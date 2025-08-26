Cổ phiếu 'nhà Vingroup' kéo VN-Index tăng dựng đứng

Sau hai phiên bán tháo liên tiếp, chứng khoán Việt Nam ngày 26/8 bất ngờ đảo chiều ngoạn mục. VN-Index tăng hơn 53 điểm nhờ lực cầu tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

VN-Index tăng mạnh nhất kể từ tháng 4 với 2 đầu tàu là VHM và VIC của nhà ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Phương Lâm.

Sau 2 phiên bán tháo liên tiếp khiến tâm lý giới đầu tư chao đảo, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên 26/8 trong trạng thái dè chừng. Sắc xanh xuất hiện ngay từ đầu nhưng biên độ tăng còn khiêm tốn, lý do là dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc. Diễn biến này phản ánh rõ sự thận trọng của nhà đầu tư sau nhịp điều chỉnh mạnh với thiên hướng quan sát nhiều hơn là hành động.

Bước ngoặt đến ngay sau giờ nghỉ trưa. VN-Index bật tăng gần như theo đường thẳng đứng, khi lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh mẽ tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tâm điểm là nhóm ngân hàng và chứng khoán đồng loạt đảo chiều tăng mạnh, kéo theo sự hứng khởi lan rộng ra toàn thị trường. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng góp phần củng cố đà đi lên, với nhiều mã thanh khoản cao bật tăng sau chuỗi ngày chịu áp lực bán tháo.

Sự hưng phấn lan nhanh khiến áp lực chốt lời vốn đè nặng trong buổi sáng dần biến mất, nhường hoàn toàn thế chủ động cho phe mua. Các chỉ số chính vì vậy ghi nhận mức tăng mạnh về cuối phiên, củng cố thêm niềm tin rằng nhịp điều chỉnh có thể sớm kết thúc.

Tuy vậy, điểm hạn chế lớn nhất nằm ở thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt quanh 42.600 tỷ đồng . Điều này cho thấy dù thị trường có một buổi chiều giao dịch ngoạn mục, không ít nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý dè dặt, chưa sẵn sàng “xuống tiền” mạnh sau cú sốc vừa trải qua.

Kết phiên, VN-Index tăng 53,6 điểm (+3,3%) lên 1.667,63 điểm; HNX-Index tăng 9,21 điểm (+3,5%) lên 275,79 điểm; UPCoM-Index tăng 0,26 điểm (+0,2%).

Bảng điện tử nghiêng hẳn về sắc xanh và tím. Toàn thị trường ghi nhận 633 mã tăng (gồm 38 mã tăng trần), 796 mã giữ tham chiếu và chỉ 176 mã giảm (gồm 15 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp đầy đủ 30 mã tăng (gồm MWG, SSI, VHM và SHB tăng trần). Chỉ số đại diện rổ vì thế tăng hơn 65 điểm và tạm dừng ở mốc 1.849 điểm.

VN-Index tăng hơn 53 điểm trong phiên 26/8. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index tăng điểm hôm nay đến từ các bluechip như VHM (tăng trần), VIC (+3,4%), TCB (+4,8%), CTG (+4,3%), HPG (+4,8%), MBB (+5,2%), VCB (+1,6%), MWG (tăng trần), VPB (+2,4%) và ACB (+4,4%).

Bên cạnh nhóm ngân hàng, các cổ phiếu chứng khoán cũng có ngày giao dịch bùng nổ với VND, VIX, SSI, CTS, ORS tăng trần và các mã khác như SHS (+9,6%), MBS (+9,1%), VDS (+5,4%), HCM (+6,4%), FTS (+4,3%).

Sắc xanh lan tỏa ra toàn thị trường, ngay cả các cổ phiếu vốn giảm mạnh sáng nay như CII (+5,5%), NVL (+4,7%), EVF (tăng trần), CEO (+6%), DIG (tăng trần), BSR (+5,8%) cũng đảo chiều sang tăng với biên độ lớn.

Đáng chú ý, cổ phiếu VIC tiếp tục dò đỉnh mới khi leo lên mốc 135.500 đồng/cổ phiếu. Nhịp tăng hơn 3% giúp vốn hóa của Tập đoàn Vingroup mở rộng lên mốc 525.500 tỷ đồng , chỉ cách ngôi đầu của Vietcombank hơn 14.000 tỷ đồng .

Nếu vượt qua mốc Vietcombank, Vingroup sẽ chính thức trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn số một Việt Nam.

Chiều ngược lại, VPL (-0,7%) dẫn đầu nhóm cản bước thị trường, chủ yếu theo sau là các mã vốn hóa bé như VCF (-6,1%), SVC (giảm sàn), SJS (-0,6%), DBD (-1,7%), TDM (-1,2%), CVT (giảm sàn), CLW (giảm sàn), ASG (-2,6%) và CLC (-3,1%).

Trong phiên tăng điểm mạnh mẽ hôm nay, khối ngoại cũng phát tín hiệu tích cực khi chuyển sang mua ròng hơn 500 tỷ đồng , chủ yếu giải ngân ở MSB (+ 482 tỷ đồng ), VIX (+ 145 tỷ đồng ) và MWG (+121 tỷ đồng).

Trong khi đó, các mã HPG (- 115 tỷ đồng ), VHM (- 112 tỷ đồng ), OIL (- 108 tỷ đồng ) bị nhóm nhà đầu tư này chốt lời ồ ạt.