất ngờ lao dốc và nhanh chóng xuyên thủng mốc tham chiếu, khiến tâm lý nhà đầu tư chao đảo.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện kịp thời đã giúp thị trường đảo chiều. VN-Index bật ngược trở lại, hồi phục khá nhanh và duy trì trạng thái tích cực trong suốt buổi sáng. Nhiều mã vốn hóa lớn đồng loạt tăng giá, tạo hiệu ứng lan tỏa và tạm thời kéo thị trường đi lên, tiếp thêm niềm tin cho dòng tiền ngắn hạn.

Bước sang đầu phiên chiều, xu hướng hồi phục vẫn được duy trì, song áp lực bán chốt lời dần gia tăng. Đến giữa phiên, VN-Index bất ngờ bị “đạp” mạnh, rơi thẳng đứng và xóa sạch thành quả tích lũy từ sáng. Những nỗ lực hồi phục sau đó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi bởi bên bán tỏ ra áp đảo và kiên quyết hạ giá.

Dù biến động liên tục, sự giằng co căng thẳng giữa 2 phe mua - bán đã khiến thanh khoản trên cả 3 sàn bùng nổ, đạt hơn 49.000 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với phiên hôm qua. Con số này phản ánh rõ nét tâm lý vừa hưng phấn vừa dè dặt của nhà đầu tư, khi dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ nhưng sự bất định vẫn bao trùm thị trường.

Kết phiên, VN-Index tăng 1,35 điểm (+0,1%) lên 1.682,21 điểm; HNX-Index tăng 3,35 điểm (+1,2%) lên 279,98 điểm; UPCoM-Index tăng 0,38 điểm (+0,3%) lên 111 điểm.

Bảng điện tử nghiêng hoàn toàn sang sắc xanh với 490 mã tăng (gồm 54 mã tăng trần), 782 mã giữ tham chiếu và 332 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 phân hóa khi đóng góp 13 mã tăng, 2 mã đứng giá và 15 mã điều chỉnh. Chỉ số đại diện rổ dẫu vậy vẫn tăng hơn 4 điểm và đóng cửa ở mốc 1.865 điểm.

chung khoan hom nay anh 1

VN-Index bị phe chốt lời gây áp lực. Ảnh: TradingView.

Động lực bảo vệ VN-Index hôm nay chủ yếu đến từ nhóm tài chính - ngân hàng như VPB (+2,9%), HDB (+2,9%), MBB (+2%), VND (tăng trần), BID (+0,8%), SHB (+2,2%), VIB (+2%), STB (+1,5%) và VCI (+4,3%). Duy nhất HPG (+1,5%) là mã phi tài chính có mặt trong nhóm ảnh hưởng tích cực.

Với cổ phiếu VND, nhịp tăng vừa qua đã đưa thị giá lên mức cao nhất trong vòng 3 năm, đạt 26.350 đồng/đơn vị. Tính từ đầu năm, cổ phiếu VND đã tăng gấp đôi.

Chốt phiên, cổ phiếu của công ty chứng khoán này còn dư mua trần hơn 6,5 triệu đơn vị, cho thấy lực cầu vẫn đang áp đảo.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/5, Tổng giám đốc VNDirect Nguyễn Vũ Long từng chia sẻ về biến động của cổ phiếu VND sau cú sốc hệ thống bị hacker tấn công khiến mã này lao dốc mạnh. Ông gửi thông điệp trấn an: "Cổ đông chưa bán là chưa lỗ. Chúng tôi rất mong cổ đông kiên nhẫn, đồng hành cùng công ty".

Song song đó, ban lãnh đạo VNDirect khẳng định sẽ duy trì chính sách cổ tức 5%, tương ứng tỷ suất sinh lời 3,5-4%, ngang bằng lãi suất tại các ngân hàng quốc doanh. Ông Long nhấn mạnh nếu thị giá tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, hiệu suất đầu tư của cổ đông sẽ còn được cải thiện rõ rệt, từ đó việc nắm giữ cổ phiếu VND dài hạn sẽ mang lại "lợi ích kép".

Chiều ngược lại, nhóm cản bước thị trường là những cái tên quen thuộc như VIC (-1,4%), FPT (-2,8%), VCB (-0,6%), GAS (-1,7%), BSR (-2,4%), CTG (-0,6%), VNM (-1,2%), BVH (-2,6%), GEX (-2,3%) và VIX (-1,8%).

Khối ngoại xả ra thị trường 3.500 tỷ đồng chỉ trong một phiên, tập trung tại các mã VN30 như MBB (-434 tỷ đồng), HPG (-373 tỷ đồng), FPT (-355 tỷ đồng), SSI (-338 tỷ đồng).

Trong khi đó, chỉ một phần nhỏ tiền ngoại được phân bổ sang GMD (+128 tỷ đồng), VCI (+98 tỷ đồng), VCB (+83 tỷ đồng).

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

chứng khoán hôm nay Tiền mã hóa Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn vnd vndirect chứng khoán cổ phiếu

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

    Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

    Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect là một công ty chứng khoán tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán với những nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tự doanh, bảo lãnh phát hành và quản lý danh mục đầu tư.

    • Thành lập: 2006
    • Mã cổ phiếu: VND

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

